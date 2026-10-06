Новини
Спорт »
Тенис »
Световният №1 обяви важна новина

Световният №1 обяви важна новина

6 Октомври, 2026 14:29 684 2

  • яник синер-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Синер не участва в турнирите в Пекин и Шанхай, а преди това пропусна и Откритото първенство на САЩ

Световният №1 обяви важна новина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер обяви, че приключва участието си през сезон 2026 и няма да защитава титлата си на Финалите на ATP в Торино.

„Здравейте всички. Заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът 2026 официално приключи“, заяви Синер във видеообръщение към своите последователи.

„Финалите в Торино винаги ми носят невероятно емоции, но трябва да мисля и за бъдещето на кариерата ми. Ще се завърна, когато съм готов 100%“, добави италианецът.

Синер не участва в турнирите в Пекин и Шанхай, а преди това пропусна и Откритото първенство на САЩ. Той от известно време се възстановява от възпаление на дясното коляно.

Решението ще даде на италианеца допълнително време за почивка и рехабилитация, преди началото на сезон 2027.

Синер трябваше да защитава титлата си на Финалите на ATP в Торино, където се събират осемте най-добри тенисисти за годината.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    1 0 Отговор
    Откриха му допинга и сега се чуди.

    14:54 06.10.2026

  • 2 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав човекът,да се оправи и да продължи да шампионства.

    15:47 06.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове