Володимир Зеленски: Нужни са преговори с Русия и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки продължаващите руски удари по украинската пристанищна инфраструктура, Москва не е успяла да наложи пълна блокада на украинските пристанища.

"Днес няма пълна блокада, има опит за пълна блокада, но по 3-4 кораба на ден влизат и излизат от Голяма Одеса, въпреки че руските войски нанасят удари по пристанищната инфраструктура", разкри Зеленски на среща с журналисти, пише "Икономическа правда".

Украинският президент редовно повдига темата за блокирането на украинските пристанища от руснаците на международно ниво.

Подходът към решаването на този въпрос се състои от два елемента, отбеляза Зеленски: преговори с руската страна и укрепване на противовъздушната отбрана на зърнения коридор.