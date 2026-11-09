Алисон Бекер иска да продължи кариерата си в Ливърпул и след края на сезона

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер изрази желанието си да остане на „Анфийлд“ и след края на настоящия сезон, когато изтича договорът му с английския клуб. Бразилецът подчерта, че както той, така и семейството му се чувстват щастливи в града и биха искали да продължат живота си там.

34-годишният страж пристигна в Ливърпул от Рома през 2018 година срещу трансферна сума от 66,8 милиона паунда. Оттогава той се превърна в една от ключовите фигури на „червените“, записвайки общо 347 участия с екипа на тима.

„Да, искам да остана. Концентриран съм върху това да играя във всеки мач, но в съзнанието си съм щастлив да продължа да бъда тук. Всичко зависи от различни обстоятелства и ситуации, но желанието ми е да остана. Аз и семейството ми сме щастливи тук“, заяви Алисон.

Бразилецът допълни, че все още има амбицията да печели трофеи и да се състезава на най-високо ниво, докато физическото му състояние позволява.

На въпрос дали вече е разговарял с ръководството на Ливърпул относно евентуално удължаване на договора, вратарят разкри, че преговорите се водят чрез неговия представител.

„Не, но моят агент разговаря с клуба“, уточни той.

По-рано през годината Алисон е обмислял възможността да продължи кариерата си в Ювентус, но в крайна сметка е предпочел да остане в Ливърпул. Сега бъдещето му ще зависи от развитието на разговорите между клуба и неговия агент.