Киро Скалата след поклонението на Слави Бинев: „На всеки е помагал, запомних го с усмивката“

Популярният телевизионен водещ и продуцент Кирил Вълчев – Киро Скалата бе сред множеството общественици, приятели и спортни деятели, които се събраха днес сутринта в София, за да си вземат последно сбогом със Слави Бинев на траурното поклонение.
Видимо разтърсен от загубата, Киро Скалата отправи емоционален призив към всички познати и съмишленици да запазят спомена за него жив и да се молят за душата му през следващите 40 дни.
„На всеки е помагал, всеки е прегръщал. Помолете се за него, до 40-ия ден това можем да правим само. Ако не го познавате, питайте. Последно пушехме пури в Япония, казвах му каква диета да пази. Ще го запомня с усмивката“, сподели пред медиите Кирил Вълчев.
Поклонниците продължават да изказват своите съболезнования към семейството и близките на Бинев, чийто принос към спорта, бойните изкуства и обществения живот у нас остава дълбоко запечатан в съзнанието на редица поколения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Популярният телевизионен водещ и продуцент Кирил Вълчев – Киро Скалата...
Реплика:
Ай стига, бе, сериозно? Водещ къде, продуцент на какво, популярен пред кой?
Извод:
Абе, нема какво, всеки е фактор и експерт в Територията!!!
13:16 31.10.2026
3 Последния Софиянец
13:17 31.10.2026
4 анонимен
13:17 31.10.2026
5 Когато богатия умре
Коментиран от #7
13:18 31.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФАЙДА НЯМА .... ДОЙДЕ ЛИ ПОЩАЛЬОНА
СВЕТИ АРАХАНГЕЛ МИХАИЛ :)
......
ПО ДОБРЕ ДА НАХРАНИШ БЕДНИТЕ :)
Коментиран от #8
13:18 31.10.2026
7 хе хе
До коментар #5 от "Когато богатия умре":Всички ще се явите пред Безпристрастния съд. Дори оня - демонолога, който се прави тук на голям капацитет...
13:52 31.10.2026
8 Точно така!
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Матей 25:40
14:07 31.10.2026
9 Хубаво
14:18 31.10.2026