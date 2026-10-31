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Кимия Ализаде за Слави Бинев: „Той беше посланик на България в спорта по света“

Кимия Ализаде за Слави Бинев: „Той беше посланик на България в спорта по света“

31 Октомври, 2026 11:18 654 7

  • кимия ализаде-
  • слави бинев-
  • таекуондо-
  • софия-
  • поклонение-
  • спортна българия

Днес сутринта тя присъства на траурното поклонение в София

Кимия Ализаде за Слави Бинев: „Той беше посланик на България в спорта по света“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейската и световна медалистка по таекуондо Кимия Ализаде изрази своите най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев, чиято трагична кончина разтърси спортната общественост.

Днес сутринта тя присъства на траурното поклонение в София, за да се сбогува с ръководителя, когото определи като изключителен човек и стожер на спорта у нас.

Видимо разтърсена от случилото се, състезателката сподели пред медиите:

„Ужасна история, не мога да осъзная какво се е случило. Разбито ми е сърцето. Той беше посланик на България в спорта по света. Много е тежко за семейството му и за спортното му семейство. Винаги даваше 100% за спорта, за нас. Винаги ще го помня като уважителен човек, много съм благодарна, че кариерата ми в България е свързана с него. Много съжалявам за случилото се, нямам повече думи“, каза Ализаде.

Загубата на Слави Бинев оставя огромна празнина в българското таекуондо, като редица спортни личности продължават да изказват своята почит към приноса му за развитието на дисциплината.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1312

    8 0 Отговор
    Писна ми да възхваляват криминални типове. На това нещо трябва да се сложи край и да се изрича истината.

    11:32 31.10.2026

  • 3 Никой

    6 0 Отговор
    Той не е ли мутра.

    11:40 31.10.2026

  • 4 Какъвто е бил е бил

    6 0 Отговор
    Мафията на архитектите го приключи

    11:40 31.10.2026

  • 5 Малко ни интересува

    2 0 Отговор
    "празнината" в българското таекуондо. Ще се запълни. Впрочем въобще не им е чиста работата абсолютно на всички замесени в случая

    11:43 31.10.2026

  • 6 Реквием

    1 0 Отговор
    Със чест удостоени престъпници...
    И силата в ръцете на скопци...
    Бог да прости българите и българската държавност.

    11:51 31.10.2026

  • 7 ализаде

    0 0 Отговор
    дали даде ?

    11:56 31.10.2026

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