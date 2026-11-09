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Египет освободи Хосам Хасан, Али Махер поема тима

Египет освободи Хосам Хасан, Али Махер поема тима

9 Ноември, 2026 14:45 443 0

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Решението идва само два месеца след подписването на договор до 2030 г. Новият селекционер ще дебютира в квалификациите за Купата на африканските нации

Египет освободи Хосам Хасан, Али Махер поема тима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Египет освободи националния селекционер Хосам Хасан и назначи Али Махер за временен треньор на „фараоните“. Решението идва само два месеца след подписването на нов договор с Хасан, който трябваше да остане начело на отбора до 2030 г.

Федерацията прекрати и договорите на техническия и административния щаб. В официалното си съобщение тя посочи, че решението е взето след обсъждане на последните обстоятелства и събития, които са имали „отрицателно отражение върху положителния имидж и стабилността на националния отбор“.

Али Махер поема отбора в кратки срокове преди два мача срещу Малави от квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 г. Срещите са насрочени за 13 и 17 ноември. Египет има четири точки след победа над Южен Судан и равенство 0:0 с Ангола и води в своята група.

Махер ще трябва да представи план за новия треньорски щаб. Той идва от Серямика Клеопатра, с който спечели Купата на египетската лига през сезон 2024/2025.

Хосам Хасан беше назначен за селекционер през февруари 2024 г. Под негово ръководство Египет се класира за Световното първенство през 2026 г. и достигна до осминафиналите. Тимът поведе с два гола срещу Аржентина, но загуби с 2:3 след обрат.

През септември около Хасан възникна напрежение и след домакинското равенство с Ангола. Той замени Мохамед Салах през второто полувреме, а след мача нападателят напусна лагера на националния отбор. Решението за раздялата с Хасан обаче беше обявено от федерацията като резултат от натрупалите се обстоятелства около тима, а не като реакция на конкретен резултат.


Египет
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