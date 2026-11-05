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Аякс с 6:1, сензация за Линкълн в Лигата на конференциите. Всички резултати от ранните мачове на 5 ноември

Аякс с 6:1, сензация за Линкълн в Лигата на конференциите. Всички резултати от ранните мачове на 5 ноември

5 Ноември, 2026 22:15 456 0

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Нидерландският тим разгроми Мидтиланд, а Линкълн Ред Импс спря Хайдук. Цървена звезда, Тюн и Мялби също записаха победи

Аякс с 6:1, сензация за Линкълн в Лигата на конференциите. Всички резултати от ранните мачове на 5 ноември - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аякс постигна най-убедителната победа в ранната програма на третия кръг от Лигата на конференциите, след като разгроми Мидтиланд с 6:1 като гост. Нидерландският тим превърна двубоя в едностранен спектакъл и се възползва максимално от положенията си пред датската врата. Резултатът е сред най-изразителните в тазгодишната фаза.

Цървена звезда също стигна до успех у дома, но след далеч по-оспорван мач. Сръбският тим спечели с 2:1 срещу Интер Клуб д'Ескалдес. В друг двубой без победител Орхус и Брага завършиха 0:0, като нито един от двата състава не успя да намери пролука в защитата на съперника.

Най-изненадващият резултат дойде от Гибралтар. Линкълн Ред Импс победи с 1:0 Хайдук (Сплит), който преди срещата имаше две победи в първите си два мача от фазата. Домакините запазиха преднината си до края и нанесоха първа загуба на хърватския тим в турнира.

Тюн спечели с 3:1 срещу Хартс, а Мялби се наложи с 2:0 над Борац (Баня Лука). Швейцарският и шведският отбор записаха домакински победи в мачове, които също влязоха в програмата на ранните двубои от третия кръг.

Аталанта и Кайрат Алмати завършиха 1:1 в Бергамо. Италианският тим не успя да използва домакинското си предимство, докато казахстанският състав спечели точка в оспорвания сблъсък. Във Финландия КуПС Куопио и Гент приключиха при 0:0.

Фрайбург записа минимална победа като гост на Трабзонспор с 1:0. Германският отбор се възползва от едно точно завършване, за да вземе трите точки от Турция. Всички девет двубоя от ранната програма започнаха в 18:45 часа българско време.


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