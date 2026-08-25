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Спартак Варна каза кой ще води временно отбора

Спартак Варна каза кой ще води временно отбора

25 Август, 2026 15:15 474 2

  • васил петров-
  • спартак варна-
  • футбол

Директорът на ДЮШ на “соколите” ще води първия отбор докато се намери постоянен старши треньор

Спартак Варна каза кой ще води временно отбора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спартак (Варна) обяви, че Васил Петров временно ще застане начело на тима. Той към момента е директор на ДЮШ на “соколите”, но ще води първия отбор докато се намери постоянен старши треньор.

Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци в едва четири мача.

Ето какво пишат от клуба:

ФК Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния отбор на клуба.

Васил Петров, който до момента изпълнява функциите на директор на Детско-юношеската академия на ФК Спартак Варна, поема временно ръководството на първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор.

Клубът му пожелава успех в предстоящата работа и изразява пълната си подкрепа към него и екипа.


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  • 1 урко

    0 0 Отговор
    Ясна е работата. Закривай!

    Коментиран от #2

    15:22 25.08.2026

  • 2 Металист Харков

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "урко":

    Това да не ти е числото, тирето, луноходец или бистришките тикви, Тича и Спартак са едни от най-старите футболни клубове в България и са печелили царската купа в началото на миналия век.

    15:58 25.08.2026

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