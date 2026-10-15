Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Нов тежък удар за Александър Аамод Килде: Носителят на Световната купа скъса ахилес

Нов тежък удар за Александър Аамод Килде: Носителят на Световната купа скъса ахилес

15 Октомври, 2026 22:12 433 1

  • александър аамод килде-
  • ски алпийски дисциплини-
  • световна купа-
  • микаела шифрин-
  • контузия-
  • зимни спортове

Към момента от федерацията не се ангажират с точна прогноза за периода, в който състезателят ще бъде извън пистите

Нов тежък удар за Александър Аамод Килде: Носителят на Световната купа скъса ахилес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Носителят на Големия световен кристал за 2020 година Александър Аамод Килде претърпя нова тежка контузия. 34-годишният норвежки скиор е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировъчно спускане в Чили, съобщиха официално от Норвежката ски федерация.

Специалистът в скоростните дисциплини е получил травмата в сряда. Предстои той да бъде спешно транспортиран до австрийския град Инсбрук, където ще премине през задълбочени медицински прегледи и ще му бъде назначена оперативна и възстановителна програма. Към момента от федерацията не се ангажират с точна прогноза за периода, в който състезателят ще бъде извън пистите.

Тази контузия е поредно огромно изпитание за Килде, който преживя ужасяващо падане по време на спускането във Венген (Швейцария) през януари 2024 г. След поредица от операции и продължителна рехабилитация норвежецът се завърна за Световната купа през март 2025 г., но бе принуден да пропусне Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина в началото на тази година.

Александър Аамод Килде, който е годеник на американската суперзвезда Микаела Шифрин, има в богатата си визитка 21 победи за Световната купа, сребърен и бронзов медал от Олимпиадата в Пекин 2022, както и две сребърни отличия от Световното първенство в Куршевел през 2023 г.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    1 1 Отговор
    Голям праз...каза моят Янко и се скри тихо,мирно и без шум да дреме в другият крачол...

    22:19 15.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове