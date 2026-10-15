Нов тежък удар за Александър Аамод Килде: Носителят на Световната купа скъса ахилес

Носителят на Големия световен кристал за 2020 година Александър Аамод Килде претърпя нова тежка контузия. 34-годишният норвежки скиор е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировъчно спускане в Чили, съобщиха официално от Норвежката ски федерация.

Специалистът в скоростните дисциплини е получил травмата в сряда. Предстои той да бъде спешно транспортиран до австрийския град Инсбрук, където ще премине през задълбочени медицински прегледи и ще му бъде назначена оперативна и възстановителна програма. Към момента от федерацията не се ангажират с точна прогноза за периода, в който състезателят ще бъде извън пистите.

Тази контузия е поредно огромно изпитание за Килде, който преживя ужасяващо падане по време на спускането във Венген (Швейцария) през януари 2024 г. След поредица от операции и продължителна рехабилитация норвежецът се завърна за Световната купа през март 2025 г., но бе принуден да пропусне Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина в началото на тази година.

Александър Аамод Килде, който е годеник на американската суперзвезда Микаела Шифрин, има в богатата си визитка 21 победи за Световната купа, сребърен и бронзов медал от Олимпиадата в Пекин 2022, както и две сребърни отличия от Световното първенство в Куршевел през 2023 г.