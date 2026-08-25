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Челси се раздели с неуспешна инвестиция

Челси се раздели с неуспешна инвестиция

25 Август, 2026 14:08 606 0

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Омари Келиман поема към Страсбург и носи сериозна загуба

Челси се раздели с неуспешна инвестиция - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Омари Келиман, считан за един от най-обещаващите млади таланти в английския футбол, официално напусна Челси и пое към ново предизвикателство във френския Страсбург. След двугодишен престой на "Стамфорд Бридж", който премина под знака на разочарования и непрестанни травми, 20-годишният полузащитник така и не успя да дебютира в официален мач за "сините".

През 2022 година лондончани платиха внушителните 22,5 милиона евро на Астън Вила, за да привлекат Келиман с надеждата, че той ще се превърне в ключова фигура за бъдещето на клуба. Реалността обаче се оказа далеч по-сурова – след серия от контузии и неуспешен наем в Кардиф Сити, Челси бе принуден да се раздели с халфа срещу едва 10 милиона евро. Въпреки това, клубът си запази опция за обратно откупуване, ако Келиман успее да разгърне потенциала си във Франция.

Този трансфер е поредният – двадесети по ред – между Челси и Страсбург, които споделят обща американска собственост чрез компанията "БлуКо". Синергията между двата клуба улеснява движението на играчи, но в случая с Келиман, Челси трябва да преглътне горчивата хапка на финансовата загуба.


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