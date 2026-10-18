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Ботев Враца се измъкна на "Коритото" и продължава за Купата на България

Ботев Враца се измъкна на "Коритото" и продължава за Купата на България

18 Октомври, 2026 17:29 494 0

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Врачани победиха с 2:1

Ботев Враца се измъкна на "Коритото" и продължава за Купата на България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ботев (Враца) постигна победа с 2:1 над Фратрия в двубой от турнира Sesame Купа на България и вече е осминафиналист. Гостите от Враца поведоха в 36-ата минута, когато Мартин Димитров изпрати топката във вратата на Фратрия и даде преднина на своя тим. Домакините обаче реагираха бързо и само осем минути по-късно възстановиха равенството. В 44-ата минута Билал Кандуси се разписа за 1:1, с което върна интригата в срещата непосредствено преди почивката.

След равностойното първо полувреме двата отбора продължиха битката след почивката. Решаващият момент настъпи в 74-ата минута, когато Мартин Петков отбеляза втория гол за Ботев (Враца) и отново изведе гостите напред - 2:1. Юношата на Левски вкара след като вратарят на домакините се сблъска със свои съиграч и изпусна топката, която попадна у краката му.


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