Атаката в Марсилия е била насочена не само към феновете, а и към делегацията на „Левски“, твърди Юлиян Милчев. Бившият депутат, който е член на делегацията на клуба, разказва пред Виктория Симеонова, че нападението е било координирано и че сред участниците са били и стюарди на стадион „Велодром“.

„Атаката не беше към феновете, а към нас“, заявява Милчев в репортажа. По думите му полицията е пристигнала със закъснение, а междувременно стюардите са се опитвали да съберат членовете на делегацията и привържениците на „Левски“ в общо пространство, което той описва като „клетка“.

Твърдения за нападения още в хотела

Според разказа на Милчев първите атаки срещу представителите на българския клуб са започнали още ден преди мача в хотела, в който са били настанени. Той твърди още, че ръководството на „Левски“ не е реагирало адекватно на случилото се.

Полицията в Марсилия потвърждава, че при сблъсъците на стадиона са пострадали 11 български граждани. Петима са били транспортирани до болница с травми на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото, а шестима са получили медицинска помощ на място. Ранени са и двама служители на френската полиция за борба с безредиците. Към съобщената от френските власти информация няма задържани.

От полицията посочват, че сигурността във вътрешността на „Велодром“ е отговорност на домакинстващия клуб „Олимпик“ Марсилия. Прокуратурата в Марсилия води две разследвания за обстоятелствата около инцидентите, включително за твърденията за прояви на насилие и за отделен сигнал, свързан с поведението на част от българските привърженици.

„Левски“ подава жалба до УЕФА

„Левски“ обяви, че ще подаде официална жалба до УЕФА и ще използва правни и дисциплинарни механизми за изясняване на случилото се. Клубът настоява да бъде проверена както агресията срещу българските граждани, така и организацията на сигурността около двубоя.

Самият мач завърши с победа на „Олимпик“ Марсилия с 1:0. Амине Гуири реализира дузпа в 28-ата минута, след като Алдаир бе санкциониран за нарушение в наказателното поле. Срещата бе от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

В българското първенство „Левски“ е втори с 35 точки от 14 мача. Следващият двубой на отбора е срещу „Септември“ София на 29 ноември от 16:00 часа на стадион „Васил Левски“.

Източници: gospodari.com, bntnews.bg, topsport.bg