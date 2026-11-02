Министърът награди световните шампиони по шотокан карате-до

Министърът на младежта и спорта Керязов награди българските състезатели, спечелили световни титли по шотокан карате-до. Отличията са завоювани на първенството в Линяно Сабиадоро, Италия, където националният отбор на България зае първо място в комплексното класиране.

Световни шампиони в различни дисциплини и възрастови групи станаха Михаела Димитрова, Християн Василев, Дейвид Антонов, Реми Бобев, Мартина Чан, Александра Стефанова и Дамян Ников.

„Поздравявам ви за тези впечатляващи успехи. Знам колко труд, усилия и лишения стоят зад всяко отличие. С вашето постоянство, дисциплина и воля за победа вие сте пример и вдъхновение за децата, които правят първите си стъпки в спорта“, заяви Керязов. По време на церемонията спортният министър поздрави треньорите Димитър Тодоранов, Георги Георгиев и Соня Куюмджиева за подготовката на състезателите и представянето на отбора.

„Зад всеки успешен спортист стоят неговите треньори и родители, които ежедневно го подкрепят и мотивират. Без тяхната всеотдайност и усилия тези постижения не биха били възможни“, подчерта министърът.

Керязов изрази признателност и към Българската федерация по шотокан карате-до и нейния председател Александър Славков за работата им по развитието на спорта и представянето на България на международната сцена. Славков благодари за партньорството с Министерството на младежта и спорта и за подкрепата за развитието на шотокан карате-до в България. Керязов заяви, че ведомството остава отворено за диалог, нови идеи и обсъждане на предизвикателствата пред спортните организации.