Стилиян Петров игра с Ибрахимович в "Мач на звездите" (СНИМКИ)

Стилиян Петров бе част от специалния „Мач на звездите“, който се проведе на емблематичния площад „Прокуративе“ в Сплит, Хърватия, по повод 30-ото издание на Младежките спортни игри. В срещата участие взе и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Сред звездите бяха още Златан Ибрахимович, Марсел Десаи, Клод Макелеле, Павел Недвед, Неманя Видич, Предраг Миятович, Славен Билич, Марио Манджукич, Дарио Сърна, Ален Бокшич, Игор Тудор, Дейвид Джеймс, Уилям Галас, Владимир Шмицер, Йоргос Карагунис, Деян Савичевич, Златко Захович и Ведад Ибишевич.

Сред ВИП гостите бяха тенис легендите Ана Иванович и Горан Иванишевич, световният шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик и хандбалната икона Никола Карабатич. Баскетболът също бе представен от величия – Желко Обрадович, Еторе Месина, Димитрис Итудис, Предраг Данилович, Дино Раджа, Никола Вуйчич и бившата звезда от НБА Горан Драгич.

Двубоят, който се игра по правилата на минифутбол (5+вратар) завърши наравно 4:4. Марио Манджукич, Дарио Сърна, Никола Караатич и Златан Ибрахимович вкараха головете за "звездите" срещу талантите.