Челси се раздели с неуспешна инвестиция

Омари Келиман, считан за един от най-обещаващите млади таланти в английския футбол, официално напусна Челси и пое към ново предизвикателство във френския Страсбург. След двугодишен престой на "Стамфорд Бридж", който премина под знака на разочарования и непрестанни травми, 20-годишният полузащитник така и не успя да дебютира в официален мач за "сините".

През 2022 година лондончани платиха внушителните 22,5 милиона евро на Астън Вила, за да привлекат Келиман с надеждата, че той ще се превърне в ключова фигура за бъдещето на клуба. Реалността обаче се оказа далеч по-сурова – след серия от контузии и неуспешен наем в Кардиф Сити, Челси бе принуден да се раздели с халфа срещу едва 10 милиона евро. Въпреки това, клубът си запази опция за обратно откупуване, ако Келиман успее да разгърне потенциала си във Франция.

Този трансфер е поредният – двадесети по ред – между Челси и Страсбург, които споделят обща американска собственост чрез компанията "БлуКо". Синергията между двата клуба улеснява движението на играчи, но в случая с Келиман, Челси трябва да преглътне горчивата хапка на финансовата загуба.