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Киро Скалата след поклонението на Слави Бинев: „На всеки е помагал, запомних го с усмивката“

Киро Скалата след поклонението на Слави Бинев: „На всеки е помагал, запомних го с усмивката“

31 Октомври, 2026 13:09 1 279 9

  • кирил вълчев-
  • киро скалата-
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Видимо разтърсен от загубата, той отправи емоционален призив към всички познати и съмишленици

Киро Скалата след поклонението на Слави Бинев: „На всеки е помагал, запомних го с усмивката“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Популярният телевизионен водещ и продуцент Кирил Вълчев – Киро Скалата бе сред множеството общественици, приятели и спортни деятели, които се събраха днес сутринта в София, за да си вземат последно сбогом със Слави Бинев на траурното поклонение.

Видимо разтърсен от загубата, Киро Скалата отправи емоционален призив към всички познати и съмишленици да запазят спомена за него жив и да се молят за душата му през следващите 40 дни.

„На всеки е помагал, всеки е прегръщал. Помолете се за него, до 40-ия ден това можем да правим само. Ако не го познавате, питайте. Последно пушехме пури в Япония, казвах му каква диета да пази. Ще го запомня с усмивката“, сподели пред медиите Кирил Вълчев.

Поклонниците продължават да изказват своите съболезнования към семейството и близките на Бинев, чийто принос към спорта, бойните изкуства и обществения живот у нас остава дълбоко запечатан в съзнанието на редица поколения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    16 1 Отговор
    Цитат:
    Популярният телевизионен водещ и продуцент Кирил Вълчев – Киро Скалата...
    Реплика:
    Ай стига, бе, сериозно? Водещ къде, продуцент на какво, популярен пред кой?
    Извод:
    Абе, нема какво, всеки е фактор и експерт в Територията!!!

    13:16 31.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Продаде се на ДПС

    13:17 31.10.2026

  • 4 анонимен

    14 0 Отговор
    От всички ни е крал!!!

    13:17 31.10.2026

  • 5 Когато богатия умре

    9 0 Отговор
    всички казват "Можеше още да си поживее" а за бедния..."Отъва се". Оказва се че и в смърта има разделение.

    Коментиран от #7

    13:18 31.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    И ДА СИ ПЛАТИШ ДА СТАНЕШ АРХОНТ
    ФАЙДА НЯМА .... ДОЙДЕ ЛИ ПОЩАЛЬОНА
    СВЕТИ АРАХАНГЕЛ МИХАИЛ :)
    ......
    ПО ДОБРЕ ДА НАХРАНИШ БЕДНИТЕ :)

    Коментиран от #8

    13:18 31.10.2026

  • 7 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Когато богатия умре":

    Всички ще се явите пред Безпристрастния съд. Дори оня - демонолога, който се прави тук на голям капацитет...

    13:52 31.10.2026

  • 8 Точно така!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Матей 25:40

    14:07 31.10.2026

  • 9 Хубаво

    1 0 Отговор
    Си помагате мутрите, обаче народът ви плаща сметките.

    14:18 31.10.2026

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