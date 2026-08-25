Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за зрелищно демонстративно шоу преди US Open

Легендарният петкратен шампион от US Open Роджър Федерер отново ще стъпи на корта на емблематичния стадион „Артър Аш“. Носителят на 20 титли от Големия шлем ще вземе участие в специален демонстративен мач в Ню Йорк преди официалния старт на основната схема на Откритото първенство на САЩ, което започва на 30 август. Това ще бъде първата поява на швейцарския Маестро на турнира от 2019 година насам.

45-годишният бивш номер едно, който триумфира в пет поредни издания на надпреварата между 2004 и 2008 година, ще изиграе демонстративен сет на сингъл срещу дългогодишния си съперник Анди Родик. След това програмата предвижда и сблъсък на двойки, в който Федерер ще си партнира с Джон Макенроу срещу тандема Андре Агаси и Родик.

По време на пресконференцията преди събитието швейцарецът сподели своите емоции и не скри вълнението си:

"Не съм играл сет поединично от, не знам, може би срещу Хуркач на Уимбълдън, така че минаха пет години. Не знам как ще мине утре. Така че има голяма несигурност, но и огромно щастие, че мога да се върна на „Артър Аш“ – място, където съм изживял толкова много красиви моменти."

Макар събитието да предизвика огромен ентусиазъм сред феновете, Федерер беше категоричен, че няма никакво намерение да тръгва по стъпките на Серина Уилямс, която се завърна на корта на 44-годишна възраст по време на Уимбълдон 2026. Запитан директно дали обмисля завръщане в професионалния тенис, швейцарецът пресече спекулациите:

"Не, не, не, не. Не, в никакъв случай. Благодаря за въпроса. Не бях сигурен дали ще бъде зададен, но се радвам, че го направихте, за да мога да внеса яснота, в случай че някой си го е помислил."

Роджър Федерер остава един от най-великите тенисисти в историята с впечатляващите 20 трофея от Големия шлем – шест титли от Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), една от Ролан Гарос (2009), рекордните осем от Уимбълдон (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) и пет от US Open.