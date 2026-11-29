Славия Прага и Цървена звезда записаха нови победи и запазиха убедителната си преднина на върха в чешкото и сръбското първенство. Славия направи обрат до 3:2 срещу Баник Острава в 16-ия кръг на Chance Liga, а Цървена звезда спечели с 3:0 при гостуването си на Нови пазар в 17-ия кръг на сръбската Суперлига.

В Прага домакините поведоха в 7-ата минута чрез Анж Н'Гесан, но Баник изравни с гол на Артур Мусак в 25-ата минута. В първата минута на добавеното време на първата част Давид Планка даде преднина на гостите.

Славия изравни в 61-ата минута, когато Еманюел Аяоси направи резултата 2:2. В 84-ата минута Микулаш Конечни се разписа след удар на Мубарак Сюлейман и донесе трите точки на домакините. За младия защитник това беше първи гол в чешкото първенство с екипа на Славия.

„Не спечелихме с качество, а с отборност. Втората част беше чиста воля“, заяви треньорът на Славия Индржих Трпишовски пред Oneplay Sport, цитиран от Livesport.

Славия има 40 точки и няма загуба

След успеха Славия Прага е начело с 40 точки от 16 мача и остава единственият непобеден отбор в първенството. Балансът на тима е 12 победи и 4 равенства, а головата му разлика е 41:10. В последните си мачове Славия съчетава убедителни резултати с трудни победи, като преди двубоя с Баник загуби с 0:1 от Виляреал в Шампионската лига.

Следващият мач на чешкия лидер в първенството е гостуване на Пардубице на 4 декември. Четири дни по-късно Славия ще играе и срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига.

Цървена звезда реши мача преди почивката

Цървена звезда стигна до третата си поредна победа в първенството с 3:0 срещу Нови пазар. Осман Букари откри резултата в 42-ата минута, а малко преди почивката отново той удвои преднината на гостите. Марко Арнаутович оформи крайния резултат в 70-ата минута.

Успехът изведе Цървена звезда до 49 точки от 17 мача. Отборът има 16 победи и едно равенство, а авансът му пред втория Войводина е 11 точки. Нови пазар остава осми с 22 точки.

„Контролирахме мача през всичките 90 минути и не дадохме никакъв шанс на съперника“, заяви треньорът на Цървена звезда Алберт Риера, цитиран от Mondo.

Следващият двубой на лидера в сръбската Суперлига е домакинство на Железничар Панчево на 6 декември. Това ще бъде последният мач на Цървена звезда от есенната част на сезона.

Източници: livesport.cz, mondo.rs, idnes.cz