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Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година
  Тема: Украйна

Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година

5 Август, 2026 20:15 1 862 129

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дронове-
  • роберт бровди

Киев планира да произведе и да изпрати на фронта не по-малко от 50 000 бойни робота, пише агенция Bloomberg. Наред с бойните задачи те ще евакуират ранени.

Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна си е поставила за цел до края на годината да изготви не по-малко от 50 000 бойни робота, снабдени с различни видове въоръжения - от стрелково оръжие до гранатомети, за да засили бойните части на фронта, информира агенция Bloomberg.

"Вече не можем да си представим отбраната без дронове, същото важи и за безпилотните наземни апарати", заяви през април украинският президент Володимир Зеленски. "Логистиката на фронта, евакуацията на ранените, бойните задачи - използването на безпилотните наземни апарати се увеличава по най-бърз начин", отбеляза той.

Бойният робот Wolly 7.62

Bloomberg дава за пример една от операциите на украинските въоръжени сили от юли. Тогава от морски дрон в Николаевска област е бил пуснат боен робот Wolly 7.62, който обстрелял с картечница позиции на руските войски, принудил ги да отстъпят, след което се самоунищожил.

Този робот струва 6950 евро и вече се използва за териториална отбрана в редица бригади от украинската армия.

Доставка на мини и атаки на принципа "камикадзе"

Украинските официални лица отбелязват, че безпилотните системи помагат да се запълни недостига на персонал в армията, освобождавайки войниците от опасните логистични превози за поддръжка на войските на предната линия и за евакуация на ранените.

Пехотните подразделения също използват безпилотни апарати за изпълнението на бойни задачи, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Някои от тях се използват за доставката на мини или за провеждането на атаки на принципа "камикадзе", уточни той.

"Зоната на около 25 км около фронта е "зона на смъртта", с изключително високи загуби на хора заради плътността на дроновете. А замяната на хората с дронове значително намалява загубите", допълни той.

Украинската система от дронове е "абсолютно невероятна"

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати също е привърженик на използването на украински разработки в сферата на дроновете и роботиката за получаването на предимства на бойното поле, пише Bloomberg.

През май министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол даде висока оценка на операционната система на украинската мрежа от дронове, наричайки я "абсолютно невероятна". "Тя интегрира всеки дрон, всеки датчик и всяка огнева платформа в единна мрежа", заяви Дрискол в Сената.

Автор: Екатерина Венкина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Терминатор кроникълс

    64 8 Отговор
    Дойче веле пак изкърти мивката, изби рибата и утрепа коча с лопатата.

    Коментиран от #28, #34

    20:17 05.08.2026

  • 2 Сергей Вакуленко - старши научен сътрудн

    37 4 Отговор
    Хахаха

    20:17 05.08.2026

  • 3 Наблюдател

    62 6 Отговор
    А Русия питали ли са дали ги пуска.
    Като гледам какви огньове се издигат в Киев, доста ме съмнява.

    Коментиран от #10

    20:17 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    56 6 Отговор
    А кво стана с джавелините, абрахамите и леопардите?
    Еф-16 ките как са?
    Перемогата почна ли или да поизчакаме да намалее растителността?

    Коментиран от #27

    20:18 05.08.2026

  • 6 Укротролюха да хване скоротечен рак.

    23 4 Отговор
    Укротролюха да хване скоротечен рак.

    20:19 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    45 5 Отговор
    DW ми помага да лъжеме и заблуждаваме лековерните. Нормалните хора вече не ср впрягат.

