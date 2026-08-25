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Американски военен самолет C-17A кацна в Москва

Американски военен самолет C-17A кацна в Москва

25 Август, 2026 12:49 3 694 42

  • русия-
  • военен самолет-
  • кацна-
  • сащ-
  • c-17a

Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал на летище „Внуково“ след полет от Рига

Американски военен самолет C-17A кацна в Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал във вторник на московското летище „Внуково“ от Рига, показват данните за полета, предава Фокус.

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 часа московско време, което съвпада с българското, и е кацнал във „Внуково“ около 10:00 часа.

Самолетът е пристигнал в Рига от САЩ

Според данните за предишните полети на самолета той е пристигнал в Рига на 23 август от американската военна база „Ендрюс“ край Вашингтон.

От същата база излитат президентският самолет на Доналд Тръмп, както и самолети, използвани от други високопоставени представители на американската администрация.

Засега не са посочени официални подробности за целта на полета до Москва или за товара на самолета.

Връзка с освободен американски гражданин

По-рано през август на военната база „Ендрюс“ беше откаран освободеният от Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман.

Гилман е бил осъден в Русия за нападения срещу служители на реда, преди да бъде освободен и върнат в Съединените щати.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    54 15 Отговор
    Носят дарове за Императора...

    12:51 25.08.2026

  • 2 Пич

    69 9 Отговор
    Ий........ Тръмп като Худини ще изскочи от някой сандък за патрони, и ще преговаря с Путин!!!
    После ще си тръгне инкогнито скрит в чайник!!!

    12:52 25.08.2026

  • 3 КАТО НИЕ НЕ МОЖЕМ ГИ ОПАЗИ

    34 8 Отговор
    ОТИВАТ НА ПО СИГУРНО МЯСТО

    12:53 25.08.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 9 Отговор
    Превозва техническо оборудване за Кийв и колумбийски консерви за лидерът.
    🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    12:57 25.08.2026

  • 5 освободен американски гражданин

    29 7 Отговор
    eлке а що премълчаваш срещу кой важен руснак го заменят

    или както преди кокошка за кон
    Руснаците винаги печелят от тез размени
    както брут търговеца на оръжие с една афро волейболистка за цигара хашиш на московското летище

    12:57 25.08.2026

  • 6 След Безмер

    13 26 Отговор
    и Москва стана американско летище.

    Коментиран от #34

    13:00 25.08.2026

  • 7 Връща

    7 22 Отговор
    роднините на Медведев..

    13:02 25.08.2026

  • 8 Путин разменя хора

    10 27 Отговор
    само срещу пари.
    За кво са му руснаци?

    Коментиран от #24

    13:04 25.08.2026

  • 9 Дезертирал е

    25 7 Отговор
    Американският пилот най вероятно

    13:05 25.08.2026

  • 10 Чавдар войвода

    23 1 Отговор
    Самолетът на снимката е Еърбъс А 400 Атлас.

    13:05 25.08.2026

  • 11 сигурно

    21 5 Отговор
    Ще товари ракети за Иран , защото техните свършиха !!

    Коментиран от #15

    13:06 25.08.2026

  • 12 Тръмп е станал

    20 3 Отговор
    Руски гражданин сигурно

    13:07 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мишо

    2 17 Отговор
    Помислих си ,че е дошъл за Путин защото и така не разбрах кой е той ?

    13:09 25.08.2026

  • 15 Айде бе

    9 33 Отговор

    До коментар #11 от "сигурно":

    Че то 87% от оръжията на педофила са от Ким,Иран и Китай.
    Даже и бензин и интернет немат
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #30, #38

    13:11 25.08.2026

  • 16 1678677

    4 4 Отговор
    Доставя им оръжие

    13:12 25.08.2026

  • 17 емил

    2 2 Отговор
    Това което казва не бих повярвал даже и да стане --освен ако го направят без знанието на Путин ..Той официално до сега не е предупредил нито една стана ,за това ,че предоставя оръжие на Украйна а как той ще предприеме кибератака срещу колегите и партньорите си когато прави всичко възможнo да им се хареса.

    13:14 25.08.2026

  • 18 Пилиота е избягал от Рига

    16 3 Отговор
    ще иска политическо убежище в Маскалия.

    13:17 25.08.2026

  • 19 стоян георгиев

    21 4 Отговор
    Краварското мото е "като не можеш да ги победиш, се съюзи с тях!" 😂
    Така направи тръмп и със Северна Корея, сега с Русия, утре и с Иран! А ес е отдавна победен и наведен, бухахах

    Коментиран от #40

    13:19 25.08.2026

  • 20 Истината е

    3 15 Отговор
    Че напикаващата се монголь старуха педофил БЯГА от УЛУС МУХША!
    Не ще а СДО ХНЕ у бункеро с дерма!
    Хихихихи

    Коментиран от #27, #39

    13:20 25.08.2026

  • 21 сащисан кравар

    15 2 Отговор
    Бай Дончо праща дарове на Путин, проси милост!

    13:22 25.08.2026

  • 22 Платен провокатор

    13 0 Отговор
    Поне да бяхте сложили правилна снимка. То и това нали е самолет, да мине номера?

    13:22 25.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Объркал си се тотално с

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин разменя хора":

    нарко наzzисткия наркозеленски.

    13:26 25.08.2026

  • 25 име

    10 0 Отговор
    Тръмпоча идва на официално посещение в Русия, ама го возят инкогнито, с транспортен самолет и в количката за кетъринг! Щото е много смел!

    13:27 25.08.2026

  • 26 Казуар

    6 0 Отговор
    Самолетът е товарен Еърбъс 400.

    13:31 25.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ФАКТИ

    8 1 Отговор
    Товара на самолета е рижавия клоун.

    13:32 25.08.2026

  • 29 Дедо ти

    8 0 Отговор
    Факти.бг подбирайте най после снимки , които съотетстват на статиите ! Американците не притежават Еърбъс А 400 Атлас !!!

    13:34 25.08.2026

  • 30 име

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Айде бе":

    Педофила свърши оръжията, бе брат, кво бълнуваш?! Свършиха томахавките, свършиха и патриотите.

    13:40 25.08.2026

  • 31 Молния!

    3 6 Отговор
    Говори се ,че педофила е облякъл дър:вения костюм!
    Следва продължение

    13:40 25.08.2026

  • 32 пак

    1 8 Отговор
    пак започва ленд лиза пилешки бутчетча и колбаса

    13:41 25.08.2026

  • 33 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Може би като знак на добра воля Тръмп изпраща на Путин ракети Пейтриът и Томахоук!?...Сега няма само Ким да прави такива подаръци/ракети на Путин ...редно е Тръмп да покаже -нашите са най-добрите!?

    13:48 25.08.2026

  • 34 и Москва стана американско летище

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "След Безмер":

    но само с подаръци за Русия и не са с празни ръце кат тук

    а в безмер нищо освен страховете на местните хора да не станат мишена

    та мисли като остроумничиш

    13:54 25.08.2026

  • 35 Констатация

    1 0 Отговор
    Шъ си прибират морпеха от руския затвор. Пита се: За кого са го разменили!

    14:05 25.08.2026

  • 36 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Що ви е толкова трудно да сложите картинка на Boeing C-17A Globemaster III та пак сте цопнали друг самолет Airbus A400M Atlas?
    Иначе най-вероятно авионът е докарал оборудване или автомобили преди някакво американско вип посещение в Москва.
    Кушнър и Виткоф не са в тая категория.

    14:07 25.08.2026

  • 37 Механик

    1 0 Отговор
    Ходили са да се молят на Путин.
    Тръмп е бил скрит в контейнера с кетъринга. В последно време така се придвижва той.

    14:08 25.08.2026

  • 38 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Айде бе":

    Така е. Прав си. Нямати картофи, кокоши яйца, краве масло, хляба с купон и само за комунисите, изостанали са в 14-ти век, бедни са и нямат кьорава копейка, но теглят милиарди, щото банките фалираха.
    Хихи

    14:11 25.08.2026

  • 39 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Истината е":

    А бе идиотино Тангра е монголско куче Бог на българите.
    Кой те тресна в тъпата недоучена тиква?

    14:12 25.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пффф...

    0 1 Отговор
    Пак ще ги спасяват...Православните мюссслита са мноо зле...

    Коментиран от #42

    14:16 25.08.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пффф...":

    Укропомак Сър Джон

    14:21 25.08.2026

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