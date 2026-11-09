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Валентин Илиев: Грешките на съдиите са прекалено много

Валентин Илиев: Грешките на съдиите са прекалено много

9 Ноември, 2026 08:51 603 2

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Спортният директор на ЦСКА посочи непоказан втори жълт картон на Мустафа Сангаре след победата с 3:0 над Левски

Валентин Илиев: Грешките на съдиите са прекалено много - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев отправи критики към съдийството след победата с 3:0 над Левски в дербито от 13-ия кръг на Първа лига. Успехът изкачи „червените“ на първото място в класирането, но Илиев заяви, че резултатът не отменя претенциите към решенията на реферите.

Като конкретен пример той посочи ситуация с нападателя на Левски Мустафа Сангаре. Според спортния директор футболистът е трябвало да получи втори жълт картон, което би довело до отстраняването му от игра.

„Няма значение, че сме победили, и не означава, че не трябва да имаме претенции. Ако трябва да влизаме в детайли, има втори жълт и червен картон на Сангаре“, заяви Илиев.

Той призова съдиите да позволяват на двата отбора да решават мача на терена. „Трябва да оставим два добри отбора да се надиграват и да видим кой е по-добрият“, коментира спортният директор.

Илиев определи съдийските грешки като повтарящ се проблем за ЦСКА.

„Да се греши е човешко. Но напоследък грешките стават прекалено много и то в едната страна. Когато грешките продължават в наш ущърб, трябва ли да не вземем отношение?“, каза той.

Спортният директор поздрави футболистите, треньорския и медицинския щаб за представянето в дербито. По думите му ЦСКА е излязъл на терена след тежък мач в Гърция и трудно пътуване.

„Спечелихме с изключителен характер. След един много тежък мач в Гърция, след едно много тежко пътуване“, заяви Илиев.

Той допълни, че евентуалните следващи действия на клуба по съдийската тема ще бъдат обявени официално.

Илиев остана предпазлив по отношение на шампионските амбиции на ЦСКА.

„ЦСКА винаги се бори за победа. Има прекалено много мачове оттук до края на първенството, за да говорим за титла“, каза спортният директор.


София / България
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  • 1 Съдиите

    0 0 Отговор
    не са безпогрешни. В рамките на милисекунди трябва да вземат решение, на базата на много фактори. И е едно да седиш и да "свириш" от трибуната, или пред ТВ, друго е на терена.

    09:02 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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