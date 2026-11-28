Байерн гостува на Хамбургер в 11-ия кръг на Бундеслигата. Срещата на „Фолкспаркщадион“ започва в 15:30 часа местно време в Германия, или 16:30 часа българско време. Мюнхенският тим влиза в двубоя като втори в класирането с 22 точки, на две зад лидера Борусия Дортмунд.

Шампионът загуби първото място след равенството 1:1 с Кьолн в предишния кръг. Между двата мача Байерн отстъпи с 1:2 на Лил в Шампионската лига. „Искаме да покажем реакция след загубата“, заяви треньорът Винсент Компани преди гостуването в Хамбург.

Байерн е без няколко основни футболисти

Компани няма да може да разчита на нападателя Хари Кейн, който е с дългосрочна контузия. Извън групата са още Майкъл Олисе, Исмаел Саибари, капитанът Мануел Нойер и Джамал Мусиала. Алфонсо Дейвис и Серж Гнабри подновиха тренировките, но участието им в мача остава въпрос на решение на треньорския щаб.

Ситуацията принуждава Байерн да търси нови решения в атака. В двубоя с Лил отборът завърши срещата без обичайния си централен нападател Кейн, а загубата прекъсна серията на мюнхенци без поражение във всички турнири през сезона.

Хамбургер разчита на домакинската си серия

Хамбургер заема 12-о място с 12 точки и има четири победи в първите си 10 мача. Тимът спечели последните си три домакинства в първенството, но в последния кръг загуби тежко с 0:4 при гостуването си на Вердер Бремен.

„Бяхме повишени, за да играем срещу най-добрите. Сега срещаме най-добрия отбор в Германия и един от най-добрите в Европа“, заяви треньорът на Хамбургер Мерлин Полцин. Домакините ще бъдат без Миро Муйхайм, Алберто Самби Локонга, Юсуф Поулсен, Билал Надир и Николай Ремберг заради контузии.

Байерн няма загуба от Хамбургер от 19 мача

Последната среща между двата отбора в Хамбург завърши 2:2 през януари 2026 г. Хамбургер обаче не е побеждавал Байерн в 19 поредни мача в Бундеслигата. Предстоящият двубой е първият от двата мача между съперниците през сезона, а реваншът в Мюнхен е насрочен за началото на април 2027 г.

След гостуването в Хамбург Байерн ще приеме Падерборн на 4 декември в 12-ия кръг на Бундеслигата.

Източници: bundesliga.com, as.com