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Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията

Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията

25 Август, 2026 16:15 1 070 70

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • поведение-
  • протести-
  • опозиция

„И ако американците решат утре да кацнат, ще го направят. Няма да питат българските управляващи, защото българските управляващи не са управляващи, а управлявани от Брюксел и Вашингтон. И това го знаят всички, поради което никой не ги уважава и зачита“, каза още лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти в парламента, че не би се учудил, ако правителството на Румен Радев организира протести срещу опозицията, пояснявайки, че подобна демонстрация вече е била организирана в близкото минало, когато на власт беше кабинетът на Кирил Петков.

„Генезисът на това правителство е като генезиса на правителството на Кирил Петков. Онзи кабинет тогава бе създаден до голяма степен от хората, които управляват и в момента. Тогава беше направено нещо уникално в нашата политическа история – беше направен протест на управляващите срещу опозицията. Може би това ще видим и като следваща реакция от страна на управлението на Радев“, каза пред медиите Костадинов, цитиран от novini.bg.

В брифинга си партийният лидер отново разкритикува американските самолети цистерни на наша територия, казвайки, че по този начин България за пореден път е пренебрегнала собствените си национални интереси за сметка на чуждите.

„Българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато си поискаха, и си тръгнаха, когато си поискаха. Нямаше никакво значение каква е позицията на българското правителство. Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Румен Радев. Това няма как да бъде скрито“, подчерта Костадинов.

По думите му управляващите у нас са поставили националната ни сигурност под доста сериозна заплаха, която още не е отминала, при положение че войната в Иран продължава.

„И ако американците решат утре да кацнат, ще го направят. Няма да питат българските управляващи, защото българските управляващи не са управляващи, а управлявани от Брюксел и Вашингтон. И това го знаят всички, поради което никой не ги уважава и зачита“, каза още той.
В заключение Костадинов отново прогнозира, че очаква „пропадналото“ управление на Румен Радев да организира протест срещу опозицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    20 6 Отговор
    Педофилското отроче ....

    16:27 25.08.2026

  • 2 Прогресивна България

    29 13 Отговор
    Патерицата на ГЕРБ се обажда. Единствената изненада е, че все още някой гласува за тях, а не за Генерал Румен Радев

    Коментиран от #7, #67

    16:27 25.08.2026

  • 3 яни

    27 6 Отговор
    Бедничкият ми той !!! Декларилар е само 409 рубли ,и пет копейки , а за палата на морето нищо не казва !!

    16:29 25.08.2026

  • 4 Овчар

    40 5 Отговор
    Този е един от най гнусните измамници в българския парламент..

    16:29 25.08.2026

  • 5 Така де

    13 18 Отговор
    Евалла на Радев, единственият световен лидер, който натри носа на неуправляемия Тръмп. Пусна един руски самолет през България, който да картографира всички български летища с американските самолети по тях и американските хвърчила скоропостижно напуснаха България.

    Коментиран от #8, #10, #18, #22, #35

    16:30 25.08.2026

  • 6 Коцка

    25 3 Отговор
    Къде левчето?

    16:30 25.08.2026

  • 7 2223

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивна България":

    Отиват си!

    16:30 25.08.2026

  • 8 Ай майкуууу

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    😂😂😂😂😂😂

    16:31 25.08.2026

  • 9 хехе

    31 5 Отговор
    Копейкин не може да преглътне, че Радев му дръпна по-голямата част от неговите избиратели и ще плюе до последно нищо че и двамата са русофили.

    Коментиран от #17, #53

    16:31 25.08.2026

  • 10 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Иранците да се учат на тактика от българите.

    16:31 25.08.2026

  • 11 А СУБСИДИЯТАААААА

    16 0 Отговор
    Когааааа?

    16:31 25.08.2026

  • 12 максудско говедо

    21 2 Отговор
    връщай парите бе!

    16:31 25.08.2026

  • 13 Изумително

    21 1 Отговор
    "Протести срещу опозицията"? Леле мале, оле мале, какъв дебилизъм, невероятно страшно лицемерен дебилизъм?

    16:31 25.08.2026

  • 14 очевидец

    13 1 Отговор
    "Човек има два живота и вторият започва тогава, когато човек осъзнае, че има само един."

    16:32 25.08.2026

  • 15 Протести срещу опозицията?

    22 2 Отговор
    Що за тъпотия е това?

    Коментиран от #19, #38

    16:33 25.08.2026

  • 16 Ирански

    14 2 Отговор
    хибридко...

    16:33 25.08.2026

  • 17 Хипотеза

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    Или са направили Шменти капели и доброволно прехвърляне на гласоподаватели?

    16:33 25.08.2026

  • 18 Някой

    13 9 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Това, че пуснаха противопожарния самолет - браво. Ама вие наистина ли вярвате, че руснаците разчитат на подобна "разузнавателна информация".

    Коментиран от #21

    16:33 25.08.2026

  • 19 Наистина

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Протести срещу опозицията?":

    И аз го препрочитам и звучи идиотски. Статията ли е грешна, или онзи си е такъв?