    20:19 05.08.2026

  • 9 Украинската система от дронове

    35 5 Отговор
    е "абсолютно невероятна" ...спри и Старлинка и се превръща в продукт на храносмилателната система със специфичен мирис

    Коментиран от #100

    20:20 05.08.2026

  • 10 Не само в Киев

    42 6 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    А във всички производствени бази за дронове и шмъркалника си въобразява че някой ще му позволи да произвежда роботи. Клоун смешник

    Коментиран от #66

    20:20 05.08.2026

  • 11 Българин

    9 14 Отговор
    Китай дислоцира 5 000 000 бойни роботи северно от Киев.
    Очаква се заповед на Върховният Командващ

    20:20 05.08.2026

  • 12 Де бил

    24 3 Отговор
    Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година.
    Киев ПЛАНИРА да произведе и да изпрати на фронта не по-малко от 50 000 бойни робота, пише агенция Bloomberg.

    Коментиран от #73

    20:20 05.08.2026

  • 13 РУСОФОБИТЕ

    6 17 Отговор
    УРААААААААААААА

    20:21 05.08.2026

  • 14 Ного важно

    10 28 Отговор
    Фю реро пуща оше 450 000 мобилизирани монголья чернозем до зимата!

    20:21 05.08.2026

  • 15 Механик

    7 25 Отговор
    Удри русораста с фаража!!

    Коментиран от #92

    20:21 05.08.2026

  • 16 име

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...пета година само ЩЕ, геймчейджъри и планове за победа! Какво стата с последното ЩЕ, 40 дневния план за победа? Днес кой ден сме?

    Коментиран от #20, #47

    20:22 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДрайвингПлежър

    35 4 Отговор
    Абе олигото до края на годината уж щеше да е принудил Путин да подпише мир?
    От де додоа сега тия 50 000 роботи - е тва е проблема с лъгането - никой няма толкова добра памет, че да помни всички простотии, които изтърсва в минута

    20:23 05.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 УКРАИНЕ МА4каааааааа

    6 21 Отговор
    ПАцуане слагаи родопското одеало и с еподмиии.. ИДВАм с... БУДАНОВ... ахйхахахахаххахаха ммЪКАКАКАК,, рУшКА МЪКАААА сцепиха им... модерно

    20:24 05.08.2026

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    27 5 Отговор
    Британците са му казали да пробва някакви роботи на фронта, а той разбира че е ДОВИЖДАНЕ.

    20:24 05.08.2026

  • 23 Опелото

    7 16 Отговор
    Ного монголска ЛЕШ, ного нЯщо... ЕЙ

    20:25 05.08.2026

  • 24 ФАКТ

    4 7 Отговор
    ПАЦУАНЕ ??? ахаххахахаха 50 000 робота 500 К ГРУЗЗ 200 та и Моооор

    20:26 05.08.2026

  • 25 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Тия 50К трябва да са ония укро-киборги,които бяха избити от руската армия в началото на СВО.
    100% е сигурно,че това са 18 годишни пацани,които ще бъдат бусифицирани от ловците на хора в ТЦК

    20:26 05.08.2026

  • 26 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    34 6 Отговор
    То не бяха абрамси, пуми, пантери, ф11, 12, 13, 14, 15 фламинго и хипопотами - и все загуби и отстъпления.

    Коментиран от #32

    20:27 05.08.2026

  • 27 Касс

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Питай ..ИИ как си правиш клизми....фасссс....изфъсснал си въздуха

    20:27 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хе хе...

    21 4 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?
    А най забавното е, че евроатлантическите розАви понита си мислят, че ще победят руснаците с лозунги и бодряшки статии за перемоги.

    Коментиран от #78

    20:27 05.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ФАКТ

    5 12 Отговор
    ще има реколта из земли УКРАИНСКи о4ертава се много гРУЗЗ 200 наместо да из зкъртат църния плащад стават като камикадзета... ОТ УКРАИНЕ или в 4увал или НА ГРУЗЗ 200 .. предаите се на ВСУ защото гинат малки русна4ета 14 год. от пуТЛЕРО УГЕНД

    20:28 05.08.2026

  • 32 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 14 Отговор

    До коментар #26 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    То не беше Киев за два дни...

