Възстановяване на строителния сектор в Германия

Германският строителен сектор показва признаци на възстановяване след няколко трудни години, но перспективите остават значително по-слаби от очакваното. Прогнозите за развитието на строителството бяха ревизирани надолу, докато жилищният сегмент продължава да бъде едно от най-слабите звена на най-голямата европейска икономика.

Според актуални данни на германския Централен съюз на строителната индустрия (ZDB) през 2026 г. се очаква реалният оборот в основното строителство да нарасне с около 2,5%. Основният двигател на подобрението е инфраструктурното строителство, което получава допълнителен импулс от публичните инвестиции.

Жилищното строителство остава проблем

В жилищния сегмент ситуацията е значително по-трудна. Продължилият около три години спад при разрешителните за строеж вече се е отразил върху оборотите на компаниите, които са се понижили с около 2%.

Има обаче първи признаци, че пазарът може да е преминал през най-ниската си точка. Данните на Федералната статистическа служба на Германия показват, че през 2025 г. новите поръчки във високото строителство са били номинално с 10,1% повече спрямо предходната година. При жилищното строителство увеличението също е около 10%, макар да идва от много ниска база.

Това все още не е достатъчно, за да реши структурния недостиг на нови жилища в Германия. От ZDB посочват, че страната се нуждае от изграждането на над 300 000 жилища годишно, а настоящата активност остава далеч от подобни равнища.

Инфраструктурата дърпа сектора нагоре

Значително по-добра е картината при инфраструктурното строителство. Именно пътните, железопътните и други публични инфраструктурни проекти се очаква да бъдат сред основните източници на растеж.

Допълнителен стимул идва от германските публични инвестиционни програми и специалните фондове за модернизиране на инфраструктурата.

Разликата между отделните сегменти вече се вижда и в настроенията на компаниите. Около 80% от анкетираните предприятия в инфраструктурното строителство определят състоянието на бизнеса си като добро или по-скоро добро, а при фирмите, занимаващи се с пътно и железопътно строителство, делът достига 86%. При жилищното строителство положителните оценки са под 60%.

Бизнесът e по-оптимистичен за 2026 г.

Въпреки проблемите настроенията сред строителните компании постепенно се подобряват. Проучването StimmungsBAUrometer показва, че 28% от предприятията очакват подобрение на бизнеса си през 2026 г., докато 17% прогнозират влошаване.

Компаниите обаче продължават да посочват сериозни препятствия пред развитието си. Сред тях са политическата и регулаторната среда, продължителните процедури за получаване на разрешителни и недостигът на квалифицирана работна ръка. Около 45% от анкетираните строителни предприятия все още не виждат решение на кадровия проблем.

Финансирането и лихвените проценти, които бяха сред основните проблеми на сектора след рязкото поскъпване на кредита, вече оказват по-слабо влияние върху нагласите на компаниите.

Новите жилища остават ключовото предизвикателство

Данните очертават строителен пазар на две скорости. Инфраструктурните инвестиции дават възможност за постепенно възстановяване на сектора, докато жилищното строителство все още се опитва да излезе от продължителния спад.

Това е особено важно за германския имотен пазар, тъй като недостатъчното ново строителство ограничава предлагането на жилища в големите градове. Дори при подобряване на поръчките ще е необходимо време, преди възстановяването да доведе до осезаемо увеличаване на броя на завършените нови жилища.

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