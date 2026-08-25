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Володимир Зеленски: Нужни са преговори с Русия и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Нужни са преговори с Русия и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор

25 Август, 2026 16:18 1 486 50

  • русия-
  • украйна-
  • зърнена сделка-
  • володимир зеленски-
  • черно море-
  • владимир путин

Украинският президент редовно повдига темата за блокирането на украинските пристанища от руснаците на международно ниво

Володимир Зеленски: Нужни са преговори с Русия и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки продължаващите руски удари по украинската пристанищна инфраструктура, Москва не е успяла да наложи пълна блокада на украинските пристанища.

"Днес няма пълна блокада, има опит за пълна блокада, но по 3-4 кораба на ден влизат и излизат от Голяма Одеса, въпреки че руските войски нанасят удари по пристанищната инфраструктура", разкри Зеленски на среща с журналисти, пише "Икономическа правда".

Украинският президент редовно повдига темата за блокирането на украинските пристанища от руснаците на международно ниво.

Подходът към решаването на този въпрос се състои от два елемента, отбеляза Зеленски: преговори с руската страна и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля

    50 3 Отговор
    Влизат и излизат кораби от Одеса ама на ум.

    16:20 25.08.2026

  • 2 НАТО

    5 45 Отговор
    Нужно е бомбандировки на москва по Американски

    Коментиран от #7, #17, #47, #50

    16:21 25.08.2026

  • 3 Ба бааааа

    31 4 Отговор
    Зелю е нелигитимен

    Коментиран от #37, #46

    16:21 25.08.2026

  • 4 И едното и другото

    42 2 Отговор
    Много нагъл хем преговори, хем оръжия, а ако може и кеш за дневните разходи

    16:21 25.08.2026

  • 5 Този пак се е надрусал

    35 2 Отговор
    Не разбра ли че никой не се интересува от неговото желание за преговори защото губещият е губещ а този който печели печели.
    И защо на печелившият са необходими преговори след като бавно и неминуемо неговата армия се движи в посока запад и увеличава територията си за сметка на губещия. Освен това трябва да изчезнат още доста нацисти от лицето на земята

    16:21 25.08.2026

  • 6 Сезгин

    2 27 Отговор
    Нужна е Плюнка малко на Путин че всички му минават отдзад и е претъркан вече

    Коментиран от #10

    16:21 25.08.2026

  • 7 Мухахаха

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО":

    Умрелото нато е пред разпад

    Коментиран от #15

    16:21 25.08.2026

  • 8 Слава Украйна

    2 32 Отговор
    Попиляха Русия

    Героем Слава

    Коментиран от #13, #14

    16:22 25.08.2026

  • 9 Дано Путин да е президент още 5 години

    3 28 Отговор
    От русия само пепел да остане

    16:24 25.08.2026

  • 10 Дръта чанта

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сезгин":

    А теб без плюнка ке усетиш дрътия буй

    Коментиран от #20

    16:25 25.08.2026

  • 11 От зърнения коридор

    20 2 Отговор
    България полза няма. Руснаците реално работят за нас. Украйна не ни е важна

    16:25 25.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор
    ZE летният вече е започнал да порозовява-
    от никакви преговори, сега нужни са преговори.... скоро може да узрее и да отиде да преговаря, ако МИ-6-ките не го препънат ❗

    16:25 25.08.2026

  • 13 Слава

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Слава Украйна":

    Кокаине слава слава😀 пдрс

    16:25 25.08.2026

  • 14 Слава украина

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слава Украйна":

    Занули ес и нато

    Коментиран от #31

    16:26 25.08.2026

  • 15 То затва със джобни хвърлени на украйна

    1 13 Отговор

    До коментар #7 от "Мухахаха":

    Унищожиха русия

    Бинкера се моли на ляво и дясно за оръбия и роби

    16:26 25.08.2026

  • 16 Ако е вярно, това е недопустимо

    10 1 Отговор
    3-4 кораба на ден влизат и излизат от Голяма Одеса....

    16:26 25.08.2026

  • 17 Само чичо сам знае как

    1 24 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО":

    Ватите да се молят на колене със течащи ректумии!!