    Коментиран от #40, #42

    20:28 05.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ха ха хаааа

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Терминатор кроникълс":

    Ошанките , много се харесвате ... 😀😁

    Коментиран от #58, #60, #62

    20:29 05.08.2026

  • 35 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    17 2 Отговор
    Щял да бяга. Излъгали го били да направи завод за дронове, а трябвало завод за роботи.

    20:29 05.08.2026

  • 36 нннн

    8 3 Отговор
    Интересно, кой ще ги плати?

    20:29 05.08.2026

  • 37 белото знаменце Х Уиловци

    8 9 Отговор
    тази така наре4ена ваина ще е до последния рушляк галко много галко,,, зака4иха се с грешниа МЕН

    20:30 05.08.2026

  • 38 Старо инфо

    8 13 Отговор
    И в момента на фронта има повече от 1800 робота!
    Украйна са 50 г...пред монгольята у кремля и пишман могучая

    Коментиран от #86

    20:30 05.08.2026

  • 39 Радваме се!

    12 4 Отговор
    А как ще ги изхранват? Те на кюспе не налитат. Ма сме слушали и други рибарски сказки. Кво пък, що не тази лакърдия?

    20:30 05.08.2026

  • 40 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    13 3 Отговор

    До коментар #32 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Затова копират никове и ги пращат да мрат за британските интереси.

    20:30 05.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Арестович

    18 4 Отговор

    До коментар #32 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    20:31 05.08.2026

  • 43 град Козлодуй

    3 14 Отговор
    путин е обречен.

    Коментиран от #46

    20:31 05.08.2026

  • 44 А ИСТИНАТА Е

    19 2 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Бандернацистите са в паника.

    Коментиран от #49

    20:32 05.08.2026

  • 45 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Фюрера Зеленски е издал нареждаме всеки месец да бъдат събирани 40 000 доброволци за фронта от ловците на хора из цяла Укрия.Като им сложат по един чип в главата и с готови з среща с Бандера при среща с "Бандерол"

    20:32 05.08.2026

  • 46 Путин е обречен

    13 3 Отговор

    До коментар #43 от "град Козлодуй":

    Да превземе Украйна

    20:33 05.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хахахахха

    15 3 Отговор
    дойче зеле с поредната измишльотина🤣🤣🤣

    20:34 05.08.2026

  • 49 Владимир Сополин

    7 7 Отговор

    До коментар #44 от "А ИСТИНАТА Е":

    5 години жънем успехи.На едно място.

    20:34 05.08.2026

  • 50 Кой

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    те научи да пишеш на Български?

    20:34 05.08.2026

  • 51 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    13 3 Отговор
    Руската армия действа малко по твърдо и Бандерия се разпадна. Черноморието е освободено, а правителствата падат през три дена.

    20:34 05.08.2026

  • 52 Кадиров

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Касс":

    Лакомникът Зеленски ми го изгриза и съм в болнични

    20:35 05.08.2026

  • 53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ПЪРВО ДА ОПРАВЯТ ПУПУТО В КИЕВ
    ....
    ЧЕ СНОЩИ БПЛА ЗДРАВЕЦ УДАРИЛИ ПУПУ СТАНЦИЯТА НА ГРАДА
    И МНОГО ПУПУ ПО ДНЕПЪР
    ...
    РУСКИ ГАДОВЕ - ДА ПОСЕГНАТ НА ПУПУТО НА УКРАИНА :)

    20:36 05.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЗЕЛЕНИЯ ПАК СЕ Е ПРЕДОЗИРАЛ

    14 2 Отговор
    Привиждат му се 50 000 робота!?!?!?! От къде ще ги вземе.

    20:36 05.08.2026

  • 57 Тъкмо се зарадвах

    6 4 Отговор
    ама пак се питам, къде ще ги произвежда?

    20:37 05.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    14 2 Отговор

    До коментар #55 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Пускат им подобни статии да се радват малко защото са глупави и не разбират действителността.

    20:38 05.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    3 12 Отговор
    Днес заровиха поредният руски генерал.Тайно.Бил в компанията на генерал Чайка.

