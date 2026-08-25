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ЦСКА получи силен тласък преди решителния реванш с ОФИ

ЦСКА получи силен тласък преди решителния реванш с ОФИ

25 Август, 2026 14:46 832 1

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Джеймс Ето’о и Жан-Филип Гбамен се завръщат в състава

ЦСКА получи силен тласък преди решителния реванш с ОФИ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Два дни преди съдбоносния сблъсък с ОФИ Крит, в лагера на ЦСКА цари оптимизъм. Треньорът Христо Янев получи отлични новини, които вдъхнаха надежда на феновете и отбора. Двама от ключовите футболисти – Джеймс Ето’о и Жан-Филип Гбамен – са напът да се завърнат в игра след травмите, които получиха в първия мач на гръцка земя, съобщава Sportal.bg.

След като халфът Ето’о напусна преждевременно терена в Крит заради болезнен удар в глезена, а Гбамен доигра срещата с видими затруднения, надеждите за тяхното участие във втория двубой бяха под въпрос. За щастие, двамата вече тренират наравно със съотборниците си и са почти напълно възстановени. Това дава възможност на Янев да разчита на тях в четвъртък, когато "армейците" ще се опитат да обърнат тежкия пасив от 0:3.

Въпреки добрите новини, Христо Янев е изправен пред труден избор – дали да заложи на възстановените Ето’о и Гбамен още от началото на срещата или да ги използва като козове през второто полувреме. С оглед на наказанията на Сенси и Брахими, които пропускат реванша, опциите в средата на терена са ограничени, а всяко решение може да се окаже решаващо за крайния изход.

След тежкото поражение в Крит, "червените" са амбицирани да покажат характер и да се борят до последния съдийски сигнал. Завръщането на Ето’о и Гбамен носи свеж полъх и допълнителна енергия в състава. Всички погледи са насочени към четвъртък.


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  • 1 Ахааа

    0 0 Отговор
    Най- скъпия билет на мача на цска е 20 евро.... Най- евтиният билет на мача на Левски беше 20 евро... Направете си извода! И дали с тези евтини билети от 8 евро, ще напълнят ли и цска стадион от 40 хиляди души???

    15:57 25.08.2026

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