Огромен клон се стовари върху дете във Варна

Седмокласничка е с мозъчно сътресение и голям хематом, след като над 5-метров клон се стовари върху нея в района на стадион „Тича“ във Варна. Инцидентът е станал в празничния за града 15 август след края на вечерната заря, съобщават от БНР.
В минутите след празничните илюминации тротоарите около стадиона са били претъпкани от прибиращи се хора. По думите на Валерия Атанасова, майка на пострадалото момиче, дървото се е прекършило внезапно от височина, равняваща се приблизително на четириетажна сграда.
„Бяхме на празника на Варна и след зарята тръгнахме да се прибираме. Имаше изключително много хора - по тротоара вървяха човек до човек, рамо до рамо, а по улицата имаше и много коли“, разказва жената пред националното радио.
След тежкия удар от огромния клон, преминаващ автомобил е спрял и е транспортирал детето до болнично заведение. Медицинските екипи веднага са извършили необходимите образни изследвания.
„Една кола веднага ни откара в Спешна помощ. Направиха рентген и скенер. За щастие черепът не е засегнат, но детето е с мозъчно сътресение и голям хематом“, обяснява Атанасова.
След първоначалната хоспитализация и престой за медицинско наблюдение, момичето е изписано и в момента продължава лечението си в домашни условия.
Заради преживения шок и физическите травми на дъщеря ѝ, Валерия Атанасова е категорична, че инцидентът не трябва да остане без последствия. Тя вече търси специализирана правна помощ и възнамерява да заведе съдебно дело срещу Община Варна, която носи отговорност за поддръжката на градското озеленяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:06 25.08.2026
2 пфф
Коментиран от #5, #12
17:08 25.08.2026
3 Минус едно
17:08 25.08.2026
4 хтрбхгх
17:10 25.08.2026
5 изводите са
До коментар #2 от "пфф":нема пълнеж за възхвала на скапаната власт
17:10 25.08.2026
6 Варна е като всеки град в Бъгария
Без хъс да служат на гръфданите
17:12 25.08.2026
7 Късмет !
Да Има Заря !
Вибрациите !
Са съборили !
Клона !
Но Кой ти мисли !
Че този клон е Тежък !
И Опасен !
17:20 25.08.2026
8 Лопата Орешник
17:21 25.08.2026
9 Още едно оправдание да изсекат всички
Коментиран от #11
17:28 25.08.2026
10 Тити
17:35 25.08.2026
11 горския
До коментар #9 от "Още едно оправдание да изсекат всички":Всички дървета там са на около 80 години.Произвеждат огромна листна маса която задръства шахтите.Следва поетапно да се отрежат и заменят с такива като кипариси например или друг вид.Моя съвет е съд до дупка на общината за обезщетение.Кой знае колко роднини са назначени в този сектор.
18:12 25.08.2026
12 телеграма
До коментар #2 от "пфф":цели 10 дни пътува новината.
18:13 25.08.2026
13 коментар
18:29 25.08.2026