Футболистите трябва да приемат рисковете, свързани с играта и големите възнаграждения в съвременния футбол, заяви треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо. Той коментира темата преди мача на испанския клуб срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига, след като през уикенда тежки контузии получиха Хари Кейн и Дезире Дуе. Информацията е на Българската телеграфна агенция.

„Ако искаме пари, трябва да работим здраво и да поемаме рискове. Такъв е животът“, каза Моуриньо. Той добави, че ако футболист реши да стачкува заради прекалено натоварения календар, трябва да бъде попитан дали е съгласен да получава 50% по-малко.

„Всичко, свързано с финансите, има голяма тежест. Трябва да се адаптираме, да издържим и да се приспособим към една нова и трудна ситуация. А тя наистина е трудна“, заяви треньорът.

Контузиите на Кейн и Дуе

Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе скъса предна кръстна връзка на дясното коляно при победата с 3:2 над Ница в Лига 1. На футболиста ще бъде направена операция.

Хари Кейн, носител на „Златната топка“, получи травма на връзка на левия глезен при равенството 1:1 между Байерн Мюнхен и Кьолн в Бундеслигата. Нападателят вече е претърпял операция и се очаква да отсъства няколко месеца.

Дуе и Кейн бяха част от националните отбори на Франция и Англия по време на последната пауза за международни срещи, приключила миналата седмица. Контузиите им отново поставиха въпроса за влиянието на увеличения брой мачове и пътувания върху футболистите.

Клубовете и националните отбори с различни интереси

Моуриньо призна, че от спортна гледна точка би било по-добре календарът да включва по-малко срещи. По думите му обаче финансовите интереси продължават да определят програмата както на клубните отбори, така и на националните гарнитури.

„Ние, треньорите на клубни отбори, се чудим защо има толкова много международни срещи, пътувания за приятелски мачове и това нещо – Лигата на нациите, което не носи никаква полза“, каза той.

Треньорът уточни, че за селекционерите и футболните федерации тези срещи имат различно значение, тъй като са важни и за финансовото им състояние. „От спортна гледна точка е налице конфликт на интереси, но в крайна сметка парите решават всичко, така че нека просто играем“, добави Моуриньо.

Източници: bta.bg