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ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в Атина

ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в Атина

6 Ноември, 2026 12:10 620 7

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  • атина

Около 2500 привърженици подкрепиха „червените“ при загубата с 1:2 от Панатинайкос в Лигата на конференциите

ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА благодари на своите привърженици за подкрепата при гостуването на Панатинайкос в Атина. „Червените“ загубиха с 1:2 в мач от Лигата на конференциите, но получиха подкрепа от около 2500 свои фенове на трибуните на Олимпийския стадион.

Привържениците на българския тим подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал, въпреки че ЦСКА не успя да стигне до точка срещу гръцкия съперник.

„Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!“


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Левскар

    6 5 Отговор
    Какви армейци? Армията е на целия български народ, а не само на прасетата!

    Коментиран от #2, #4

    12:15 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Помни

    3 3 Отговор
    Създаденото на 2.6.2016 година от Малчоганчев ребрандирано с цел търговска печалба меикренско менте Литекс - Етрополе , не е убитото от същият Малчоганчев с активното съучастие на припоците , ЦСКА.

    12:29 06.11.2026

  • 4 Помни

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Левскар":

    Естествено, че тези не са армейци . Българската Армия е държавна военна организация . Ребрандираното с цел търговска печалба меикренско менте купено от мафиотът поръчков Убиец Папазки е частен проект със сбран от цял свят башибозук . В този частен футболен клуб не играе нито един български редник , сержант , или офицер намиращ се на редовна служба в Българската Армия.

    12:33 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Левски 1914

    2 3 Отговор
    Ловешкия оркестър свиреше ли на мача?

    12:44 06.11.2026

  • 7 Дейта

    0 0 Отговор
    Никакви пари

    12:45 06.11.2026

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