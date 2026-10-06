Световният №1 обяви важна новина

Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер обяви, че приключва участието си през сезон 2026 и няма да защитава титлата си на Финалите на ATP в Торино.

„Здравейте всички. Заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът 2026 официално приключи“, заяви Синер във видеообръщение към своите последователи.

„Финалите в Торино винаги ми носят невероятно емоции, но трябва да мисля и за бъдещето на кариерата ми. Ще се завърна, когато съм готов 100%“, добави италианецът.

Синер не участва в турнирите в Пекин и Шанхай, а преди това пропусна и Откритото първенство на САЩ. Той от известно време се възстановява от възпаление на дясното коляно.

Решението ще даде на италианеца допълнително време за почивка и рехабилитация, преди началото на сезон 2027.

Синер трябваше да защитава титлата си на Финалите на ATP в Торино, където се събират осемте най-добри тенисисти за годината.