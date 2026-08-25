Ботев Пловдив не иска промяна на датата на мача с Левски

Ботев Пловдив разпространи официална позиция, в която изразява несъгласие за промяна на датата на мача с Левски.

Двубоят от седмия кръг на еfbet Лига е насрочен за събота (29 август) от 21:15 часа на стадион „Христо Ботев“, но Левски настоява да се премести за неделя.

Позицията на Ботев Пловдив:

Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив, изпратена до

Спортно-техническата комисия на БФС:

Уважаеми господа,

Във връзка с отправеното до ПФК „Ботев“ Пловдив запитване относно възможността предстоящата среща между ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София да бъде преместена от събота за неделя, бихме искали да Ви уведомим, че не можем да дадем съгласието си за подобна промяна.

Клубът стриктно се съобразява с официалната програма, определена от БФС и телевизионния партньор, и на база на предварително обявените дата и час вече е започнала цялостната организация по провеждането на футболната среща.

Към настоящия момент има значителен брой продадени билети, а много от нашите привърженици са планирали своите лични и професионални ангажименти спрямо официално обявената програма. Наред с това са поети ангажименти към множество външни организации, служители, охранителни структури, доставчици и други лица, пряко свързани с нормалното провеждане на събитието.

ПФК „Ботев“ Пловдив носи отговорност пред своите привърженици и най-вече пред хората, които вече са закупили билети при предварително обявени дата и час. Не считаме за коректно спрямо тях установената организация да бъде променяна в толкова напреднал етап.

Разбираме желанието да бъдат създадени максимално добри условия за представянето на българските клубове в европейските клубни турнири и винаги сме подкрепяли подобен принцип. В конкретния случай обаче след срещата с ПФК „Ботев“ Пловдив за ПФК „Левски“ София не предстои непосредствено следващ европейски двубой, поради което считаме, че провеждането на срещата съгласно предварително утвърдената програма не би възпрепятствало по никакъв начин европейското им участие и подготовка.

Следва да отчетем и факта, че става въпрос за двубой между преки конкуренти в efbet Лига. Поради това не считаме за спортно и логично единият клуб да бъде поставян в по-благоприятно положение чрез последваща промяна на вече утвърдената програма за сметка на другия клуб, който е организирал цялата си подготовка и дейност спрямо нея.

ПФК „Ботев“ Пловдив уважава ПФК „Левски“ София и българските представители в европейските клубни турнири и искрено им желае успех.

Пожелаваме на „Левски“ силен мач в сряда и успешно продължаване напред в европейските турнири.

С оглед на изложеното, молим срещата ПФК „Ботев“ Пловдив – ПФК „Левски“ София да се проведе на първоначално определените от БФС и телевизионния партньор дата и час.

Благодарим предварително за разбирането и очакваме да бъде отчетен интересът както на двата клуба, така и на футболните привърженици, които са основна част от играта.

С уважение,

Илиян Филипов

Президент

ПФК „Ботев“ Пловдив