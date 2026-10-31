Венцислав Стефанов се сбогува със Слави Бинев: „Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме“

Президентът на футболен клуб Славия – Венцислав Стефанов, бе сред официалните лица и общественици, които дойдоха днес в София, за да си вземат последно сбогом със Слави Бинев по време на траурното поклонение.

Пред медиите босът на „белите“ сподели емоционални думи в памет на бившия спортист, евродепутат и общественик, очертавайки го като достоен и добър човек.

Емоционалните думи на Венци Стефанов

„Отиде си добър човек, дано Господ да го приеме. Дано семейството му са живи и здрави. Видях го последно преди месец. Ние си казваме наши работи, хубави неща, той беше добър човек“, заяви пред събралите се репортери Стефанов.

Поклонението събра множество близки, приятели и обществени фигури, които изразиха своята почит и подкрепа към семейството и роднините на Слави Бинев в този тежък момент.