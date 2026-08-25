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Съпругът на Селена Гомес отслабна с 2 килограма за 5 дни само с пица (ВИДЕО)

Съпругът на Селена Гомес отслабна с 2 килограма за 5 дни само с пица (ВИДЕО)

25 Август, 2026 16:31 585 7

  • селена гомес-
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  • пица-
  • отслабване

Бени Бланко реши да си направи експеримент, за да докаже, че човек може да отслабне с всякаква храна

Съпругът на Селена Гомес отслабна с 2 килограма за 5 дни само с пица (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският музикален продуцент Бени Бланко, съпруг на певицата и актриса Селена Гомес, привлече вниманието с необичаен хранителен експеримент: в продължение на пет дни той консумирал единствено пица от Domino’s, за да провери дали може да свали килограми, без да се отказва от любимата си храна.

38-годишният продуцент документирал експеримента в социалните мрежи. В началото кантарът показал 152,2 паунда, или около 69 кг, а менюто му за всеки от петте дни се състояло от една голяма пица с тънка кора. Според People тя съдържала приблизително 900 калории, което е значително под обичайните дневни енергийни нужди на възрастен мъж.

Първоначалният ентусиазъм на Бени Бланко бързо започнал да изчезва. Още на третия ден той признал, че вече му е омръзнало да яде пица, а към края на експеримента се шегувал, че почти не си спомня как е изглеждал животът му преди еднообразното меню.

Финалният резултат обаче бил именно този, който продуцентът се опитвал да демонстрира. След пет дни теглото му било 147,5 паунда, или около 66,9 кг. Това означава загуба на 4,7 паунда, приблизително 2,1 кг.

Посланието на Бени Бланко било, че отслабването зависи най-вече от общия енергиен прием, а не от това дали отделната храна традиционно се възприема като „диетична“. Експериментът обаче не е препоръка за подобен хранителен режим. Диетолози, цитирани от People, предупреждават, че крайно ограничено меню с толкова нисък прием на калории може да доведе до недостиг на важни хранителни вещества и не е подходящо като дългосрочен начин на хранене.

Не за пръв път Бени Бланко си прави експерименти с храната. Освен че е работил с звезди като Ед Шийрън, Джъстин Бийбър, Риана, Кейти Пери и The Weeknd, продуцентът е автор и на кулинарната книга „Open Wide“, която се превърна в бестселър на The New York Times. През септември 2026 г. предстои да излезе и новата му книга „F*ck Failure“, посветена на отношението към провала и успеха.

Храната често присъства и в публичните истории около Селена Гомес и Бени Бланко, които се ожениха на 27 септември 2025 г. в Калифорния. По-рано тази година продуцентът разказа по време на запис на подкаста на Гуинет Полтроу, че съпругата му предпочита бургери, пържени картофи и други видове бърза храна и не е особено запалена по плодовете и зеленчуците.

Бланко дори се пошегувал, че Селена Гомес има „хранителните навици на петгодишно дете“. По думите му певицата понякога започва деня си с храна от Jack in the Box, а когато поръчва салата, често предпочита добавките към нея пред самите зеленчуци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    2 2 Отговор
    С пица и много сееекс.

    16:33 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аз отслабвам с 2 кг

    4 0 Отговор
    за 5 минути сутрин в тоалетната

    16:33 25.08.2026

  • 4 Абе тая как можа

    5 0 Отговор
    Да се омъжи за тоя шушляк

    16:41 25.08.2026

  • 5 Щото

    4 1 Отговор
    Е много грозен и тази не му дава, а като го подгони с пенисколана...

    16:42 25.08.2026

  • 6 Колко красиво

    4 0 Отговор
    толкова и просто.Как може да вземеш такъв керкенез за мъж.Акъл море патки пасе.Язък за хубост,пари и слава.

    17:10 25.08.2026

  • 7 Абсолютно

    0 0 Отговор
    С по едно пиле на грил на ден също се отслабва драстично.
    За 12 дена -7 кг.
    Еднотипното ядене води до сваляне на килата.

    17:26 25.08.2026