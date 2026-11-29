Мачът между Септември (София) и Левски от 16-ия кръг на efbet Лига беше отложен заради тежките зимни условия в София. Двубоят трябваше да започне в 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, но решението беше взето около 30 минути преди първия съдийски сигнал.

Натрупалият сняг по терена не позволи срещата да се проведе. Новата дата и началният час ще бъдат съобщени допълнително, като повече информация се очаква на следващия ден. Главен съдия на отложения двубой беше определен Димитър Димитров.

Двата отбора бяха обявили съставите си

Септември трябваше да започне с Владимир Иванов, Мартин Христов, Йоан Бауренски, Александър Джамов, Борислав Стоичков, Кубрат Йонашчъ, Валантайн Озорнфавор, Педро Ферейра, Николас Фонтейн, Ерар Францети и Андре Либерал.

За Левски в стартовите 11 бяха определени Огнян Владимиров, Хевертон, Петко Христов, Гашпер Търдин, Майкон, Мехди Мубарик, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо и Хуан Переа.

Снегът промени програмата на българския футбол

Отлагането на столичния двубой последва решенията за още четири срещи от професионалния футбол, които Българският футболен съюз отложи заради обилния снеговалеж, значителната снежна покривка и затрудненото придвижване в засегнатите райони.

По-рано през деня министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че служителите на Националната спортна база работят по почистването на терена. „Правят всичко възможно Националният стадион „Васил Левски“ да бъде готов за двубоя“, каза Керязов, но в крайна сметка мачът не се състоя.

Левски трябва да приеме Лудогорец на 3 декември от 18:30 часа в отложен мач от efbet Лига. Предстои да бъде уточнено кога ще се изиграе срещата със Септември.

Източници: sportal.bg, 24chasa.bg