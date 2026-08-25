Новини
Спорт »
Световен футбол »
Установиха кой е хвърлял бетонните парчета по автомобила на Невяна Владинова

Установиха кой е хвърлял бетонните парчета по автомобила на Невяна Владинова

25 Август, 2026 17:00 1 701 26

  • невяна владинова-
  • спорт-
  • автомобил-
  • инцидент

Случаят е от събота вечерта

Установиха кой е хвърлял бетонните парчета по автомобила на Невяна Владинова - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на бул. „Черни връх” в София. Става въпрос за две момчета на 10-годишна възраст, пише NOVA.

Случаят е от събота вечерта. За него разказа златното момиче по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил уцелен и е със спукано предно стъкло.

Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел "Детска педагогическа стая".


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    34 2 Отговор
    Само протоколи? Можели са да наранят тежко някого.

    17:02 25.08.2026

  • 2 БолИ

    5 16 Отговор
    Ме Големий токмак за товакурветъпо!

    17:02 25.08.2026

  • 3 Бай Благой

    40 2 Отговор
    Какви протоколи бре....
    За тия келеши - обществено полезен труд....
    Да чистят и метат градинки наравно с мангсрките...

    17:07 25.08.2026

  • 4 Украинци са били тея които са

    17 4 Отговор
    хвърляли бетонните парчета по автомобила на Невяна Владинова

    17:10 25.08.2026

  • 5 че държавата ще ги осинови в интернат ли

    11 2 Отговор
    Връчени са предупредителни протоколи на родителите

    17:11 25.08.2026

  • 6 Малолетни

    27 1 Отговор
    прчиняват щети за хиляди дори милиони (пожара в Хасково), и после едва ли не "потупване по рамото" вместо да им се види тесен света?

    Е.. м ти демокрацията, затова няма държава...и тези утре ще са управляващи?
    Незнам добър или лош е бил комунизма на бай Тошо, ама тези нямаше да минат само с "порицание" пред строя

    17:13 25.08.2026

  • 7 Нещо не съм хепи обаче

    16 20 Отговор
    Че "златното момиче" по художествена гимнастика Невяна Владинова е пенсионерка с 2000 евро пенсия. И аз бих хвърлил нещо по нея. Въобще даже не съм съгласен със тези пенсии за "заслужили". И за братя Аргирови и за Васко Кеца и ....т.н

    Коментиран от #13, #14, #16, #17, #19, #21

    17:13 25.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Колко са е златна

    8 10 Отговор
    Мина Й времето
    Хванала служба без да работи

    17:14 25.08.2026

  • 10 Потрес

    22 2 Отговор
    Защо само протоколи да им връчат и сметките за ремонти на тези "родители"!

    17:15 25.08.2026

  • 11 чичо Пешо

    16 3 Отговор
    "предупредителни протоколи на родителите" => А колко по-възпитателно щеше да е двамцата на стенку и хвърляне на бетонни парчета по техните глави. Това разбира се излъчвано по любимия им ТикТок с обещанието, че и на следващите дьибьилчета ще им се случи същото, ако правят така...

    17:16 25.08.2026

  • 12 събота вечерта

    16 2 Отговор
    деца от кръчма в МОЛ хвърлят бетонови парчета. И защо деца в кръчма има вечер и защо парчета бетон има впрочем на терасата ?

    Коментиран от #15, #18

    17:16 25.08.2026

  • 13 "златното момиче"

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":

    Верно златно ни излиза. Бою им даде тея пенсии с оня Веждито.

    Коментиран от #23, #24

    17:19 25.08.2026

  • 14 тези пенсии

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":

    Кеца каза че не били пенсии а пожинена награда и хич даже нужда от нея нямал. Сякаш не той а аз съм писал заявлението до Веждито да ми я отпуснат. Много нагли хора ей...

    17:21 25.08.2026

  • 15 Ще се сетиш

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "събота вечерта":

    Защото живеем в циганска територия. Българите отдавна се изнесоха по широкия Свят!

    17:22 25.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гепи

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":

    Да играеш художествена гимнастика сигурно неможеш затова бачкай повече а не дреми пред компа

    17:24 25.08.2026

  • 18 Има естествено

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "събота вечерта":

    То този МОЛ се саморазпада от самосебе си. Кога ли и някой ще се претрепи се чудя. Всеки втори парапет се клати на 1 и 2-рият етаж

    17:25 25.08.2026

  • 19 И аз си търся

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":

    Такава пенсионерка с 2000 евро пенсия като тая баба Невяна. Ква кола кара ? С ТЕЛК талон ли е?

    17:29 25.08.2026

  • 20 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Как две "десет годишни "иди....а са сами в мола ? Това е поредната лъжа на управляващите ! Идете вечерно време особено зимата да видите какво е присъствието на малолетни престъпници като момичетата преобладават и са по арогантни и нагли от момчетата ! Повече са от другите посетители,но полиция НЯМА и ТВУ НЯМА,и СЪД НЯМА !

    17:36 25.08.2026

  • 21 Кенеди

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":

    А,ти какво направи за страната си?

    17:42 25.08.2026

  • 22 Григор

    6 1 Отговор
    Много ми е интересно какво би станало,ако такова парче бетон беше попаднало не в предното стъкло на автомобила, а в главата на случаен минувач. Какво да стане? Най-много да му развали прическата, нали?!

    Коментиран от #25

    17:45 25.08.2026

  • 23 Да те светна

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от ""златното момиче"":

    Бою даде генералски звания и ранно пенсиониране с генералски пенсии на трийсетина мутри от неговите,ти за шампионката ревеш!

    17:45 25.08.2026

  • 24 Е па

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от ""златното момиче"":

    Не може само да ти влиза

    17:45 25.08.2026

  • 25 Киркор

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Не се напиняй излишно. Тебе нямаше да те пишат по новините с пробита куха глава.

    18:20 25.08.2026

  • 26 Есс

    0 0 Отговор
    Манггаали са нали

    18:29 25.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове