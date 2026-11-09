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Ламин Ямал пропуска мача на Испания срещу Чехия

Ламин Ямал пропуска мача на Испания срещу Чехия

9 Ноември, 2026 13:56 602 0

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  • лига нациите

Крилото на Барселона има дискомфорт в дясното коляно. Очаква се да бъде готов за двубоя с Англия на 15 ноември

Ламин Ямал пропуска мача на Испания срещу Чехия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал ще пропусне предстоящия мач на Испания срещу Чехия заради дискомфорт в дясното коляно. Крилото на Барселона няма да пътува с националния отбор за двубоя на 12 ноември, съобщава каталунското издание „Мундо Депортиво“.

Проблемът не е описан като сериозна травма, но 19-годишният футболист ще остане извън състава за срещата в Прага. Испания вече си е осигурила място на четвъртфиналите в Лигата на нациите, а двубоите с Чехия и Англия ще определят крайното класиране в групата.

Очакванията са Ямал да бъде възстановен за втория мач от международната пауза срещу Англия на 15 ноември. Срещата е насрочена за Мадрид, но засега не е потвърдено дали нападателят ще се присъедини към националния отбор за нея.

Отсъствието му е поредната промяна в състава на Испания преди заключителните мачове от груповата фаза. По-рано Испанската футболна федерация обяви Хорхе де Фрутос за заместник на контузения Андер Баренечеа в списъка на селекционера Луис де ла Фуенте.


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