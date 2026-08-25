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АЕК готви ключова рокада в атаката за решителния сблъсък с Левски

АЕК готви ключова рокада в атаката за решителния сблъсък с Левски

25 Август, 2026 15:59 637 5

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Специалистът ще замени партньора на звездата Лука Йович на върха на атаката

АЕК готви ключова рокада в атаката за решителния сблъсък с Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Треньорът на АЕК Марко Николич ще направи една промяна за мача с Левски, в сравнения с титулярите от нулевото равенство в София от миналата седмица.

Специалистът ще замени партньора на звездата Лука Йович на върха на атаката, съобщават гръцките медии. На този пост на Националния стадион „Васил Левски“ се изявяваше Зини.

Вместо него утре срещу Левски ще играе унгарецът Барнабаш Варга, който в София през второто полувреме влезе на мястото на Йович.

По лятото крило ще се завърне Абу Койта, който игра в първия мач срещу Левски, но заради мускулен проблем получи почивка през уикенда срещу Ираклис (4:0).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо

    3 1 Отговор
    Тоя мач с АЕК е на път за засенчи трепетите около Евровизия.

    Коментиран от #2

    16:04 25.08.2026

  • 2 Възраждане

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оооо":

    Ами влизане в основата фаза на ШЛ си е голяма работа

    16:28 25.08.2026

  • 3 Боко от Банкя

    1 2 Отговор
    На Наско Раев много му треперят мартинките, защото надутият балон за "великото му ръководство" скоро ще се спука!

    Коментиран от #4

    16:32 25.08.2026

  • 4 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боко от Банкя":

    Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ стана шампион, не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ, а Стоичков и Ганчев ФАЛИРАХА цска и доведоха Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.

    Коментиран от #5

    16:38 25.08.2026

  • 5 ДрБр

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Лесна 1914 пъти.

    16:49 25.08.2026

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