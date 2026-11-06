ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в Атина

ЦСКА благодари на своите привърженици за подкрепата при гостуването на Панатинайкос в Атина. „Червените“ загубиха с 1:2 в мач от Лигата на конференциите, но получиха подкрепа от около 2500 свои фенове на трибуните на Олимпийския стадион.
Привържениците на българския тим подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал, въпреки че ЦСКА не успя да стигне до точка срещу гръцкия съперник.
„Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баш Левскар
Коментиран от #2, #4
12:15 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Помни
12:29 06.11.2026
4 Помни
До коментар #1 от "Баш Левскар":Естествено, че тези не са армейци . Българската Армия е държавна военна организация . Ребрандираното с цел търговска печалба меикренско менте купено от мафиотът поръчков Убиец Папазки е частен проект със сбран от цял свят башибозук . В този частен футболен клуб не играе нито един български редник , сержант , или офицер намиращ се на редовна служба в Българската Армия.
12:33 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Левски 1914
12:44 06.11.2026
7 Дейта
12:45 06.11.2026