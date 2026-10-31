Кимия Ализаде за Слави Бинев: „Той беше посланик на България в спорта по света“

Европейската и световна медалистка по таекуондо Кимия Ализаде изрази своите най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев, чиято трагична кончина разтърси спортната общественост.
Днес сутринта тя присъства на траурното поклонение в София, за да се сбогува с ръководителя, когото определи като изключителен човек и стожер на спорта у нас.
Видимо разтърсена от случилото се, състезателката сподели пред медиите:
„Ужасна история, не мога да осъзная какво се е случило. Разбито ми е сърцето. Той беше посланик на България в спорта по света. Много е тежко за семейството му и за спортното му семейство. Винаги даваше 100% за спорта, за нас. Винаги ще го помня като уважителен човек, много съм благодарна, че кариерата ми в България е свързана с него. Много съжалявам за случилото се, нямам повече думи“, каза Ализаде.
Загубата на Слави Бинев оставя огромна празнина в българското таекуондо, като редица спортни личности продължават да изказват своята почит към приноса му за развитието на дисциплината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1312
11:32 31.10.2026
3 Никой
11:40 31.10.2026
4 Какъвто е бил е бил
11:40 31.10.2026
5 Малко ни интересува
11:43 31.10.2026
6 Реквием
И силата в ръцете на скопци...
Бог да прости българите и българската държавност.
11:51 31.10.2026
7 ализаде
11:56 31.10.2026