    Коментиран от #64, #67

    20:39 05.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Доктор

    11 3 Отговор
    До края на годината ще има ли Украйна?

    20:40 05.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 А50

    16 4 Отговор
    Те планират но руснаците на практика им отрязаха морето, ликвидираха огромно кжличество доставки, цехове и заводи за проектиране и производство на дронове и оръжие. 404 няма ПВО , иначе могат да ги произвеждат в балтииските джуджета, но и на това ще сложат край руснаците. Общо взето 404 има да решава фундаментален енергиен проблем зимата.

    20:40 05.08.2026

  • 66 дядо дръмпир

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Не само в Киев":

    да ви успокоя ,освен в украйна ги правят и в германия ,швеция ,дания.от много време на бойното поле има роботи ,дори плениха просиянска мърша!не знам само защо се радвате като просиянците да са спечелили нещо си.върви унищожение на просия ,но вие последни ще го разберете!сега сте на ниво,ЯЦ в козлодуй се охлажда.....и най вече връща водата в дунав...ооо свещенна простота!

    20:40 05.08.2026

  • 67 хахахахха

    12 4 Отговор

    До коментар #61 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    мечтите на укротроляците край нямат🤣🤣🤣

    Коментиран от #88

    20:40 05.08.2026

  • 68 КАКТО ОБИКНОВЕНО

    11 3 Отговор
    ЗЕЛЕТО ДРАСКА БЕЗ ДА МИСЛИ......ВАЖНО Е УК РИЯ ДА ....."НАПРЕДВА"......АМА НА ЗАПАД

    20:42 05.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 м даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "вече са пуснали в Бг теб и":

    даже с картофите,лука ги е научил

    20:43 05.08.2026

  • 71 Английският министър на отбраната е в Ки

    9 3 Отговор
    Носи бело на наркоурода

    20:43 05.08.2026

  • 72 Пуси

    4 8 Отговор
    Аматьори. Моите войници всички са роботи. И са много по-евтини.

    20:46 05.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ами

    7 5 Отговор
    50 000 робота по 7 000 евро ... Някой гушна 350 000 000 еврака.
    И да не си мислите че е окраина. Някоя западна компания ги гушна.
    Това са нашите парите които просто са наляти от управляващите в някоя
    западна компания и те са си получили комисионната за услугата.
    Те вече знаят че не могат да победят Русия, но могат да ни ограбват.
    И го правят!

    Коментиран от #87

    20:50 05.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 НаРъБа

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хе...":

    То очевидно че са избягали при първа възможност на Запад като е паднала желязната завеса понеже беше оченнн хубавооо в сесесерето 🍌🍌 същата история и нрб

    Коментиран от #90

    20:54 05.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Моето мнение

    5 1 Отговор
    Полигон за изпробване на съвременна бойна техника наживо.

    Коментиран от #85

    20:57 05.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Кекс роботи

    7 2 Отговор
    в действие. За фронта ще има и кухненски с ИИ да хранят защитниците с пропаганда, поради липса на храна. За щаба кекс роботи с надуваеми ваг.ни и пен.иси в един робот, за да не чакат на опашка. За Зеленски е предвиден робот прахосмукач, че в последно време му треперят ръцете и прахосва материала.

    20:58 05.08.2026

  • 84 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "На дунава с погачите":

    2.2 милиона пенсионери, 750 хиляди администрация,
    кого да освободят братушките тия дето работят ли :)

    20:59 05.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 СИИИЧКО Е МНОГА ХУБАВО

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Старо инфо":

    ДОКАТО НЕ ДОЛЕТИ ПЛАНИРАЩА 500 КГ МОВА И СИЧКО СТАВА ИНА ГОЛЯМА ЯМА...И МНООГО ПРСХУЛЯК.....

    21:01 05.08.2026

  • 87 Касс

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    Не ми се прави на математик бе фъъъсльо.

