Спартак Варна каза кой ще води временно отбора

Спартак (Варна) обяви, че Васил Петров временно ще застане начело на тима. Той към момента е директор на ДЮШ на “соколите”, но ще води първия отбор докато се намери постоянен старши треньор.
Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци в едва четири мача.
Ето какво пишат от клуба:
ФК Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния отбор на клуба.
Васил Петров, който до момента изпълнява функциите на директор на Детско-юношеската академия на ФК Спартак Варна, поема временно ръководството на първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор.
Клубът му пожелава успех в предстоящата работа и изразява пълната си подкрепа към него и екипа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 урко
Коментиран от #2
15:22 25.08.2026
2 Металист Харков
До коментар #1 от "урко":Това да не ти е числото, тирето, луноходец или бистришките тикви, Тича и Спартак са едни от най-старите футболни клубове в България и са печелили царската купа в началото на миналия век.
15:58 25.08.2026