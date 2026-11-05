Потрошиха бус на фенове на ЦСКА в Атина

Микробус на привърженици на ЦСКА от фенклуб „Екзекуторс“ в Хасково е бил разбит в Атина преди двубоя с „Панатинайкос“ от Лигата на конференциите.
Посегателството е извършено в нощта срещу 5 ноември в района на хотел, където са били настанени българските привърженици. Счупено е страничното стъкло на микробуса, а от него са откраднати документи и яке.
За инцидента е съобщил журналистът Тихомир Петков, който пътува с феновете. Извършителите са неизвестни. Полицията е уведомена и разследва случая.
Мачът между „Панатинайкос“ и ЦСКА е от Лигата на конференциите и ще се играе в Атина тази вечер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
17:48 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.