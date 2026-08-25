Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти в парламента, че не би се учудил, ако правителството на Румен Радев организира протести срещу опозицията, пояснявайки, че подобна демонстрация вече е била организирана в близкото минало, когато на власт беше кабинетът на Кирил Петков.

„Генезисът на това правителство е като генезиса на правителството на Кирил Петков. Онзи кабинет тогава бе създаден до голяма степен от хората, които управляват и в момента. Тогава беше направено нещо уникално в нашата политическа история – беше направен протест на управляващите срещу опозицията. Може би това ще видим и като следваща реакция от страна на управлението на Радев“, каза пред медиите Костадинов, цитиран от novini.bg.

В брифинга си партийният лидер отново разкритикува американските самолети цистерни на наша територия, казвайки, че по този начин България за пореден път е пренебрегнала собствените си национални интереси за сметка на чуждите.

„Българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато си поискаха, и си тръгнаха, когато си поискаха. Нямаше никакво значение каква е позицията на българското правителство. Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Румен Радев. Това няма как да бъде скрито“, подчерта Костадинов.

По думите му управляващите у нас са поставили националната ни сигурност под доста сериозна заплаха, която още не е отминала, при положение че войната в Иран продължава.

„И ако американците решат утре да кацнат, ще го направят. Няма да питат българските управляващи, защото българските управляващи не са управляващи, а управлявани от Брюксел и Вашингтон. И това го знаят всички, поради което никой не ги уважава и зачита“, каза още той.

В заключение Костадинов отново прогнозира, че очаква „пропадналото“ управление на Румен Радев да организира протест срещу опозицията.