    Коментиран от #18, #33, #35

    16:27 25.08.2026

  • 18 Ама

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":

    Сега чичо ти сам го еде резания

    16:28 25.08.2026

  • 19 СМЪРтТ АН ХАЗАРСКАТА СВЕТОВНА МАФИЯ

    11 1 Отговор
    мръсни боклуциРазпалващи-войни !!!

    16:28 25.08.2026

  • 20 Иван

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дръта чанта":

    Браво на буя,той е за всите украинци и нелегетмният им президент.

    16:28 25.08.2026

  • 21 иван костов

    15 3 Отговор
    Времето за преговори свърши Владко, момче сладко! Сега е време за лобут!😂

    16:29 25.08.2026

  • 22 Диванен стратег

    18 3 Отговор
    Зърненият е едновременно и оръжеен коридор. Руснаците този път едва ли ще се излъжат да го отворят.

    Коментиран от #28

    16:30 25.08.2026

  • 23 УКРАИНСКАТА МАФИЯ

    17 2 Отговор
    Си пере парите в България. Включително и със сланчогледа ! Редица публикации има по темата дори в украинските медии но ДАНС се правят че нищо не знаят

    16:30 25.08.2026

  • 24 Мужик

    3 3 Отговор
    Ньет нафтачка за камбайну!

    Коментиран от #32

    16:31 25.08.2026

  • 25 Многоходовото

    2 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:31 25.08.2026

  • 26 Ъъъ

    15 2 Отговор
    Значи, пристанищата си работят, по-рано един украински олигофрен на правителствено ниво каза, че Русия вече е загубила войната, но днес Зеления иска да се преговаря с Русия...И кой печелещ преговаря с губещия? 🤔

    16:32 25.08.2026

  • 27 Никъде по нормалните страни

    13 2 Отговор
    Не натрапват това нищожество Зеленски!
    Само в наща кочина се събуждаме и заспиваме с болния мозък на наркомана.
    Цъфнали сме и сме вьрзали, че си нямаме проблеми, та да ревем в хор за грижата на наркомана!
    Абе, така е!
    Пропаднала държава с пропаднала прпаганда и куцо и сакато - журал и сти!

    16:32 25.08.2026

  • 28 1945

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Диванен стратег":

    нищо общо нямат. зърнения коридор е по вода.

    16:32 25.08.2026

  • 29 отбеляза Зеленски:

    11 1 Отговор
    (преговори с руската страна и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор.) Ами преговаряй бре Зелник ....Аре...

    16:33 25.08.2026

  • 30 СтоянКолев

    7 1 Отговор
    В чужбина съм. Някой да ма е търсил??

    16:34 25.08.2026

  • 31 Не е

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Слава украина":

    Нормално! Всеки път като ти гонанаамдоташацитеи крещиш - "Слава украина"! Чак толкова пък голям ли ти идва?

    16:34 25.08.2026

  • 32 Женшина

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мужик":

    У тебякурнет, сматаняк паветний!

    16:36 25.08.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":

    Чичо ти Сам вече е Чичо СРАМ,
    ама ти още не знаеш ❗
    ОТпосолоствоТО не ви дават да четете какво пишат свободни медии‼️

    16:36 25.08.2026

  • 34 Ние нали станахме атлантически пирати

    8 1 Отговор
    Трябва тоя "зърнения коридор" яко да го пиратстваме и да грабим кво ни падне. Така каза Урсула

    16:36 25.08.2026

  • 35 Тихо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само чичо сам знае как":

    Идиотпсветен къде си напълнигъзосъс снаряди, и като те ринат на паветата, 15 минути гърми заря!

    16:40 25.08.2026

  • 36 Стоянчо Пуканката

    8 1 Отговор
    С краварски подлоги не се преговаря! Така само печелят време и протакват.
    Руснаците не трябва да спрат настъплението...

    Коментиран от #43

    16:43 25.08.2026

  • 37 Антирашист4056

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ба бааааа":

    Не компетентен си !

    16:44 25.08.2026

  • 38 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Бързата постсъветска деиндустриализация на Украйна е смъртна присъда за политическия и бизнес елит на Украйна

    16:54 25.08.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Виртуално ли влизат, бе наркоман?