    Коментиран от #36

    16:34 25.08.2026

  • 20 Костя

    8 2 Отговор
    Бях на плаж в Ормузкия проток!

    16:35 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ми да

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Тръмп мига на парцали как го изработиха само!

    16:35 25.08.2026

  • 23 Сър Пичук

    16 7 Отговор
    Тоя иска да върне България във времето, когато руските самолети кацаха и си излитаха когато поискат. Нема да стане, Костя! Питай Сидеров, ако на мен не вярваш!

    16:35 25.08.2026

  • 24 Въпрос

    9 8 Отговор
    На този каква му е играта,когато много добре знае,че руснаците ни нататрузиха чорапа и им играе по свирката,а се опитва да ни заблуди,че Европа му диктувала!

    Коментиран от #33

    16:36 25.08.2026

  • 25 Ха ха ха

    10 4 Отговор
    Глупостите на копейката не заслужават моето внимание.

    16:37 25.08.2026

  • 26 В България

    10 1 Отговор
    има ли закон за държавна измяна?

    16:37 25.08.2026

  • 27 хахаха

    12 3 Отговор
    Коце,що спря да лаеш за Боташ,магистралите и газа в Черно море,митрофанова да не ти наби канчето?

    16:37 25.08.2026

  • 28 Дзак

    8 6 Отговор
    Наред с критиките, Възраждане трябва и да подкрепя позитивни действия на правителството. Медиите ги представят единствено като пълно отрицание, за да намалят грасовете за тях!

    Коментиран от #43

    16:37 25.08.2026

  • 29 Като му видя злобното лице

    12 3 Отговор
    И се погнусявам

    16:38 25.08.2026

  • 30 Фори

    11 0 Отговор
    Възраждане са хулигани.Все искат да се сбият с някого и да счупят нещо държавно.

    Коментиран от #46

    16:38 25.08.2026

  • 31 Пепи

    10 1 Отговор
    Добре бе Коста Копейкин, да кажем всички политици освен Вас от Възраждане са поставени, манипулирани и зависими от Америка и ЕС! А, Вие от Възраждане, не сте ли зависими от важите началалници от Русия? Хич не сте зависими! Те хората ги виждат тези неща и явно си правят избор кого предпочитат, Изток или Запад! Това е! Няма независими, всеки получава заповеди и пари от някъде! А България, кучета е яли! И да дойдете някога на власт за което драпате, какво? Още по голям батак ще стане!

    16:39 25.08.2026

  • 32 ТОЗ ЩО НЕ СИ?..

    4 4 Отговор
    Аз харесвам Радев, а не копейкин!

    Коментиран от #44

    16:39 25.08.2026

  • 33 костя лъжепатриота

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    е руски калмук слуга на агента на кгб и човекоядец гундзяев и аятоласите от пещерите на кремал

    16:39 25.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Радев прецака Тръмп и без карти. Има да се пули Тръмп!

    16:40 25.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БЕЗ ДУМИ

    2 0 Отговор
    Мвр, съд и прокуратура.
    трите абреавиатури, си барат К...
    Гладни и долни,
    винаги недоволни!
    (не е по темата, но ми харесва)

    16:41 25.08.2026

  • 38 Възможно

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Протести срещу опозицията?":

    За да го изкарат този да говори за протести срещу опозицията, това е повече от несериозно. Вероятно са отчели вече надигащата се протестна енергия срещу управляващите. Протест срещу опозицията, по-голяма некадърна глупост от политик не бях чел скоро.

    Коментиран от #51

    16:42 25.08.2026

  • 39 Костадинов

    8 2 Отговор
    от как е в политиката,колко приказки изприказва и нищо не е свършил!

    16:42 25.08.2026

  • 40 Шмекер Копейкин празнодумеца

    6 0 Отговор
    2024 г. Копейкин заяви, че българите ако не дадат властта на „Възраждане“,ще влязат във война.
    Война няма.
    През 2025 г. евродепутатката от „Възраждане“ Рада Лайкова разпространи информация, в стила на руска психо-инфо операция, че ЕС обмислял въвеждането на „срок на годност“ на личните спестявания на европейците. Лайкова твърдеше, че ако хората не изхарчат заплатите си в рамките на шест месеца, парите им щели да „изчезнат от сметките“, а средствата в пенсионни и инвестиционни схеми щели да бъдат пренасочени към отбранителната промишленост.
    Шест месеца минаха. Взеха ни парите.
    Всичко за отбраната, всичко за Родината.
    И никой не търси сметка на тези хора.
    Давате ли си сметка, че тук вече изобщо не става дума за политика?
    Това е психотерор. Това е диверсия срещу здравия разум.

    16:45 25.08.2026

  • 41 Баба Ранга

    5 2 Отговор
    За политик не ставаш ,сине!Събирай за Белканто!

    16:45 25.08.2026

  • 42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 4 Отговор
    Късака този път счупи тъпомера. 🤣🤣🤣

    16:47 25.08.2026

  • 43 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Забелязахме каква снимка са подбрали от факти.бг! В този "журналистически" сайт нищо не може да ни учуди.

