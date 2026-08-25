Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти в парламента, че не би се учудил, ако правителството на Румен Радев организира протести срещу опозицията, пояснявайки, че подобна демонстрация вече е била организирана в близкото минало, когато на власт беше кабинетът на Кирил Петков.
„Генезисът на това правителство е като генезиса на правителството на Кирил Петков. Онзи кабинет тогава бе създаден до голяма степен от хората, които управляват и в момента. Тогава беше направено нещо уникално в нашата политическа история – беше направен протест на управляващите срещу опозицията. Може би това ще видим и като следваща реакция от страна на управлението на Радев“, каза пред медиите Костадинов, цитиран от novini.bg.
В брифинга си партийният лидер отново разкритикува американските самолети цистерни на наша територия, казвайки, че по този начин България за пореден път е пренебрегнала собствените си национални интереси за сметка на чуждите.
„Българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато си поискаха, и си тръгнаха, когато си поискаха. Нямаше никакво значение каква е позицията на българското правителство. Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Румен Радев. Това няма как да бъде скрито“, подчерта Костадинов.
По думите му управляващите у нас са поставили националната ни сигурност под доста сериозна заплаха, която още не е отминала, при положение че войната в Иран продължава.
„И ако американците решат утре да кацнат, ще го направят. Няма да питат българските управляващи, защото българските управляващи не са управляващи, а управлявани от Брюксел и Вашингтон. И това го знаят всички, поради което никой не ги уважава и зачита“, каза още той.
В заключение Костадинов отново прогнозира, че очаква „пропадналото“ управление на Румен Радев да организира протест срещу опозицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
16:27 25.08.2026
2 Прогресивна България
Коментиран от #7, #67
16:27 25.08.2026
3 яни
16:29 25.08.2026
4 Овчар
16:29 25.08.2026
5 Така де
Коментиран от #8, #10, #18, #22, #35
16:30 25.08.2026
6 Коцка
16:30 25.08.2026
7 2223
До коментар #2 от "Прогресивна България":Отиват си!
16:30 25.08.2026
8 Ай майкуууу
До коментар #5 от "Така де":😂😂😂😂😂😂
16:31 25.08.2026
9 хехе
Коментиран от #17, #53
16:31 25.08.2026
10 Така е
До коментар #5 от "Така де":Иранците да се учат на тактика от българите.
16:31 25.08.2026
11 А СУБСИДИЯТАААААА
16:31 25.08.2026
12 максудско говедо
16:31 25.08.2026
13 Изумително
16:31 25.08.2026
14 очевидец
16:32 25.08.2026
15 Протести срещу опозицията?
Коментиран от #19, #38
16:33 25.08.2026
16 Ирански
16:33 25.08.2026
17 Хипотеза
До коментар #9 от "хехе":Или са направили Шменти капели и доброволно прехвърляне на гласоподаватели?
16:33 25.08.2026
18 Някой
До коментар #5 от "Така де":Това, че пуснаха противопожарния самолет - браво. Ама вие наистина ли вярвате, че руснаците разчитат на подобна "разузнавателна информация".
Коментиран от #21
16:33 25.08.2026
19 Наистина
До коментар #15 от "Протести срещу опозицията?":И аз го препрочитам и звучи идиотски. Статията ли е грешна, или онзи си е такъв?
Коментиран от #36
16:34 25.08.2026
20 Костя
16:35 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ми да
До коментар #5 от "Така де":Тръмп мига на парцали как го изработиха само!
16:35 25.08.2026
23 Сър Пичук
16:35 25.08.2026
24 Въпрос
Коментиран от #33
16:36 25.08.2026
25 Ха ха ха
16:37 25.08.2026
26 В България
16:37 25.08.2026
27 хахаха
16:37 25.08.2026
28 Дзак
Коментиран от #43
16:37 25.08.2026
29 Като му видя злобното лице
16:38 25.08.2026
30 Фори
Коментиран от #46
16:38 25.08.2026
31 Пепи
16:39 25.08.2026
32 ТОЗ ЩО НЕ СИ?..
Коментиран от #44
16:39 25.08.2026
33 костя лъжепатриота
До коментар #24 от "Въпрос":е руски калмук слуга на агента на кгб и човекоядец гундзяев и аятоласите от пещерите на кремал
16:39 25.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха ха
До коментар #5 от "Така де":Радев прецака Тръмп и без карти. Има да се пули Тръмп!
16:40 25.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 БЕЗ ДУМИ
трите абреавиатури, си барат К...
Гладни и долни,
винаги недоволни!
