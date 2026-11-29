Представители на Олимпик (Марсилия) не са потърсили информация за здравословното състояние на пострадалите фенове на Левски след насилието около мача между двата отбора от Лига Европа. По информация на Sportal.bg никой от френския клуб не е посетил болницата, в която българските привърженици са получили медицинска помощ.

Един от хората, ангажирани с организацията на българската делегация, е останал с ранените фенове и им е оказал необходимото съдействие. Инцидентите се разиграха около стадион „Велодром“ в Марсилия преди и по време на двубоя.

Един пострадал остава в Марсилия

Двама от пострадалите български граждани вече са транспортирани до България с военнотранспортния самолет „Спартан“. Те са настанени във Военномедицинската академия и са без опасност за живота.

Трети фен остава в болница „Норд“ в Марсилия. Медицинският екип не е дал разрешение той да бъде превозен по въздух заради състоянието му. Здравният министър Катя Ивкова е съобщила, че е възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски лекари, а България е заявила готовност да организира медицинска евакуация при получаване на разрешение.

Левски настоява за отговорност

Председателят на Съвета на директорите на Левски Фелипе Берлинер заяви, че клубът ще търси справедливост за пострадалите привърженици и ще настоява извършителите да понесат отговорност.

„Това са престъпници и трябва да се отнасяме към тях като такива“, заяви Берлинер.

Той посочи още, че според него за сигурността на българските фенове са отговорни френските органи на реда, УЕФА и домакинът Олимпик (Марсилия). Левски и Българският футболен съюз сезираха УЕФА за случилото се, а европейската футболна централа започна процедура по случая.

Източници: sportal.bg, vesti.bg