Ръст на инвестициите в достъпни жилища във Великобритания

Британският доставчик на достъпни жилища Stonewater е осигурил над 350 млн. британски лири финансиране от Homes England за разширяване на програмата си за ново строителство. Средствата ще подкрепят изграждането на хиляди социални и достъпни жилища в Англия през следващите години.

Stonewater управлява над 40 000 жилища в страната. Компанията реализира едни от най-големите програми за достъпно жилищно строителство във Великобритания, като финансирането от държавната агенция е ключов елемент от този модел.

Организацията е получила допълнително финансиране от 247 млн. паунда по съществуващите стратегически партньорства, с което общият ресурс по тези програми надхвърля 350 млн. паунда. Средствата са предназначени за изграждането на 2547 допълнителни жилища, а средният размер на гранта на жилище е увеличен от около 11 000 до 96 000 паунда.

Компанията има две основни стратегически програми с Homes England. По първата, реализирана съвместно с Guinness Partnership, Stonewater трябва да изгради 1731 жилища до март 2026 г. с грантово финансиране от 89 млн. паунда. Втората програма предвижда самостоятелното изграждане на 2680 жилища до март 2029 г. с финансиране от 229 млн. паунда.

Фокус върху социални и енергийно ефективни жилища

Новите проекти на Stonewater са насочени към социален и достъпен наем, Rent to Buy и споделена собственост. Част от схемите се реализират върху неизползвани или бивши индустриални терени, като включват и сериозни мерки за енергийна ефективност.

Сред последните примери е проектът в Хейлшам, Съсекс, където започна строителството на 124 достъпни жилища. Те ще бъдат оборудвани с термопомпи въздух-въздух, соларни панели и зарядни станции за електромобили.

В Челтнъм Stonewater започна изграждането на още 158 достъпни жилища като част от по-голям проект с общо 250 дома. Схемата включва социален наем, достъпен наем и споделена собственост.

Подобни инвестиции се реализират и в Западен Йоркшир и Лестършър, където компанията изгражда нови жилища с възобновяеми енергийни технологии, интелигентни системи за управление на енергията и нисковъглеродно отопление.

Част от по-голямата държавна жилищна програма

Финансирането идва на фона на значително разширяване на британската политика за социално и достъпно жилищно строителство. Правителството е предвидило 39 млрд. паунда за програмата Social and Affordable Homes Programme 2026–2036, като 60% от новите жилища трябва да бъдат предназначени за социален наем.

За Stonewater това означава възможност да ускори строителството в региони с най-силен недостиг на достъпни жилища, включително в по-малки градове и селски райони.

Компанията вече изгражда над 1000 нови жилища годишно, а стратегическото партньорство с Homes England ѝ позволява да запази висок темп на инвестиции въпреки по-скъпото финансиране и натиска върху строителните разходи.

Новото финансиране потвърждава, че държавно подкрепеното жилищно строителство остава един от основните инструменти на Великобритания за справяне с недостига на достъпни домове и високите цени на жилищата.

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