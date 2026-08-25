ЦСКА получи силен тласък преди решителния реванш с ОФИ

Два дни преди съдбоносния сблъсък с ОФИ Крит, в лагера на ЦСКА цари оптимизъм. Треньорът Христо Янев получи отлични новини, които вдъхнаха надежда на феновете и отбора. Двама от ключовите футболисти – Джеймс Ето’о и Жан-Филип Гбамен – са напът да се завърнат в игра след травмите, които получиха в първия мач на гръцка земя, съобщава Sportal.bg.

След като халфът Ето’о напусна преждевременно терена в Крит заради болезнен удар в глезена, а Гбамен доигра срещата с видими затруднения, надеждите за тяхното участие във втория двубой бяха под въпрос. За щастие, двамата вече тренират наравно със съотборниците си и са почти напълно възстановени. Това дава възможност на Янев да разчита на тях в четвъртък, когато "армейците" ще се опитат да обърнат тежкия пасив от 0:3.

Въпреки добрите новини, Христо Янев е изправен пред труден избор – дали да заложи на възстановените Ето’о и Гбамен още от началото на срещата или да ги използва като козове през второто полувреме. С оглед на наказанията на Сенси и Брахими, които пропускат реванша, опциите в средата на терена са ограничени, а всяко решение може да се окаже решаващо за крайния изход.

След тежкото поражение в Крит, "червените" са амбицирани да покажат характер и да се борят до последния съдийски сигнал. Завръщането на Ето’о и Гбамен носи свеж полъх и допълнителна енергия в състава. Всички погледи са насочени към четвъртък.