    21:02 05.08.2026

  • 88 ха ха хаааа

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "хахахахха":

    Мечтите за Три дня - Пета година вече ..😀😃😄

    Коментиран от #97, #101, #107

    21:03 05.08.2026

  • 89 Анонимен

    1 3 Отговор
    Срещу нас вървяха роботи с картечници,срещу нас беше тръгнала в поход смъртта...

    21:03 05.08.2026

  • 90 Касс

    2 7 Отговор

    До коментар #78 от "НаРъБа":

    Точ!Един боклук не пожела да фъсне към Русия.

    21:04 05.08.2026

  • 91 Инна

    8 2 Отговор
    The New York Times:

    Където Украйна не може да се сравни с Русия, е мащабът на индустриалното производство. Москва произвежда хиляди стандартни дронове за атака, примамки и крилати ракети. Украинското разузнаване изчислява, че Русия произвежда около 120 балистични ракети на месец, което надвишава общото производство на американските прехващачи Patriot.

    От решаващо значение е, че руският отбранителен индустриален сектор се подкрепя от вериги за доставки, които са издържали санкциите, използвайки чуждестранна микроелектроника и китайски технологии с двойна употреба, за да адаптират бързо своите системи.

    Стратегията на Русия се основава на хладнокръвно изчисление: тя се надява да изчерпи отбраната на Украйна, преди собствената ѝ мрежа да се срине.

    21:05 05.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Предполагам че

    5 2 Отговор
    И в Киев ще пуснат 50 000 робота още тази година които мигранти в България ще станат

    21:08 05.08.2026

  • 94 хахаха

    4 1 Отговор
    министър на отбраната на САЩ е Пит Хегсет

    21:10 05.08.2026

  • 95 хахахахха

    6 1 Отговор
    и роботите ще лигавят патките на руснаците, както правят сега украинките, докато мъжете им са пратени да загиват за да има зеления наркоман златни тоалетни

    Коментиран от #109

    21:20 05.08.2026

  • 96 От страни

    5 1 Отговор
    Превеждам на български - надява се, мечтае да получи от Европа тия джаджии.....
    Татко ша ми купи колело ама друг път....
    Поредната мрия (мечта) на укрите за перемога (победа)....

    21:20 05.08.2026

  • 97 м даааа

    7 1 Отговор

    До коментар #88 от "ха ха хаааа":

    5та година руснаците се подиграват с уср@йна и мижавия ес

    21:22 05.08.2026

  • 98 От страни

    6 2 Отговор
    За сега руснаците са единствените които с мерак дават на укрите бомби ама ги пращат по въздуха и кой кво добара....

    21:23 05.08.2026

  • 99 Един сенатор се

    8 1 Отговор
    Снима с дрон в Киев и след това и той и дроновата фабрика си отидоха. Та, не знам, дали тези роботи ще напуснат фабриката ва фронта?

    21:23 05.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 хахахахха

    7 2 Отговор

    До коментар #88 от "ха ха хаааа":

    да ве точно,54 страни не могат да спрат "изостаналата" Русия,целия свят видя смешното натю и мижавия ес🤣🤣

    Коментиран от #122

    21:24 05.08.2026

  • 102 От страни

    5 2 Отговор
    Имат го на виц:
    - Куме, колко струва една бомба ФАБ-3000?
    - Много.
    - Радвай се - една пада точно в нашата градина.

    21:24 05.08.2026

  • 103 Китай вече направи

    5 2 Отговор
    Армия от роботи над 10 милиона. Колко му е, да ги изпробват в укра?

    21:27 05.08.2026

  • 104 От страни

    2 2 Отговор
    Европа е открила сума си производства ама търси начин да не предизвика недоволството на Путин иот тук тия глупости с уж укрски производства на каквото и било....
    Тия само децата ги правят добре щото когото го правят не пипат с ръце....

    21:27 05.08.2026

  • 105 дедушка

    3 3 Отговор
    7000 евро! По евтино от башибoзук един брой, и не бега кат му тропнат с крак, както е при ватянкити! Браво братя yкри! Вие превърнахте аватар в реалност! Руският интелект е мноо пpoc!

    21:33 05.08.2026

  • 106 СЛОНА

    3 2 Отговор
    ЗА ДА СЕ УНИЩОЖИ ТАКЪВ РОБОТ СЕ ЗЛИВА С КИСЕЛИНА И ПРИКЛЮЧВА ЗАВИНАГИ....

    Коментиран от #113, #117

    21:33 05.08.2026

  • 107 хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "ха ха хаааа":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    21:33 05.08.2026

  • 108 1111

    3 3 Отговор
    Аллоуу, тез роботи ша искат сервиз - отде толкоз нафта и машинно масло?

    21:33 05.08.2026

  • 109 За Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "хахахахха":

    В момента на фронта има много повече руснаци от украинци. Поне три пъти повече са. Така че се притеснявай, кой опрашва рускините вече пет години. Едно четири милиона рускини са без мъже от няколко години.
    Чувам че в Русия има много индийци, китайци, узбеки, киргизи и африканци.

    21:35 05.08.2026

  • 110 днес направо са ги разцепили

    7 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    21:36 05.08.2026

  • 111 Физик

    4 0 Отговор
    Как се спира електронно и електрическо устройство - с много силен електромагнитен импулс. Казано просто с ядрен взрив.

    21:37 05.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Може да се загрее

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "СЛОНА":

    До няколко хиляди градуса със "Солнцепек"? Ще им намерят цаката и на тях. Все още няма такива, които да издържат на всичко. Вода, огън, киселини, РЕБ, ослепяване на камерите им, падане на огромно количество пясък върху тях и тн.

    21:39 05.08.2026

  • 114 От страни

    2 0 Отговор
    Кво им пречи на русняците да опраскат набързо завода? Нищо. Руснаците гръмнаха американски завод и тия го премълчаха като бъкели....Значи не само ду.хат но и глътат...Мани и Линдси Грехъм си отиде барбар с завода....Дали па не работи разузнаването....ухххааа.

    21:39 05.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 търси се прясно месо

    3 0 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    21:39 05.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 казачок казачок

    2 0 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    21:41 05.08.2026

  • 119 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    21:42 05.08.2026

  • 120 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    21:47 05.08.2026

  • 121 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    21:48 05.08.2026

  • 122 Японска минджa

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "хахахахха":

    ако събереш Русия, С. Корея, Индия, Китай и Иран, прави доста повече от половината свят, не могат да се справят с 10 млн. Украйна! Освен това личният състав на Русия е три пъти по голям, ползват десет пъти повече ракети, бомби и оръжие, и харчат съответно 10 пъти повече парета и дават 7 пъти повече жертвоприношения! Даже леко съм занижил цифрите да нсъ сърдиш! А? А?

    Коментиран от #125, #126

    21:54 05.08.2026

  • 123 Ха така....

    2 0 Отговор
    Уркофашунгерите прекалили със StarWars ep23

    21:56 05.08.2026

  • 124 Странно, но факт

    2 0 Отговор
    Боен робот Wolly 7.62, обстрелял с картечница позиции на руските войски, принудил ги да отстъпят, след което се самоунищожил. Защо не е седнал да полее победата, а се е самоунищожил? Май е японски робот, тип "камикаде"

    22:00 05.08.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Демокрацията не прощава

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Японска минджa":

    Ма как да се справят, като вече я няма Украйна като дръжава?

    22:02 05.08.2026

  • 127 Вишис

    0 0 Отговор
    Украйна се роботизира! накрая ще разменят пленени роботи за ватници!

    22:02 05.08.2026

  • 128 Рекорди

    1 0 Отговор
    Дойче веле за пореден път уби Мъртво море.

    22:04 05.08.2026

  • 129 Уточнение

    1 0 Отговор
    Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година - най-модерни кухненски робота.

    22:08 05.08.2026

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