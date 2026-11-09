Везенков с 18 точки при драматичен успех на Олимпиакос

Александър Везенков отбеляза 18 точки, а Олимпиакос спечели с 83:81 гостуването си на Маруси в шестия кръг на гръцкото баскетболно първенство. Частите завършиха 24:20, 17:21, 22:24 и 20:16.

Българският национал игра 33 минути и 43 секунди. Той реализира 5 от 7 опита за две точки, 2 от 3 тройки и 2 от 2 наказателни удара, като добави 3 борби и 2 отнети топки. Евън Фурние беше най-резултатен за Олимпиакос с 20 точки, а Тайсън Уорд завърши с 16.

Уорд реши мача в последните секунди

Олимпиакос водеше с 24:20 след първата част, но Маруси изравни резултата на почивката при 41:41. Домакините продължиха да затрудняват съперника и в третата четвърт, която спечелиха с 24:22.

В последната част Маруси стигна до преднина от 72:67. Олимпиакос обаче изравни, а Везенков даде аванс на гостите със 77:76 след кош и наказателен удар. След това двата отбора си размениха водачеството, преди Уорд да реализира кош за 83:81 три секунди преди края.

Маруси получи възможност да прати мача в продължение, но Михалис Лундзис пропусна стрелбата си от тройката. Така Олимпиакос записа шестата си победа от шест мача и остана начело на класирането, докато Маруси е с баланс 1-5.

Барцокас: Няма лесен мач

След срещата треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас заяви пред Gazzetta:

„Няма лесен мач, преди да започне.“

Той добави, че Маруси е принудил отбора му да играе под напрежение до последното притежание и заслужава поздравления за представянето си.

Следващото изпитание за Олимпиакос е в Евролигата. Тимът приема Дубай Баскетбол на 12 ноември, а в гръцкото първенство му предстои гостуване на Арис на 15 ноември.

Източници: gazzetta.gr, sport24.gr, in.gr