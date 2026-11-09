20 клуба поискаха извънредно събрание в таекуондото

Двадесет клуба поискаха свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по таекуондо – олимпийска версия. Документът е внесен както в централата на федерацията, така и в деловодството на Министерството на младежта и спорта, съобщи Българското национално радио.

Сред подписалите се са Рамус, Таекуондо Фитнес НСА, Ахил, Херея, Сунг ри, Гладиатор, Витоша, Фаворит, Барин, Ес Тийм, Спартак, Спарта София, Турбо, ТК Джорджев, Виктори, Херея Кюстендил, Питагор, Далаклиев Пърформънс, Леджъндс и Гладиатор София.

Вносителите настояват в дневния ред да бъдат включени представяне на финансов отчет на федерацията към 31 октомври 2026 г., освобождаване на настоящия Управителен съвет и избор на нов президент и ново ръководство.

Предлага се и подробен преглед на финансовото състояние на централата. Той трябва да обхване наличностите по банковите сметки, задълженията и вземанията, получените и усвоени публични средства, както и неизпълнените договорни ангажименти.

Клубовете искат да бъде определен срок за подаване на кандидатури за президент, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и изпълнителен директор. В документа е записано:

„При липса на действия от негова страна подписалите се клубове заявяват готовност да сезират Софийския градски съд с искане той да свика събранието.“

Двадесетте клуба обвързват инициативата с убийството на дългогодишния президент на федерацията Слави Бинев. Той беше застрелян на 24 октомври 2026 г. в столичния квартал „Павлово“. По разследването обвиняем е Еюп Темиз, който беше оставен в ареста от Софийския градски съд.

Управителният съвет разполага с двуседмичен срок да изпрати писмена покана за свикване на извънредното общо събрание. Ако това не бъде направено, подписалите клубове посочват Софийския градски съд като следваща институционална стъпка.

Източници: 24chasa.bg, bntnews.bg, abcnews.bg