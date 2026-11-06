ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в Атина

ЦСКА благодари на своите привърженици за подкрепата при гостуването на Панатинайкос в Атина. „Червените“ загубиха с 1:2 в мач от Лигата на конференциите, но получиха подкрепа от около 2500 свои фенове на трибуните на Олимпийския стадион.

Привържениците на българския тим подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал, въпреки че ЦСКА не успя да стигне до точка срещу гръцкия съперник.

„Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!“