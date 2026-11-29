Състоянието на Велислав Велков, най-тежко пострадалият привърженик на Левски след сблъсъците на стадион „Велодром“ в Марсилия, се е влошило. За това съобщи Тодор Батков-младши.

„Вели се влошава... Вече е с кислороден апарат и с висока температура – почти 40 градуса... Господ да му помага“, написа Батков-младши.

Един от пострадалите остава във Франция

Велков е сред българските фенове, пострадали преди мача между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември. Един от пациентите остава в болница „Норд“ в Марсилия, след като френският медицински екип не е разрешил транспортирането му по въздух заради състоянието му.

Двама други ранени привърженици бяха върнати в България с военнотранспортния самолет „Спартан“ и са настанени във Военномедицинската академия. Самолетът се е прибрал в София малко след 2 часа през нощта, а пострадалите са били транспортирани с линейки до лечебното заведение.

Операция предстои на друг пострадал фен

Междувременно Викторио Младенов, който също пострада при нападението на „Велодром“, вече се е прибрал в България. След прегледи на родни лекари е взето решение да му бъде извършена операция заради нараняванията по главата. Интервенцията е планирана за 30 ноември в София.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg