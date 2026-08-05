Украйна пуска на фронта 50 000 робота още тази година.

Украйна си е поставила за цел до края на годината да изготви не по-малко от 50 000 бойни робота, снабдени с различни видове въоръжения - от стрелково оръжие до гранатомети, за да засили бойните части на фронта, информира агенция Bloomberg.
"Вече не можем да си представим отбраната без дронове, същото важи и за безпилотните наземни апарати", заяви през април украинският президент Володимир Зеленски. "Логистиката на фронта, евакуацията на ранените, бойните задачи - използването на безпилотните наземни апарати се увеличава по най-бърз начин", отбеляза той.
Бойният робот Wolly 7.62
Bloomberg дава за пример една от операциите на украинските въоръжени сили от юли. Тогава от морски дрон в Николаевска област е бил пуснат боен робот Wolly 7.62, който обстрелял с картечница позиции на руските войски, принудил ги да отстъпят, след което се самоунищожил.
Този робот струва 6950 евро и вече се използва за териториална отбрана в редица бригади от украинската армия.
Доставка на мини и атаки на принципа "камикадзе"
Украинските официални лица отбелязват, че безпилотните системи помагат да се запълни недостига на персонал в армията, освобождавайки войниците от опасните логистични превози за поддръжка на войските на предната линия и за евакуация на ранените.
Пехотните подразделения също използват безпилотни апарати за изпълнението на бойни задачи, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Някои от тях се използват за доставката на мини или за провеждането на атаки на принципа "камикадзе", уточни той.
"Зоната на около 25 км около фронта е "зона на смъртта", с изключително високи загуби на хора заради плътността на дроновете. А замяната на хората с дронове значително намалява загубите", допълни той.
Украинската система от дронове е "абсолютно невероятна"
Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати също е привърженик на използването на украински разработки в сферата на дроновете и роботиката за получаването на предимства на бойното поле, пише Bloomberg.
През май министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол даде висока оценка на операционната система на украинската мрежа от дронове, наричайки я "абсолютно невероятна". "Тя интегрира всеки дрон, всеки датчик и всяка огнева платформа в единна мрежа", заяви Дрискол в Сената.
Автор: Екатерина Венкина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Терминатор кроникълс
Коментиран от #28, #34
20:17 05.08.2026
2 Сергей Вакуленко - старши научен сътрудн
20:17 05.08.2026
3 Наблюдател
Като гледам какви огньове се издигат в Киев, доста ме съмнява.
Коментиран от #10
20:17 05.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
Еф-16 ките как са?
Перемогата почна ли или да поизчакаме да намалее растителността?
Коментиран от #27
20:18 05.08.2026
6 Укротролюха да хване скоротечен рак.
20:19 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
20:19 05.08.2026
9 Украинската система от дронове
Коментиран от #100
20:20 05.08.2026
10 Не само в Киев
До коментар #3 от "Наблюдател":А във всички производствени бази за дронове и шмъркалника си въобразява че някой ще му позволи да произвежда роботи. Клоун смешник
Коментиран от #66
20:20 05.08.2026
11 Българин
Очаква се заповед на Върховният Командващ
20:20 05.08.2026
12 Де бил
Киев ПЛАНИРА да произведе и да изпрати на фронта не по-малко от 50 000 бойни робота, пише агенция Bloomberg.
Коментиран от #73
20:20 05.08.2026
13 РУСОФОБИТЕ
20:21 05.08.2026
14 Ного важно
20:21 05.08.2026
15 Механик
Коментиран от #92
20:21 05.08.2026
16 име
До коментар #4 от "Робот":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...пета година само ЩЕ, геймчейджъри и планове за победа! Какво стата с последното ЩЕ, 40 дневния план за победа? Днес кой ден сме?
Коментиран от #20, #47
20:22 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДрайвингПлежър
От де додоа сега тия 50 000 роботи - е тва е проблема с лъгането - никой няма толкова добра памет, че да помни всички простотии, които изтърсва в минута
20:23 05.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 УКРАИНЕ МА4каааааааа
20:24 05.08.2026
22 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
20:24 05.08.2026
23 Опелото
20:25 05.08.2026
24 ФАКТ
20:26 05.08.2026
25 Сатана Z
100% е сигурно,че това са 18 годишни пацани,които ще бъдат бусифицирани от ловците на хора в ТЦК
20:26 05.08.2026
26 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #32
20:27 05.08.2026
27 Касс
До коментар #5 от "Механик":Питай ..ИИ как си правиш клизми....фасссс....изфъсснал си въздуха
20:27 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хе хе...
Найс, а?
А най забавното е, че евроатлантическите розАви понита си мислят, че ще победят руснаците с лозунги и бодряшки статии за перемоги.
