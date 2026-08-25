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20 години без Кирил Ракаров

20 години без Кирил Ракаров

25 Август, 2026 14:27 782 1

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  • кирил ракаров-
  • памет

Бранителят носи червената фланелка между 1951 и 1964 г.

20 години без Кирил Ракаров - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме 20 години без един от най-титулуваните и обичани футболисти на ЦСКА – легендарния Кирил Ракаров.

Бранителят носи червената фланелка между 1951 и 1964 г. и за този период печели цели 11 шампионски титли на България. Част е от великия отбор на Крум Милев, който се превръща в абсолютен хегемон по футболните терени у нас.

Ракаров е и 5-кратен носител на Купата на Съветската армия, както и четвъртфиналист за КЕШ през 1957 г.

Бронзов медалист с олимпийския отбор на България от Игрите в Мелбърн през 1956 г. Извежда националния отбор с капитанската лента в първия му двубой на Световно първенство в Чили през 1962 г.

Напуска ни на 25 август 2006 г., но споменът за него ще живее вечно в нашите сърца!


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ракаров е и 5-кратен носител на Купата

    0 9 Отговор
    на Съветската армия,което значи че той е предател и враг на евроатлантическа България ! ..........МНОГО ПРАВИЛНО ПРАЗНУВАМЕ НЕГОВАТА СМЪРТ !

    14:38 25.08.2026

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