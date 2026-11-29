Лидерът в швейцарската Суперлига Лугано гостува на Люцерн в неделя в мач от 15-ия кръг. Срещата на стадион „Термоплан Арена“ започва в 14:00 часа местно време, или 15:00 часа българско време.

Лугано влиза в двубоя с 37 точки от 14 мача – 12 победи, едно равенство и една загуба. Тимът има шест точки преднина пред Йънг Бойс и осем пред Сион. В последния си шампионатен мач лидерът победи Грасхопър с 2:1, но няколко дни по-късно загуби с 0:2 при гостуването си на Яблонец в Лигата на конференциите.

„За съжаление, не успяхме. Ще опитаме да наваксаме това в неделя в Люцерн“, заяви треньорът на Лугано Матия Кроджи-Торти след срещата в Чехия, цитиран от „Т-Онлайн“.

Люцерн се нуждае от точки

Домакините заемат седмо място с 16 точки. Люцерн прекъсна серията си без победа с успех 2:0 над Базел в предишния кръг и ще опита да се доближи до горната половина на таблицата. Разликата между двата отбора преди началото на мача е 21 точки.

Лугано вече победи Люцерн с 4:0 в първата среща между тях през сезона. Това беше един от най-убедителните резултати на лидера, който има и най-добрата голова разлика в първенството – плюс 22.

Тюн излиза срещу Санкт Гален

Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите Тюн приема Санкт Гален от 16:30 часа местно време, или 17:30 часа българско време. Домакините са девети с 14 точки, докато Санкт Гален е четвърти с 23.

Тюн е сред най-резултатните отбори в първенството с 29 гола, но е допуснал 40 – най-слабата защита сред тимовете в горната част на таблицата. В последния кръг отборът от Бернски Оберланд загуби с 2:3 от Йънг Бойс, а преди това записа поражение с 0:4 от Аякс в европейския турнир.

Санкт Гален завърши 2:2 като гост на Цюрих в последния си шампионатен мач. Първата среща между двата тима през сезона беше особено резултатна – Тюн спечели с 4:3 в Санкт Гален.

След неделния мач Тюн ще продължи подготовката си за срещата с ЦСКА. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в София на 17 декември в последния кръг от груповата фаза на Лигата на конференциите.

Източници: srf.ch, t-online.de, 20min.ch