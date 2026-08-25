Марк Касадо пред трансфер в Англия

Английският Съндърланд е на финалната права в преговорите с Барселона за подписа на 22-годишния полузащитник Марк Касадо. Според авторитетното издание Mundo Deportivo, разговорите между двата клуба са в напреднала фаза и се очаква развръзка в най-скоро време.

Наставникът на каталунския гранд, Ханзи Флик, не вижда Касадо като част от дългосрочната си стратегия. Това поставя младия халф пред дилема – да потърси ново предизвикателство или да се бори за мястото си на „Камп Ноу“. Източници твърдят, че решението за бъдещето на Касадо ще бъде взето до дни.

Въпреки сериозния интерес от клубове от Саудитска Арабия, Марк Касадо е категоричен – желанието му е да остане на европейската футболна сцена. Това прави офертата на Съндърланд още по-привлекателна за младия испанец, който търси развитие и нови хоризонти в кариерата си.

През изминалия сезон Касадо изигра 34 срещи с екипа на Барселона във всички турнири, като се отчете с една асистенция. Договорът му с каталунците е валиден до лятото на 2028 година, а пазарната му стойност в момента се оценява на около 18 милиона евро – сума, която не е непосилна за амбициозните английски клубове.