АЕК готви ключова рокада в атаката за решителния сблъсък с Левски



Треньорът на АЕК Марко Николич ще направи една промяна за мача с Левски, в сравнения с титулярите от нулевото равенство в София от миналата седмица.

Специалистът ще замени партньора на звездата Лука Йович на върха на атаката, съобщават гръцките медии. На този пост на Националния стадион „Васил Левски“ се изявяваше Зини.

Вместо него утре срещу Левски ще играе унгарецът Барнабаш Варга, който в София през второто полувреме влезе на мястото на Йович.

По лятото крило ще се завърне Абу Койта, който игра в първия мач срещу Левски, но заради мускулен проблем получи почивка през уикенда срещу Ираклис (4:0).