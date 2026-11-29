Мануел Нойер е все по-близо до края на своята футболна кариера. 40-годишният вратар на Байерн Мюнхен призна, че очаква да се оттегли от футбола след края на настоящия сезон. „Предполагам, че през лятото няма да продължа. Сега се опитвам да се наслаждавам на оставащото време“, заяви германецът пред “Sky Sports Germany”.

Настоящият договор на Нойер с баварците е до юни 2027 г., но през този сезон той има проблеми с контузии. В момента стражът е извън игра заради частично разкъсване на сухожилие в ходилото. Нойер пристигна в Байерн от Шалке през 2011 г. и се превърна в една от най-големите фигури в историята на клуба.

С мюнхенския гранд спечели 13 титли в Бундеслигата и два пъти триумфира в Шампионската лига. За националния отбор на Германия има 128 мача. Най-големият му успех с Бундестима е световната титла през 2014 г., когато получи и наградата „Златна ръкавица“ за най-добър вратар на турнира.