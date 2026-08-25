Гърците спретнаха неприятен номер на Левски в Атина. При пристигането на самолета на "сините" първата част от делегацията на Левски, която включваше ръководителите и част от футболистите, се качи в автобус, който ги взе от пистата.

Останалите играчи трябваше да чакат пристигането на второ возило, което да ги отведе към терминала, но такова не дойде повече от 15 минути. Заради това на част от играчите им се наложи да чакат до самолета на 36-градусова жега.