Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за зрелищно демонстративно шоу преди US Open

Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за зрелищно демонстративно шоу преди US Open

25 Август, 2026 15:45 523 2

  • us open-
  • роджър федерер-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Това ще бъде първата поява на швейцарския Маестро на турнира от 2019 година насам

Роджър Федерер се завръща на „Артър Аш“ за зрелищно демонстративно шоу преди US Open - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендарният петкратен шампион от US Open Роджър Федерер отново ще стъпи на корта на емблематичния стадион „Артър Аш“. Носителят на 20 титли от Големия шлем ще вземе участие в специален демонстративен мач в Ню Йорк преди официалния старт на основната схема на Откритото първенство на САЩ, което започва на 30 август. Това ще бъде първата поява на швейцарския Маестро на турнира от 2019 година насам.

45-годишният бивш номер едно, който триумфира в пет поредни издания на надпреварата между 2004 и 2008 година, ще изиграе демонстративен сет на сингъл срещу дългогодишния си съперник Анди Родик. След това програмата предвижда и сблъсък на двойки, в който Федерер ще си партнира с Джон Макенроу срещу тандема Андре Агаси и Родик.

По време на пресконференцията преди събитието швейцарецът сподели своите емоции и не скри вълнението си:

"Не съм играл сет поединично от, не знам, може би срещу Хуркач на Уимбълдън, така че минаха пет години. Не знам как ще мине утре. Така че има голяма несигурност, но и огромно щастие, че мога да се върна на „Артър Аш“ – място, където съм изживял толкова много красиви моменти."

Макар събитието да предизвика огромен ентусиазъм сред феновете, Федерер беше категоричен, че няма никакво намерение да тръгва по стъпките на Серина Уилямс, която се завърна на корта на 44-годишна възраст по време на Уимбълдон 2026. Запитан директно дали обмисля завръщане в професионалния тенис, швейцарецът пресече спекулациите:

"Не, не, не, не. Не, в никакъв случай. Благодаря за въпроса. Не бях сигурен дали ще бъде зададен, но се радвам, че го направихте, за да мога да внеса яснота, в случай че някой си го е помислил."

Роджър Федерер остава един от най-великите тенисисти в историята с впечатляващите 20 трофея от Големия шлем – шест титли от Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), една от Ролан Гарос (2009), рекордните осем от Уимбълдон (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) и пет от US Open.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Така трябваше да си тръгне и Джокович. Също велик спортист. Просто идва време, в което вече няма нужда да се напъваш. И сега ще бъде същото. Въпроси отсъствието на Алкараз и Синер, на дали ще стигне и до полуфинал. Изглежда много изморен и бавен.

    16:24 25.08.2026

  • 2 велик

    3 0 Отговор
    Удоволствие беше да го гледаш!

    16:28 25.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове