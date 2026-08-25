Бруклин Бекъм скри татуировка, посветена на майка му Виктория

Бруклин Бекъм наля още масло в огъня на продължаващото си отчуждение от родителите си Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, след като показа нова татуировка, която почти напълно прикрива стария надпис „Mamma’s boy“ върху гърдите му.

27-годишният фотограф, модел и предприемач публикува снимка без риза в Instagram, на която се вижда разширен флорален мотив на мястото на предишното посвещение към майка му. Според британски и американски медии дизайнът наподобява букета, който съпругата му Никола Пелц Бекъм носеше на сватбата им през 2022 г., макар самият Бруклин Бекъм да не е потвърждавал символиката.

Промяната не е направена изведнъж. Още през 2025 г. Бруклин започна постепенно да покрива татуировката, а сега старият надпис е почти напълно скрит. Медии отбелязват, че той е променил и други свои татуировки, свързани със семейството, включително мотиви в чест на баща му Дейвид Бекъм.

Жестът идва месеци след като Бруклин Бекъм за първи път публично потвърди дългогодишните слухове за сериозен конфликт със семейството. През януари 2026 г. той публикува поредица от изявления, в които обвини родителите си в опити да контролират живота му и да подкопават брака му с актрисата и модел Никола Пелц Бекъм. Тогава Бруклин заяви директно, че не желае помирение и че след дистанцирането от семейството се чувства по-спокоен.

Сред обвиненията му беше и твърдението, че отношенията между Никола Пелц и Виктория Бекъм са били напрегнати още около сватбата през 2022 г. Бруклин заяви, че семейството му поставя публичния образ на „Бекъм“ над личните отношения. Представители на Дейвид и Виктория Бекъм не отговориха подробно на конкретните обвинения.

През април Виктория Бекъм коментира семейната криза предпазливо пред The Wall Street Journal. Тя подчерта, че с Дейвид Бекъм са прекарали повече от три десетилетия под постоянно медийно наблюдение и че основната им цел винаги е била да защитават и обичат децата си.

Въпреки публичния разрив източници, близки до семейство Бекъм, твърдят, че Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм остават отворени към бъдещо помирение и се страхуват отношенията със сина им да не бъдат окончателно прекъснати. Самият Бруклин обаче до момента не е показал промяна в публичната си позиция.