Коментиран от #78
20:27 05.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ФАКТ
20:28 05.08.2026
32 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #26 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":То не беше Киев за два дни...
Коментиран от #40, #42
20:28 05.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ха ха хаааа
До коментар #1 от "Терминатор кроникълс":Ошанките , много се харесвате ... 😀😁
Коментиран от #58, #60, #62
20:29 05.08.2026
35 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
20:29 05.08.2026
36 нннн
20:29 05.08.2026
37 белото знаменце Х Уиловци
20:30 05.08.2026
38 Старо инфо
Украйна са 50 г...пред монгольята у кремля и пишман могучая
Коментиран от #86
20:30 05.08.2026
39 Радваме се!
20:30 05.08.2026
40 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #32 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Затова копират никове и ги пращат да мрат за британските интереси.
20:30 05.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Арестович
До коментар #32 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
20:31 05.08.2026
43 град Козлодуй
Коментиран от #46
20:31 05.08.2026
44 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #49
20:32 05.08.2026
45 Сатана Z
20:32 05.08.2026
46 Путин е обречен
До коментар #43 от "град Козлодуй":Да превземе Украйна
20:33 05.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хахахахха
20:34 05.08.2026
49 Владимир Сополин
До коментар #44 от "А ИСТИНАТА Е":5 години жънем успехи.На едно място.
20:34 05.08.2026
50 Кой
До коментар #4 от "Робот":те научи да пишеш на Български?
20:34 05.08.2026
51 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
20:34 05.08.2026
52 Кадиров
До коментар #47 от "Касс":Лакомникът Зеленски ми го изгриза и съм в болнични
20:35 05.08.2026
53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЧЕ СНОЩИ БПЛА ЗДРАВЕЦ УДАРИЛИ ПУПУ СТАНЦИЯТА НА ГРАДА
И МНОГО ПУПУ ПО ДНЕПЪР
...
РУСКИ ГАДОВЕ - ДА ПОСЕГНАТ НА ПУПУТО НА УКРАИНА :)
20:36 05.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЗЕЛЕНИЯ ПАК СЕ Е ПРЕДОЗИРАЛ
20:36 05.08.2026
57 Тъкмо се зарадвах
20:37 05.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #55 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Пускат им подобни статии да се радват малко защото са глупави и не разбират действителността.
20:38 05.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #64, #67
20:39 05.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Доктор
20:40 05.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 А50
20:40 05.08.2026
66 дядо дръмпир
До коментар #10 от "Не само в Киев":да ви успокоя ,освен в украйна ги правят и в германия ,швеция ,дания.от много време на бойното поле има роботи ,дори плениха просиянска мърша!не знам само защо се радвате като просиянците да са спечелили нещо си.върви унищожение на просия ,но вие последни ще го разберете!сега сте на ниво,ЯЦ в козлодуй се охлажда.....и най вече връща водата в дунав...ооо свещенна простота!
20:40 05.08.2026
67 хахахахха
До коментар #61 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":мечтите на укротроляците край нямат🤣🤣🤣
Коментиран от #88
20:40 05.08.2026
68 КАКТО ОБИКНОВЕНО
20:42 05.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 м даааа
До коментар #54 от "вече са пуснали в Бг теб и":даже с картофите,лука ги е научил
20:43 05.08.2026
71 Английският министър на отбраната е в Ки
20:43 05.08.2026
72 Пуси
20:46 05.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ами
И да не си мислите че е окраина. Някоя западна компания ги гушна.
Това са нашите парите които просто са наляти от управляващите в някоя
западна компания и те са си получили комисионната за услугата.
Те вече знаят че не могат да победят Русия, но могат да ни ограбват.
И го правят!
Коментиран от #87
20:50 05.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 НаРъБа
До коментар #29 от "Хе хе...":То очевидно че са избягали при първа възможност на Запад като е паднала желязната завеса понеже беше оченнн хубавооо в сесесерето 🍌🍌 същата история и нрб
Коментиран от #90
20:54 05.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Моето мнение
Коментиран от #85
20:57 05.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Кекс роботи
20:58 05.08.2026
84 Ами
До коментар #77 от "На дунава с погачите":2.2 милиона пенсионери, 750 хиляди администрация,
кого да освободят братушките тия дето работят ли :)
20:59 05.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 СИИИЧКО Е МНОГА ХУБАВО
До коментар #38 от "Старо инфо":ДОКАТО НЕ ДОЛЕТИ ПЛАНИРАЩА 500 КГ МОВА И СИЧКО СТАВА ИНА ГОЛЯМА ЯМА...И МНООГО ПРСХУЛЯК.....
