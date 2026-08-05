Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година.

Украйна си е поставила за цел до края на годината да изготви не по-малко от 50 000 бойни робота, снабдени с различни видове въоръжения - от стрелково оръжие до гранатомети, за да засили бойните части на фронта, информира агенция Bloomberg.

"Вече не можем да си представим отбраната без дронове, същото важи и за безпилотните наземни апарати", заяви през април украинският президент Володимир Зеленски. "Логистиката на фронта, евакуацията на ранените, бойните задачи - използването на безпилотните наземни апарати се увеличава по най-бърз начин", отбеляза той.

Бойният робот Wolly 7.62

Bloomberg дава за пример една от операциите на украинските въоръжени сили от юли. Тогава от морски дрон в Николаевска област е бил пуснат боен робот Wolly 7.62, който обстрелял с картечница позиции на руските войски, принудил ги да отстъпят, след което се самоунищожил.

Този робот струва 6950 евро и вече се използва за териториална отбрана в редица бригади от украинската армия.

Доставка на мини и атаки на принципа "камикадзе"

Украинските официални лица отбелязват, че безпилотните системи помагат да се запълни недостига на персонал в армията, освобождавайки войниците от опасните логистични превози за поддръжка на войските на предната линия и за евакуация на ранените.

Пехотните подразделения също използват безпилотни апарати за изпълнението на бойни задачи, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Някои от тях се използват за доставката на мини или за провеждането на атаки на принципа "камикадзе", уточни той.

"Зоната на около 25 км около фронта е "зона на смъртта", с изключително високи загуби на хора заради плътността на дроновете. А замяната на хората с дронове значително намалява загубите", допълни той.

Украинската система от дронове е "абсолютно невероятна"

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати също е привърженик на използването на украински разработки в сферата на дроновете и роботиката за получаването на предимства на бойното поле, пише Bloomberg.

През май министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол даде висока оценка на операционната система на украинската мрежа от дронове, наричайки я "абсолютно невероятна". "Тя интегрира всеки дрон, всеки датчик и всяка огнева платформа в единна мрежа", заяви Дрискол в Сената.

Автор: Екатерина Венкина