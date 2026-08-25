Астън Вила на крачка от трансфер на Рафаел Леао

Португалският нападател на Милан, Рафаел Леао, е на прага на трансфер във Висшата лига. Според авторитетния журналист Джанлука ди Марцио, ръководството на Астън Вила вече е влязло в активни преговори с италианския гранд за правата на 27-годишния футболист.

Двата клуба са се захванали сериозно с уточняване на финансовите детайли по евентуалния трансфер. Източници твърдят, че никога досега Леао не е бил толкова близо до напускане на „росонерите“, откакто пристигна на „Сан Сиро“ през 2019 година. Самият играч гледа с интерес към възможността да се присъедини към амбициозния тим от Бирмингам и не възразява срещу промяната.

Рафаел Леао се превърна в ключова фигура за Милан през последните пет сезона. С впечатляващите 203 изиграни мача, 80 попадения и 55 асистенции във всички турнири, португалецът остави ярка следа в историята на клуба. Въпреки че договорът му с „червено-черните“ е валиден до лятото на 2028 година, интересът от страна на Астън Вила може да промени хода на кариерата му.