    16:56 25.08.2026

  • 40 Оня

    2 1 Отговор
    Още шест месеца му трябват на зеления! Франция излиза от Шенген еврозоната и НАТО Германия тоже! И цирка свършва! Ай чиститу дами и господа!

    17:00 25.08.2026

  • 41 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Доколкото си спомням преговорите с Русия бяха забранени с указ на същия този нелегитимен фашизоиден наркоман Зеленски.

    17:01 25.08.2026

  • 42 Мишел

    2 0 Отговор
    Русия отряза Украйна от морето -от десет дни нито един кораб не е влязал или излязал от украинските пристанища. Русия унищожи над 500 украински локомотива, прави лов на тирове след граничните жп пунктове и Украйна е изолирана по вода и суша.

    17:02 25.08.2026

  • 43 Антирашист 4056

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Стоянчо Пуканката":

    Личът си фашистите не се вълнуват он милионите жертви .

    17:03 25.08.2026

  • 44 Тодор Живков

    2 1 Отговор
    Във връзка с ремонта на столовата, храната ще се приема през задния вход!
    Турското кафе е виетнамско
    Днес баклавата с орехи е със фъстъци
    Повече камъни за народа!
    Дето народът - там и ние!
    Тополовград - град-първенец в борбата срещу империализма!
    Човекът е главна фигура в животновъдството
    Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката
    Съветските часовници - най-бързи в света
    Съветските болни - най-здравите болни в света
    Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ
    Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен!
    Събличай се бързо, че чакат зад теб!
    Да живее международното положение между народите!
    Слава, вечна слава на страната на съветите - световния маяк на социализма
    Който не познава Сибир, не познава СССР
    „В чест на 9-ти септември да озъбим целия български народ
    При директора се влиза само по голяма нужда
    Правим обувки с кожа на клиента
    Не слагай чужди тела в устата си
    Всеки ваксиниран гражданин - стълб в строежа на социализма
    Пази си багажа - тук се краде!
    Не насочвайте оръжието към хора - дори ако е заредено
    Дръж маркуча си в изправност
    Бракът е щастлив, траен и законен, не чрез религиозни обреди, а чрез пряката защита на законната народна власт
    Тази година завод за полупроводници, догодина за цели проводници
    Хамбургер: Смес от хлебарки, мишки, жаби и пр., с чиято помощ беше разрушен СССР.
    Муамар Кадафи
    25 ПОБЕДНИ ГОДИНИ обикновен локум
    От тебе Партио се учим! - над

    17:07 25.08.2026

  • 45 Тодор Живков

    2 0 Отговор
    От тебе Партио се учим! - надпис в затвор
    Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия.
    След глад и мизерия настъпи тежка индустриализация!
    С всички сили пет за четири!
    25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
    35 години социалистически Батак!
    Всички комунисти - дружно под земята!
    Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
    Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
    Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
    Селянино, изми ли си яйцата?
    Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
    Във всяка къща - говедо!
    При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
    При капитализма човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
    Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
    Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
    Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
    Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
    Комунизмът е неизбежен!
    Да живее СССР - вечният строител на социализма!
    Повече кожи за партията!
    Да строим социализма с подръчни средства!
    Народната милиция - биещото сърце на партията!
    Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
    До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
    Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
    25 години народна власт - 25 години български цирк.
    Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!

    17:11 25.08.2026

  • 46 Грешиш Зеленски!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ба бааааа":

    С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!

    17:15 25.08.2026

  • 47 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО":

    Не става. За бомбардировка на Москва трябват 2-3 часа, Авангард стигат до Вашингтон за под 20 минути. Освен това Москва и Петроград имат ПРО от 7-мо поколение, а САЩ изобщо нямат град, защитен с ПРО.

    17:16 25.08.2026

  • 48 име

    0 0 Отговор
    Нали побеждава наркомана, нали инициативата е отново на тяхна страна (ни питайте кога са я изгубили), нали презвема повече територия от колкото руснаците! За какво ще преговаря при това положение?

    17:24 25.08.2026

  • 49 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Значи ти като удряш складове и танкери добре, но когато Русия удари твой кораби зле! Защо така бе Зеле!

    17:25 25.08.2026

  • 50 Бай Дън

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО":

    Как по американски? Та те с Техеран не се справиха Москва тръгнали! Да не се наложи пак да ги откриват!

    17:27 25.08.2026

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