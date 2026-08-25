Володимир Зеленски: Нужни са преговори с Русия и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки продължаващите руски удари по украинската пристанищна инфраструктура, Москва не е успяла да наложи пълна блокада на украинските пристанища.
"Днес няма пълна блокада, има опит за пълна блокада, но по 3-4 кораба на ден влизат и излизат от Голяма Одеса, въпреки че руските войски нанасят удари по пристанищната инфраструктура", разкри Зеленски на среща с журналисти, пише "Икономическа правда".
Украинският президент редовно повдига темата за блокирането на украинските пристанища от руснаците на международно ниво.
Подходът към решаването на този въпрос се състои от два елемента, отбеляза Зеленски: преговори с руската страна и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисля
16:20 25.08.2026
2 НАТО
Коментиран от #7, #17, #47, #50
16:21 25.08.2026
3 Ба бааааа
Коментиран от #37, #46
16:21 25.08.2026
4 И едното и другото
16:21 25.08.2026
5 Този пак се е надрусал
И защо на печелившият са необходими преговори след като бавно и неминуемо неговата армия се движи в посока запад и увеличава територията си за сметка на губещия. Освен това трябва да изчезнат още доста нацисти от лицето на земята
16:21 25.08.2026
6 Сезгин
Коментиран от #10
16:21 25.08.2026
7 Мухахаха
До коментар #2 от "НАТО":Умрелото нато е пред разпад
Коментиран от #15
16:21 25.08.2026
8 Слава Украйна
Героем Слава
Коментиран от #13, #14
16:22 25.08.2026
9 Дано Путин да е президент още 5 години
16:24 25.08.2026
10 Дръта чанта
До коментар #6 от "Сезгин":А теб без плюнка ке усетиш дрътия буй
Коментиран от #20
16:25 25.08.2026
11 От зърнения коридор
16:25 25.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
от никакви преговори, сега нужни са преговори.... скоро може да узрее и да отиде да преговаря, ако МИ-6-ките не го препънат ❗
16:25 25.08.2026
13 Слава
До коментар #8 от "Слава Украйна":Кокаине слава слава😀 пдрс
16:25 25.08.2026
14 Слава украина
До коментар #8 от "Слава Украйна":Занули ес и нато
Коментиран от #31
16:26 25.08.2026
15 То затва със джобни хвърлени на украйна
До коментар #7 от "Мухахаха":Унищожиха русия
Бинкера се моли на ляво и дясно за оръбия и роби
16:26 25.08.2026
16 Ако е вярно, това е недопустимо
16:26 25.08.2026
17 Само чичо сам знае как
До коментар #2 от "НАТО":Ватите да се молят на колене със течащи ректумии!!
Коментиран от #18, #33, #35
16:27 25.08.2026
18 Ама
До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":Сега чичо ти сам го еде резания
16:28 25.08.2026
19 СМЪРтТ АН ХАЗАРСКАТА СВЕТОВНА МАФИЯ
16:28 25.08.2026
20 Иван
До коментар #10 от "Дръта чанта":Браво на буя,той е за всите украинци и нелегетмният им президент.
16:28 25.08.2026
21 иван костов
16:29 25.08.2026
22 Диванен стратег
Коментиран от #28
16:30 25.08.2026
23 УКРАИНСКАТА МАФИЯ
16:30 25.08.2026
24 Мужик
Коментиран от #32
16:31 25.08.2026
25 Многоходовото
16:31 25.08.2026
26 Ъъъ
16:32 25.08.2026
27 Никъде по нормалните страни
Само в наща кочина се събуждаме и заспиваме с болния мозък на наркомана.
Цъфнали сме и сме вьрзали, че си нямаме проблеми, та да ревем в хор за грижата на наркомана!
Абе, така е!
Пропаднала държава с пропаднала прпаганда и куцо и сакато - журал и сти!
16:32 25.08.2026
28 1945
До коментар #22 от "Диванен стратег":нищо общо нямат. зърнения коридор е по вода.
16:32 25.08.2026
29 отбеляза Зеленски:
16:33 25.08.2026
30 СтоянКолев
16:34 25.08.2026
31 Не е
До коментар #14 от "Слава украина":Нормално! Всеки път като ти гонанаамдоташацитеи крещиш - "Слава украина"! Чак толкова пък голям ли ти идва?