    16:47 25.08.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "ТОЗ ЩО НЕ СИ?..":

    РАZЛИКА МЕЖДУ КОПЕИКИН и ЧОРАПА НЯМА ................. И ПО ВЪНШЕН ВИД И ПО ..................... ИДЕОЛОГИЯ И ДВАМАТА СА РУСОФИЛИ И РУСКИ ФАШИСТИ ................... ФАКТ !

    16:47 25.08.2026

  • 45 Възраждане

    4 3 Отговор
    преди избори си правят проучване и винаги са първи!?

    16:48 25.08.2026

  • 46 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    Нима!

    16:48 25.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ужас

    9 0 Отговор
    Коце, не усещаш ли, че вече никой не се интересува от вас, не сте необходими на никой. Яжте евтините кюфтета в парламента , че това ви е последния мандат. Справка- Болен Сидеров.

    16:49 25.08.2026

  • 49 Според

    2 0 Отговор
    Костадинов,Хамас са стщо ,като БТРК

    16:50 25.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Възможно

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Възможно":

    Или може би това със справянето с олигархията, как вече било факт, и вече няма олигархия. Политиците не трябва ли да бъдат образовани и кадърни хора, които работят за интересите на държавата и народа?

    Коментиран от #57

    16:51 25.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    Коцето е копейкофил, а не русофил.

    16:52 25.08.2026

  • 54 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    7 0 Отговор
    Кога Къстадинов ще поеме отговорност за изборния погром на партията, кога ще си подаде оставката ?
    Ще постъпи ли поне веднъж като мъж ?

    16:53 25.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 връщай

    6 0 Отговор
    парите бе!!!

    16:58 25.08.2026

  • 57 1234

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Възможно":

    Радев каза, че до сега са се справили с олигархията ВЪВ ВЛАСТТА, а не изобщо , както ти лъжеш и манипулираш

    Коментиран от #68

    16:59 25.08.2026

  • 58 Горски

    2 5 Отговор
    Сега ако може и предплатените самолети от правителснвото на толуп паша да ни върнат парите моля! Проверихте ли дали, когато са си тръгвали, дали по колесниците не са висяли Бухал с папионка, Барни Ръбъл, генерал Наско, Шиши и други видни еуро-атлантици? Нямало било заплаха, те ей така доброволно се махнаха, приказки за наивници. Тръмп смени посоката, няма да бомбандира, ще изолира. Цистерните не са му нужни повече. Никоя медия не каза колко пъти тези цистерни са обслужвали самолети през този месец. Военна тайна. Няма кого да обслужват -:отиват си.Чао! Нищо чудно сега Мирчев да излезне да реве, че не сме лоялни към НАТО. Краварите идват и си отиват когато пожелаят. Въпреки анти българския договор подписан със САЩ от Станишев, а след това увеличен и преподписан от мазния от Банкя, Радев успя да защити българския интерес и да ги помоли да напуснат военното летище в Безмер. Така подложиха на опасност не само гражданските полети, но живота на над 300 -400 000 човека, живеещи в гетата около летището.

    17:00 25.08.2026

  • 59 Корнелия и Коцето

    3 2 Отговор
    са единствените в опозиция на КРадко.

    Боки, Шиши, Кокора и Радан играят с Радю!

    17:02 25.08.2026

  • 60 Коцко си мисли,

    6 1 Отговор
    че ще е президент.
    🥳🥳🥳

    17:02 25.08.2026

  • 61 В Русия

    4 1 Отговор
    такиви ги разстреват!В Иран ги бесят!

    17:04 25.08.2026

  • 62 Не е това

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Язък за големите ти лафове":

    В момента бие по Радев, който му е единомишленик, само защото иска да е президент. Не си взе пример от Волен..

    17:05 25.08.2026

  • 63 Жена му на Коцето

    3 0 Отговор
    е грантаджийка на Сорос. Доказано.

    17:06 25.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Шопа

    0 0 Отговор
    Тъп сайт !

    17:07 25.08.2026

  • 66 Ваксиниранията антиваксър

    1 0 Отговор
    Я бегай!

    17:09 25.08.2026

  • 67 Кой, Мунчо ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивна България":

    Че той вече е избран. Изоставаш.

    17:11 25.08.2026

  • 68 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "1234":

    Това е невярно и подвеждащо обикновените хора твърдение! Олигархията означава нещо огромно и мащабно, чрез корупция проникнала в медийни групи, икономически групи, партийни групи, държавни служби, регулатори, общини, парични потоци управлявани от мрежа от хора, зависими и неетични съдебна система и прокуратура също със зависими лица, министри с банкови сметки и десетки имоти, които следва да бъдат разследвани. Така, че това е невярно.

    17:12 25.08.2026

  • 69 Постановка

    0 0 Отговор
    И двамата с Фатмака в един леген п.икаят.

    17:16 25.08.2026

  • 70 Много приказки на пазара

    1 0 Отговор
    В цялата човешка история и съвремието, във всички държави, съществува корупция в различна степен и никой никога не е успял да я пребори.
    Да се обещава подобно нещо на избирателите е връх на популистката наглост.
    Правилно е да се каже: "Обещаваме да намалим
    корупцията, доколкото ни е възможно"

    17:23 25.08.2026

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