Хари Кейн остана извън идеалния тим на годината на FIFPRO

Хари Кейн остана извън идеалния отбор на годината на Международната федерация на асоциациите на професионалните футболисти (FIFPRO), въпреки че на 26 октомври получи „Златната топка“ за най-добър футболист в света.

Съставът за 2026 г. беше избран чрез гласовете на 19 806 професионални футболисти от 73 държави. Кейн беше сред 26-имата финалисти, но в крайния състав за нападението попаднаха Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе, Лионел Меси и Ламин Ямал.

В идеалния тим са още вратарят Давид Райя, защитниците Ашраф Хакими, Пау Кубарси и Нуну Мендеш, както и полузащитниците Витиня, Родри и Джуд Белингам.

Меси беше избран за 18-и път в World 11 на FIFPRO, с което удължи рекорда си. За Ламин Ямал това е второ попадане в състава. Испанецът стана първият футболист, избран два пъти преди да навърши 20 години.

„World 11 остава единствената глобална футболна награда, определяна изцяло от професионални футболисти“, заяви FIFPRO.

Гласуването обхващаше представянето между 4 август 2025 г. и 19 юли 2026 г. За да бъдат допуснати до избора, футболистите трябваше да са изиграли най-малко 30 официални мача в този период.

Кейн завърши сезон 2025/26 като най-добрия голмайстор, като с клубния си отбор и националния тим отбеляза 73 гола в 65 мача. Въпреки индивидуалното отличие и резултатността си английският нападател не получи достатъчно гласове, за да намери място в крайния състав.