Киро Скалата след поклонението на Слави Бинев: „На всеки е помагал, запомних го с усмивката“

Популярният телевизионен водещ и продуцент Кирил Вълчев – Киро Скалата бе сред множеството общественици, приятели и спортни деятели, които се събраха днес сутринта в София, за да си вземат последно сбогом със Слави Бинев на траурното поклонение.

Видимо разтърсен от загубата, Киро Скалата отправи емоционален призив към всички познати и съмишленици да запазят спомена за него жив и да се молят за душата му през следващите 40 дни.

„На всеки е помагал, всеки е прегръщал. Помолете се за него, до 40-ия ден това можем да правим само. Ако не го познавате, питайте. Последно пушехме пури в Япония, казвах му каква диета да пази. Ще го запомня с усмивката“, сподели пред медиите Кирил Вълчев.

Поклонниците продължават да изказват своите съболезнования към семейството и близките на Бинев, чийто принос към спорта, бойните изкуства и обществения живот у нас остава дълбоко запечатан в съзнанието на редица поколения.