21:01 05.08.2026
87 Касс
До коментар #76 от "Ами":Не ми се прави на математик бе фъъъсльо.
21:02 05.08.2026
88 ха ха хаааа
До коментар #67 от "хахахахха":Мечтите за Три дня - Пета година вече ..😀😃😄
Коментиран от #97, #101, #107
21:03 05.08.2026
89 Анонимен
21:03 05.08.2026
90 Касс
До коментар #78 от "НаРъБа":Точ!Един боклук не пожела да фъсне към Русия.
21:04 05.08.2026
91 Инна
Където Украйна не може да се сравни с Русия, е мащабът на индустриалното производство. Москва произвежда хиляди стандартни дронове за атака, примамки и крилати ракети. Украинското разузнаване изчислява, че Русия произвежда около 120 балистични ракети на месец, което надвишава общото производство на американските прехващачи Patriot.
От решаващо значение е, че руският отбранителен индустриален сектор се подкрепя от вериги за доставки, които са издържали санкциите, използвайки чуждестранна микроелектроника и китайски технологии с двойна употреба, за да адаптират бързо своите системи.
Стратегията на Русия се основава на хладнокръвно изчисление: тя се надява да изчерпи отбраната на Украйна, преди собствената ѝ мрежа да се срине.
21:05 05.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Предполагам че
21:08 05.08.2026
94 хахаха
21:10 05.08.2026
95 хахахахха
Коментиран от #109
21:20 05.08.2026
96 От страни
Татко ша ми купи колело ама друг път....
Поредната мрия (мечта) на укрите за перемога (победа)....
21:20 05.08.2026
97 м даааа
До коментар #88 от "ха ха хаааа":5та година руснаците се подиграват с уср@йна и мижавия ес
21:22 05.08.2026
98 От страни
21:23 05.08.2026
99 Един сенатор се
21:23 05.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 хахахахха
До коментар #88 от "ха ха хаааа":да ве точно,54 страни не могат да спрат "изостаналата" Русия,целия свят видя смешното натю и мижавия ес🤣🤣
Коментиран от #122
21:24 05.08.2026
102 От страни
- Куме, колко струва една бомба ФАБ-3000?
- Много.
- Радвай се - една пада точно в нашата градина.
21:24 05.08.2026
103 Китай вече направи
21:27 05.08.2026
104 От страни
Тия само децата ги правят добре щото когото го правят не пипат с ръце....
21:27 05.08.2026
105 дедушка
21:33 05.08.2026
106 СЛОНА
Коментиран от #113, #117
21:33 05.08.2026
107 хахахаха
До коментар #88 от "ха ха хаааа":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
21:33 05.08.2026
108 1111
21:33 05.08.2026
109 За Русия
До коментар #95 от "хахахахха":В момента на фронта има много повече руснаци от украинци. Поне три пъти повече са. Така че се притеснявай, кой опрашва рускините вече пет години. Едно четири милиона рускини са без мъже от няколко години.
Чувам че в Русия има много индийци, китайци, узбеки, киргизи и африканци.
21:35 05.08.2026
110 днес направо са ги разцепили
21:36 05.08.2026
111 Физик
21:37 05.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Може да се загрее
До коментар #106 от "СЛОНА":До няколко хиляди градуса със "Солнцепек"? Ще им намерят цаката и на тях. Все още няма такива, които да издържат на всичко. Вода, огън, киселини, РЕБ, ослепяване на камерите им, падане на огромно количество пясък върху тях и тн.
21:39 05.08.2026
114 От страни
21:39 05.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 търси се прясно месо
21:39 05.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 казачок казачок
21:41 05.08.2026
119 Удри евраста с лопатЕто
21:42 05.08.2026
120 Удри евраста с лопатЕто
21:47 05.08.2026
121 Розовото пони зеля
21:48 05.08.2026
122 Японска минджa
До коментар #101 от "хахахахха":ако събереш Русия, С. Корея, Индия, Китай и Иран, прави доста повече от половината свят, не могат да се справят с 10 млн. Украйна! Освен това личният състав на Русия е три пъти по голям, ползват десет пъти повече ракети, бомби и оръжие, и харчат съответно 10 пъти повече парета и дават 7 пъти повече жертвоприношения! Даже леко съм занижил цифрите да нсъ сърдиш! А? А?
Коментиран от #125, #126
21:54 05.08.2026
123 Ха така....
21:56 05.08.2026
124 Странно, но факт
22:00 05.08.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Демокрацията не прощава
До коментар #122 от "Японска минджa":Ма как да се справят, като вече я няма Украйна като дръжава?
22:02 05.08.2026
127 Вишис
22:02 05.08.2026
128 Рекорди
22:04 05.08.2026
129 Уточнение
22:08 05.08.2026