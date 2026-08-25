Американски военен самолет C-17A кацна в Москва

Американски военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал във вторник на московското летище „Внуково“ от Рига, показват данните за полета, предава Фокус.

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 часа московско време, което съвпада с българското, и е кацнал във „Внуково“ около 10:00 часа.

Самолетът е пристигнал в Рига от САЩ

Според данните за предишните полети на самолета той е пристигнал в Рига на 23 август от американската военна база „Ендрюс“ край Вашингтон.

От същата база излитат президентският самолет на Доналд Тръмп, както и самолети, използвани от други високопоставени представители на американската администрация.

Засега не са посочени официални подробности за целта на полета до Москва или за товара на самолета.

Връзка с освободен американски гражданин

По-рано през август на военната база „Ендрюс“ беше откаран освободеният от Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман.

Гилман е бил осъден в Русия за нападения срещу служители на реда, преди да бъде освободен и върнат в Съединените щати.