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Огромен клон се стовари върху дете във Варна

Огромен клон се стовари върху дете във Варна

25 Август, 2026 17:04 1 023 13

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  • българия

Медицинските екипи веднага са извършили необходимите образни изследвания

Огромен клон се стовари върху дете във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седмокласничка е с мозъчно сътресение и голям хематом, след като над 5-метров клон се стовари върху нея в района на стадион „Тича“ във Варна. Инцидентът е станал в празничния за града 15 август след края на вечерната заря, съобщават от БНР.

В минутите след празничните илюминации тротоарите около стадиона са били претъпкани от прибиращи се хора. По думите на Валерия Атанасова, майка на пострадалото момиче, дървото се е прекършило внезапно от височина, равняваща се приблизително на четириетажна сграда.

„Бяхме на празника на Варна и след зарята тръгнахме да се прибираме. Имаше изключително много хора - по тротоара вървяха човек до човек, рамо до рамо, а по улицата имаше и много коли“, разказва жената пред националното радио.

След тежкия удар от огромния клон, преминаващ автомобил е спрял и е транспортирал детето до болнично заведение. Медицинските екипи веднага са извършили необходимите образни изследвания.

„Една кола веднага ни откара в Спешна помощ. Направиха рентген и скенер. За щастие черепът не е засегнат, но детето е с мозъчно сътресение и голям хематом“, обяснява Атанасова.

След първоначалната хоспитализация и престой за медицинско наблюдение, момичето е изписано и в момента продължава лечението си в домашни условия.

Заради преживения шок и физическите травми на дъщеря ѝ, Валерия Атанасова е категорична, че инцидентът не трябва да остане без последствия. Тя вече търси специализирана правна помощ и възнамерява да заведе съдебно дело срещу Община Варна, която носи отговорност за поддръжката на градското озеленяване.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 4 Отговор
    Дано се оправи детето!

    17:06 25.08.2026

  • 2 пфф

    18 0 Отговор
    Новината е от 15 август , правете си изводите

    Коментиран от #5, #12

    17:08 25.08.2026

  • 3 Минус едно

    14 2 Отговор
    бандеровче от укроанклава Варна

    17:08 25.08.2026

  • 4 хтрбхгх

    17 0 Отговор
    Отдавна за Варна не се прави нищо , преливащи казани , улиците миришат на боклука от миналата години

    17:10 25.08.2026

  • 5 изводите са

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "пфф":

    нема пълнеж за възхвала на скапаната власт

    17:10 25.08.2026

  • 6 Варна е като всеки град в Бъгария

    11 0 Отговор
    Без адекватни тиквени кметове
    Без хъс да служат на гръфданите

    17:12 25.08.2026

  • 7 Късмет !

    3 2 Отговор
    Не Е Трябвало !

    Да Има Заря !

    Вибрациите !

    Са съборили !

    Клона !

    Но Кой ти мисли !

    Че този клон е Тежък !

    И Опасен !

    17:20 25.08.2026

  • 8 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    На 25 август ми пускате тази новина? Приключвам с факти, аз! Това не са хора!

    17:21 25.08.2026

  • 9 Още едно оправдание да изсекат всички

    3 2 Отговор
    дървета. Ние мразим дърветата, природата която ни храни. Само бетон да няма инциденти

    Коментиран от #11

    17:28 25.08.2026

  • 10 Тити

    5 0 Отговор
    У нас никой не знае дали ще оцелее до вечерта.

    17:35 25.08.2026

  • 11 горския

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Още едно оправдание да изсекат всички":

    Всички дървета там са на около 80 години.Произвеждат огромна листна маса която задръства шахтите.Следва поетапно да се отрежат и заменят с такива като кипариси например или друг вид.Моя съвет е съд до дупка на общината за обезщетение.Кой знае колко роднини са назначени в този сектор.

    18:12 25.08.2026

  • 12 телеграма

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "пфф":

    цели 10 дни пътува новината.

    18:13 25.08.2026

  • 13 коментар

    0 0 Отговор
    опитните лесовъди до това водят - до проблеми на хората

    18:29 25.08.2026

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