16:34 25.08.2026
32 Женшина
До коментар #24 от "Мужик":У тебякурнет, сматаняк паветний!
16:36 25.08.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":Чичо ти Сам вече е Чичо СРАМ,
ама ти още не знаеш ❗
ОТпосолоствоТО не ви дават да четете какво пишат свободни медии‼️
16:36 25.08.2026
34 Ние нали станахме атлантически пирати
16:36 25.08.2026
35 Тихо
До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":Идиотпсветен къде си напълнигъзосъс снаряди, и като те ринат на паветата, 15 минути гърми заря!
16:40 25.08.2026
36 Стоянчо Пуканката
Руснаците не трябва да спрат настъплението...
Коментиран от #43
16:43 25.08.2026
37 Антирашист4056
До коментар #3 от "Ба бааааа":Не компетентен си !
16:44 25.08.2026
38 И Киев е Руски
16:54 25.08.2026
39 стоян георгиев
16:56 25.08.2026
40 Оня
17:00 25.08.2026
41 Ти да видиш
17:01 25.08.2026
42 Мишел
17:02 25.08.2026
43 Антирашист 4056
До коментар #36 от "Стоянчо Пуканката":Личът си фашистите не се вълнуват он милионите жертви .
17:03 25.08.2026
44 Тодор Живков
Турското кафе е виетнамско
Днес баклавата с орехи е със фъстъци
Повече камъни за народа!
Дето народът - там и ние!
Тополовград - град-първенец в борбата срещу империализма!
Човекът е главна фигура в животновъдството
Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката
Съветските часовници - най-бързи в света
Съветските болни - най-здравите болни в света
Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ
Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен!
Събличай се бързо, че чакат зад теб!
Да живее международното положение между народите!
Слава, вечна слава на страната на съветите - световния маяк на социализма
Който не познава Сибир, не познава СССР
„В чест на 9-ти септември да озъбим целия български народ
При директора се влиза само по голяма нужда
Правим обувки с кожа на клиента
Не слагай чужди тела в устата си
Всеки ваксиниран гражданин - стълб в строежа на социализма
Пази си багажа - тук се краде!
Не насочвайте оръжието към хора - дори ако е заредено
Дръж маркуча си в изправност
Бракът е щастлив, траен и законен, не чрез религиозни обреди, а чрез пряката защита на законната народна власт
Тази година завод за полупроводници, догодина за цели проводници
Хамбургер: Смес от хлебарки, мишки, жаби и пр., с чиято помощ беше разрушен СССР.
Муамар Кадафи
25 ПОБЕДНИ ГОДИНИ обикновен локум
От тебе Партио се учим! - над
17:07 25.08.2026
45 Тодор Живков
Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия.
След глад и мизерия настъпи тежка индустриализация!
С всички сили пет за четири!
25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
35 години социалистически Батак!
Всички комунисти - дружно под земята!
Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
Селянино, изми ли си яйцата?
Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
Във всяка къща - говедо!
При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
При капитализма човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
Комунизмът е неизбежен!
Да живее СССР - вечният строител на социализма!
Повече кожи за партията!
Да строим социализма с подръчни средства!
Народната милиция - биещото сърце на партията!
Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
25 години народна власт - 25 години български цирк.
Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!
17:11 25.08.2026
46 Грешиш Зеленски!
До коментар #3 от "Ба бааааа":С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!
17:15 25.08.2026
47 Мишел
До коментар #2 от "НАТО":Не става. За бомбардировка на Москва трябват 2-3 часа, Авангард стигат до Вашингтон за под 20 минути. Освен това Москва и Петроград имат ПРО от 7-мо поколение, а САЩ изобщо нямат град, защитен с ПРО.
17:16 25.08.2026
48 име
17:24 25.08.2026
49 Хаген Дас
17:25 25.08.2026
50 Бай Дън
До коментар #2 от "НАТО":Как по американски? Та те с Техеран не се справиха Москва тръгнали! Да не се наложи пак да ги откриват!
17:27 25.08.2026