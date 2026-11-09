Лион намери заместник на Фонсека

Олимпик Лион официално обяви Карлос Висенс за нов старши треньор на отбора. Испанският специалист ще води френския клуб до юни 2028 година, като заема мястото на Пауло Фонсека, който напусна преди седмица.

От ръководството на Лион обясниха избора си с футболната философия на 43-годишния наставник и способността му да развива млади играчи.

„Ръководството избра Карлос Висенс, чийто подход към играта, изисквания и акцент върху развитието на играчите напълно съответстват на посоката, зададена от клуба“, се казва в официалното съобщение.

Висенс пристига във Франция след период начело на португалския Брага. Той напусна клуба миналия месец, след като прекара 15 месеца на треньорския пост и успя да изведе отбора до полуфиналите на Лига Европа през сезон 2025/26.

Испанецът има и сериозен опит на най-високо ниво, след като между 2021 и 2025 година беше част от щаба на Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити.

Неговият предшественик Пауло Фонсека се раздели с Лион миналата седмица, за да поеме португалския Спортинг Лисабон.

В момента Олимпик Лион заема петото място в класирането на Лига 1 със 17 точки, на шест зад лидера Пари Сен Жермен. В Лига Европа френският тим е на 13-а позиция.