(не е по темата, но ми харесва)
16:41 25.08.2026
38 Възможно
До коментар #15 от "Протести срещу опозицията?":За да го изкарат този да говори за протести срещу опозицията, това е повече от несериозно. Вероятно са отчели вече надигащата се протестна енергия срещу управляващите. Протест срещу опозицията, по-голяма некадърна глупост от политик не бях чел скоро.
Коментиран от #51
16:42 25.08.2026
39 Костадинов
16:42 25.08.2026
40 Шмекер Копейкин празнодумеца
Война няма.
През 2025 г. евродепутатката от „Възраждане“ Рада Лайкова разпространи информация, в стила на руска психо-инфо операция, че ЕС обмислял въвеждането на „срок на годност“ на личните спестявания на европейците. Лайкова твърдеше, че ако хората не изхарчат заплатите си в рамките на шест месеца, парите им щели да „изчезнат от сметките“, а средствата в пенсионни и инвестиционни схеми щели да бъдат пренасочени към отбранителната промишленост.
Шест месеца минаха. Взеха ни парите.
Всичко за отбраната, всичко за Родината.
И никой не търси сметка на тези хора.
Давате ли си сметка, че тук вече изобщо не става дума за политика?
Това е психотерор. Това е диверсия срещу здравия разум.
16:45 25.08.2026
41 Баба Ранга
16:45 25.08.2026
42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
16:47 25.08.2026
43 Анонимен
До коментар #28 от "Дзак":Забелязахме каква снимка са подбрали от факти.бг! В този "журналистически" сайт нищо не може да ни учуди.
16:47 25.08.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #32 от "ТОЗ ЩО НЕ СИ?..":РАZЛИКА МЕЖДУ КОПЕИКИН и ЧОРАПА НЯМА ................. И ПО ВЪНШЕН ВИД И ПО ..................... ИДЕОЛОГИЯ И ДВАМАТА СА РУСОФИЛИ И РУСКИ ФАШИСТИ ................... ФАКТ !
16:47 25.08.2026
45 Възраждане
16:48 25.08.2026
46 Анонимен
До коментар #30 от "Фори":Нима!
16:48 25.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ужас
16:49 25.08.2026
49 Според
16:50 25.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Възможно
До коментар #38 от "Възможно":Или може би това със справянето с олигархията, как вече било факт, и вече няма олигархия. Политиците не трябва ли да бъдат образовани и кадърни хора, които работят за интересите на държавата и народа?
Коментиран от #57
16:51 25.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хахаха
До коментар #9 от "хехе":Коцето е копейкофил, а не русофил.
16:52 25.08.2026
54 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩
Ще постъпи ли поне веднъж като мъж ?
16:53 25.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 връщай
16:58 25.08.2026
57 1234
До коментар #51 от "Възможно":Радев каза, че до сега са се справили с олигархията ВЪВ ВЛАСТТА, а не изобщо , както ти лъжеш и манипулираш
Коментиран от #68
16:59 25.08.2026
58 Горски
17:00 25.08.2026
59 Корнелия и Коцето
Боки, Шиши, Кокора и Радан играят с Радю!
17:02 25.08.2026
60 Коцко си мисли,
🥳🥳🥳
17:02 25.08.2026
61 В Русия
17:04 25.08.2026
62 Не е това
До коментар #55 от "Язък за големите ти лафове":В момента бие по Радев, който му е единомишленик, само защото иска да е президент. Не си взе пример от Волен..
17:05 25.08.2026
63 Жена му на Коцето
17:06 25.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Шопа
17:07 25.08.2026
66 Ваксиниранията антиваксър
17:09 25.08.2026
67 Кой, Мунчо ли?
До коментар #2 от "Прогресивна България":Че той вече е избран. Изоставаш.
17:11 25.08.2026
68 Реалност
До коментар #57 от "1234":Това е невярно и подвеждащо обикновените хора твърдение! Олигархията означава нещо огромно и мащабно, чрез корупция проникнала в медийни групи, икономически групи, партийни групи, държавни служби, регулатори, общини, парични потоци управлявани от мрежа от хора, зависими и неетични съдебна система и прокуратура също със зависими лица, министри с банкови сметки и десетки имоти, които следва да бъдат разследвани. Така, че това е невярно.
17:12 25.08.2026
69 Постановка
17:16 25.08.2026
70 Много приказки на пазара
Да се обещава подобно нещо на избирателите е връх на популистката наглост.
Правилно е да се каже: "Обещаваме да намалим
корупцията, доколкото ни е възможно"
17:23 25.08.2026