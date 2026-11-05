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Потрошиха бус на фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус на фенове на ЦСКА в Атина

5 Ноември, 2026 17:43 461 2

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  • кражба

Счупено е страничното стъкло, а от превозното средство са откраднати документи и яке. Полицията е уведомена и разследва случая

Потрошиха бус на фенове на ЦСКА в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Микробус на привърженици на ЦСКА от фенклуб „Екзекуторс“ в Хасково е бил разбит в Атина преди двубоя с „Панатинайкос“ от Лигата на конференциите.

Посегателството е извършено в нощта срещу 5 ноември в района на хотел, където са били настанени българските привърженици. Счупено е страничното стъкло на микробуса, а от него са откраднати документи и яке.

За инцидента е съобщил журналистът Тихомир Петков, който пътува с феновете. Извършителите са неизвестни. Полицията е уведомена и разследва случая.

Мачът между „Панатинайкос“ и ЦСКА е от Лигата на конференциите и ще се играе в Атина тази вечер.


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  • 1 Ний ша Ва упрайм

    1 2 Отговор
    да би мирно стояло да бе би чудо видяло

    17:48 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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