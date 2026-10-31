Кимия Ализаде за Слави Бинев: „Той беше посланик на България в спорта по света“

Европейската и световна медалистка по таекуондо Кимия Ализаде изрази своите най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев, чиято трагична кончина разтърси спортната общественост.

Днес сутринта тя присъства на траурното поклонение в София, за да се сбогува с ръководителя, когото определи като изключителен човек и стожер на спорта у нас.

Видимо разтърсена от случилото се, състезателката сподели пред медиите:

„Ужасна история, не мога да осъзная какво се е случило. Разбито ми е сърцето. Той беше посланик на България в спорта по света. Много е тежко за семейството му и за спортното му семейство. Винаги даваше 100% за спорта, за нас. Винаги ще го помня като уважителен човек, много съм благодарна, че кариерата ми в България е свързана с него. Много съжалявам за случилото се, нямам повече думи“, каза Ализаде.

Загубата на Слави Бинев оставя огромна празнина в българското таекуондо, като редица спортни личности продължават да изказват своята почит към приноса му за развитието на дисциплината.