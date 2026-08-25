Установиха кой е хвърлял бетонните парчета по автомобила на Невяна Владинова

Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на бул. „Черни връх” в София. Става въпрос за две момчета на 10-годишна възраст, пише NOVA.
Случаят е от събота вечерта. За него разказа златното момиче по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил уцелен и е със спукано предно стъкло.
Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел "Детска педагогическа стая".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
17:02 25.08.2026
2 БолИ
17:02 25.08.2026
3 Бай Благой
За тия келеши - обществено полезен труд....
Да чистят и метат градинки наравно с мангсрките...
17:07 25.08.2026
4 Украинци са били тея които са
17:10 25.08.2026
5 че държавата ще ги осинови в интернат ли
17:11 25.08.2026
6 Малолетни
Е.. м ти демокрацията, затова няма държава...и тези утре ще са управляващи?
Незнам добър или лош е бил комунизма на бай Тошо, ама тези нямаше да минат само с "порицание" пред строя
17:13 25.08.2026
7 Нещо не съм хепи обаче
Коментиран от #13, #14, #16, #17, #19, #21
17:13 25.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Колко са е златна
Хванала служба без да работи
17:14 25.08.2026
10 Потрес
17:15 25.08.2026
11 чичо Пешо
17:16 25.08.2026
12 събота вечерта
Коментиран от #15, #18
17:16 25.08.2026
13 "златното момиче"
До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":Верно златно ни излиза. Бою им даде тея пенсии с оня Веждито.
Коментиран от #23, #24
17:19 25.08.2026
14 тези пенсии
До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":Кеца каза че не били пенсии а пожинена награда и хич даже нужда от нея нямал. Сякаш не той а аз съм писал заявлението до Веждито да ми я отпуснат. Много нагли хора ей...
17:21 25.08.2026
15 Ще се сетиш
До коментар #12 от "събота вечерта":Защото живеем в циганска територия. Българите отдавна се изнесоха по широкия Свят!
17:22 25.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гепи
До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":Да играеш художествена гимнастика сигурно неможеш затова бачкай повече а не дреми пред компа
17:24 25.08.2026
18 Има естествено
До коментар #12 от "събота вечерта":То този МОЛ се саморазпада от самосебе си. Кога ли и някой ще се претрепи се чудя. Всеки втори парапет се клати на 1 и 2-рият етаж
17:25 25.08.2026
19 И аз си търся
До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":Такава пенсионерка с 2000 евро пенсия като тая баба Невяна. Ква кола кара ? С ТЕЛК талон ли е?
17:29 25.08.2026
20 ШЕФА
17:36 25.08.2026
21 Кенеди
До коментар #7 от "Нещо не съм хепи обаче":А,ти какво направи за страната си?
17:42 25.08.2026
22 Григор
Коментиран от #25
17:45 25.08.2026
23 Да те светна
До коментар #13 от ""златното момиче"":Бою даде генералски звания и ранно пенсиониране с генералски пенсии на трийсетина мутри от неговите,ти за шампионката ревеш!
17:45 25.08.2026
24 Е па
До коментар #13 от ""златното момиче"":Не може само да ти влиза
17:45 25.08.2026
25 Киркор
До коментар #22 от "Григор":Не се напиняй излишно. Тебе нямаше да те пишат по новините с пробита куха глава.
18:20 25.08.2026
26 Есс
18:29 25.08.2026