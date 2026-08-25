Американски военен самолет C-17A кацна в Москва

Американски военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал във вторник на московското летище „Внуково“ от Рига, показват данните за полета, предава Фокус.
Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 часа московско време, което съвпада с българското, и е кацнал във „Внуково“ около 10:00 часа.
Самолетът е пристигнал в Рига от САЩ
Според данните за предишните полети на самолета той е пристигнал в Рига на 23 август от американската военна база „Ендрюс“ край Вашингтон.
От същата база излитат президентският самолет на Доналд Тръмп, както и самолети, използвани от други високопоставени представители на американската администрация.
Засега не са посочени официални подробности за целта на полета до Москва или за товара на самолета.
Връзка с освободен американски гражданин
По-рано през август на военната база „Ендрюс“ беше откаран освободеният от Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман.
Гилман е бил осъден в Русия за нападения срещу служители на реда, преди да бъде освободен и върнат в Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
12:51 25.08.2026
2 Пич
После ще си тръгне инкогнито скрит в чайник!!!
12:52 25.08.2026
3 КАТО НИЕ НЕ МОЖЕМ ГИ ОПАЗИ
12:53 25.08.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
12:57 25.08.2026
5 освободен американски гражданин
или както преди кокошка за кон
Руснаците винаги печелят от тез размени
както брут търговеца на оръжие с една афро волейболистка за цигара хашиш на московското летище
12:57 25.08.2026
6 След Безмер
Коментиран от #34
13:00 25.08.2026
7 Връща
13:02 25.08.2026
8 Путин разменя хора
За кво са му руснаци?
Коментиран от #24
13:04 25.08.2026
9 Дезертирал е
13:05 25.08.2026
10 Чавдар войвода
13:05 25.08.2026
11 сигурно
Коментиран от #15
13:06 25.08.2026
12 Тръмп е станал
13:07 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мишо
13:09 25.08.2026
15 Айде бе
До коментар #11 от "сигурно":Че то 87% от оръжията на педофила са от Ким,Иран и Китай.
Даже и бензин и интернет немат
Ха-ха-ха
Коментиран от #30, #38
13:11 25.08.2026
16 1678677
13:12 25.08.2026
17 емил
13:14 25.08.2026
18 Пилиота е избягал от Рига
13:17 25.08.2026
19 стоян георгиев
Така направи тръмп и със Северна Корея, сега с Русия, утре и с Иран! А ес е отдавна победен и наведен, бухахах
Коментиран от #40
13:19 25.08.2026
20 Истината е
Не ще а СДО ХНЕ у бункеро с дерма!
Хихихихи
Коментиран от #27, #39
13:20 25.08.2026
21 сащисан кравар
13:22 25.08.2026
22 Платен провокатор
13:22 25.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Объркал си се тотално с
До коментар #8 от "Путин разменя хора":нарко наzzисткия наркозеленски.
13:26 25.08.2026
25 име
13:27 25.08.2026
26 Казуар
13:31 25.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ФАКТИ
13:32 25.08.2026
29 Дедо ти
13:34 25.08.2026
30 име
До коментар #15 от "Айде бе":Педофила свърши оръжията, бе брат, кво бълнуваш?! Свършиха томахавките, свършиха и патриотите.
13:40 25.08.2026
31 Молния!
Следва продължение
13:40 25.08.2026
32 пак
13:41 25.08.2026
33 не може да бъде
13:48 25.08.2026
34 и Москва стана американско летище
До коментар #6 от "След Безмер":но само с подаръци за Русия и не са с празни ръце кат тук
а в безмер нищо освен страховете на местните хора да не станат мишена
та мисли като остроумничиш
13:54 25.08.2026
35 Констатация
14:05 25.08.2026
36 ?????
Що ви е толкова трудно да сложите картинка на Boeing C-17A Globemaster III та пак сте цопнали друг самолет Airbus A400M Atlas?
Иначе най-вероятно авионът е докарал оборудване или автомобили преди някакво американско вип посещение в Москва.
Кушнър и Виткоф не са в тая категория.
14:07 25.08.2026
37 Механик
Тръмп е бил скрит в контейнера с кетъринга. В последно време така се придвижва той.
14:08 25.08.2026
38 Механик
До коментар #15 от "Айде бе":Така е. Прав си. Нямати картофи, кокоши яйца, краве масло, хляба с купон и само за комунисите, изостанали са в 14-ти век, бедни са и нямат кьорава копейка, но теглят милиарди, щото банките фалираха.
Хихи
14:11 25.08.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Истината е":А бе идиотино Тангра е монголско куче Бог на българите.
Кой те тресна в тъпата недоучена тиква?
14:12 25.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пффф...
Коментиран от #42
14:16 25.08.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Пффф...":Укропомак Сър Джон
14:21 25.08.2026