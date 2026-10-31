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Венцислав Стефанов се сбогува със Слави Бинев: „Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме“

Венцислав Стефанов се сбогува със Слави Бинев: „Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме“

31 Октомври, 2026 12:46 469 4

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  • венци стефанов

Поклонението събра множество близки, приятели и обществени фигури

Венцислав Стефанов се сбогува със Слави Бинев: „Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на футболен клуб Славия – Венцислав Стефанов, бе сред официалните лица и общественици, които дойдоха днес в София, за да си вземат последно сбогом със Слави Бинев по време на траурното поклонение.

Пред медиите босът на „белите“ сподели емоционални думи в памет на бившия спортист, евродепутат и общественик, очертавайки го като достоен и добър човек.

Емоционалните думи на Венци Стефанов

„Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме. Дано семейството му са живи и здрави. Видях го последно преди месец. Ние си казваме наши работи, хубави неща, той беше добър човек“, заяви пред събралите се репортери Стефанов.

Поклонението събра множество близки, приятели и обществени фигури, които изразиха своята почит и подкрепа към семейството и роднините на Слави Бинев в този тежък момент.


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  • 1 УМРЕЛИЯ Е ВТОРОРАЗРЯДНА МУТРА

    2 1 Отговор
    Не се излагайте.

    12:53 31.10.2026

  • 2 Госпот

    3 0 Отговор
    Не мога.Отпуска съм до 24.12

    12:59 31.10.2026

  • 3 Тумби,

    2 0 Отговор
    защо имаш съмнения, дали Господ ще го приеме? Нали е бил "добър човек"? Или "добър" само според теб и други като теб, а такива самите те си знаят какви са!

    13:04 31.10.2026

  • 4 Най иван

    1 0 Отговор
    Защо този дава мнение кой е добър и кой не , всеки си спомня как разхождаше тумбака си с тениска на най-големият сатрап през този век , та как този определя , срам

    13:10 31.10.2026

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