Тотнъм официално обяви трансфера на Савиньо

Тотнъм официално обяви трансфера на бразилеца Савиньо. Халфът бе привлечен от Манчестър Сити срещу сумата от 85 милиона паунда (приблизително 99 милиона евро).

„Отне известно време да бъде финализиран трансферът, но съм много щастлив да бъда тук. Това е прекрасна възможност за мен – идвам в страхотен клуб с един от най-добрите мениджъри в света. Веднага щом говорих с Роберто Де Дзерби, знаех, че трябва да дойда. Той ми каза, че иска да ми помогне да достигна най-високото ниво и вярвам, че можем да го направим заедно, като отбор“, заяви Савиньо.

„Савиньо е играч, който внася енергия, въображение и качество. Има смелостта да се надиграва със защитниците и способността да променя играта с креативността си“, каза Де Дзерби.

Савиньо се присъединява към „шпорите“ след два сезона с Манчестър Сити. Въпреки че е едва на 22 години, той притежава голям опит. Дебютира в мъжкия футбол само на 16 г. с Атлетико Минейро и след два сезона се мести в Европа, за да подпише първо с френския Троа, а след това играе под наем в ПСВ Айндховен. Следва още едно преотстъпване – в испанския Жирона, където е част от отбора, класирал се за първи път в Шампионска лига. Тома му носи трансфер в Манчестър Сити, където записва 84 мача и седем гола.