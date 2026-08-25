Огромен клон се стовари върху дете във Варна

Седмокласничка е с мозъчно сътресение и голям хематом, след като над 5-метров клон се стовари върху нея в района на стадион „Тича“ във Варна. Инцидентът е станал в празничния за града 15 август след края на вечерната заря, съобщават от БНР.

В минутите след празничните илюминации тротоарите около стадиона са били претъпкани от прибиращи се хора. По думите на Валерия Атанасова, майка на пострадалото момиче, дървото се е прекършило внезапно от височина, равняваща се приблизително на четириетажна сграда.

„Бяхме на празника на Варна и след зарята тръгнахме да се прибираме. Имаше изключително много хора - по тротоара вървяха човек до човек, рамо до рамо, а по улицата имаше и много коли“, разказва жената пред националното радио.

След тежкия удар от огромния клон, преминаващ автомобил е спрял и е транспортирал детето до болнично заведение. Медицинските екипи веднага са извършили необходимите образни изследвания.

„Една кола веднага ни откара в Спешна помощ. Направиха рентген и скенер. За щастие черепът не е засегнат, но детето е с мозъчно сътресение и голям хематом“, обяснява Атанасова.

След първоначалната хоспитализация и престой за медицинско наблюдение, момичето е изписано и в момента продължава лечението си в домашни условия.

Заради преживения шок и физическите травми на дъщеря ѝ, Валерия Атанасова е категорична, че инцидентът не трябва да остане без последствия. Тя вече търси специализирана правна помощ и възнамерява да заведе съдебно дело срещу Община Варна, която носи отговорност за поддръжката на градското озеленяване.