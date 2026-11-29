Удинезе победи Фиорентина с 1:0 в 13-ия кръг на Серия А. Единственият гол на стадион „Блуенерджи“ в Удине отбеляза Санди Ловрич още в 8-ата минута след подаване на Николо Дзаньоло. Ударът на словенеца първо срещна напречната греда, след това страничната греда и влезе във вратата на Дейвид де Хеа.

Домакините имаха възможности да удвоят преднината си. В 74-ата минута Омар Соуле прати топката във вратата на Фиорентина, но попадението беше отменено след проверка с ВАР заради засада на Кристиан Кабаселе. В края на първото полувреме Де Хеа получи контузия и беше заменен от Оливер Кристенсен.

Фиорентина владееше топката в 53% от времето, но Удинезе завърши мача с предимство по удари - 14 срещу 6, както и по точни изстрели - 4 срещу 2. Гостите не успяха да стигнат до изравнителен гол и записаха ново поражение след загубата с 0:3 от Монца в предишния кръг.

Удинезе прекъсна дългата си негативна серия

Победата е първа за Удинезе след 10 мача без успех в първенството. Преди началото на двубоя тимът беше последен с 6 точки, след като бе записал една победа, три равенства и осем загуби. Фиорентина заемаше 16-ото място с 9 точки.

Преди срещата треньорът на Удинезе Паоло Дзаниети заяви: „Фиорентина е винаги опасна, но сега най-големият ни противник сме самите ние“. Наставникът на Фиорентина Паоло Ваноли пък каза, че мисли за бъдещето на клуба, а не за собствената си позиция, след като името му беше свързвано с евентуална треньорска смяна.

Фиорентина ще продължи с гостуване на Парма на 13 декември в следващия си шампионатен мач. Преди това двата тима ще се подготвят за следващите си ангажименти в Серия А.

Източници: rainews.it, eurosport.it, udineseblog.it